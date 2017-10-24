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Ламия
1:0
Конец матча
Каллифея
0'
1:0
70' Гол
Wanderson IX
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
70'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Wanderson.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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