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Трикала
1:1
Конец матча
Атромитос
0'
1:0
51' Гол в свои ворота
Aristotelis Karasalidis
1:1
75' Гол
Georgios Manousos
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
51'
Г О О О О О Л – Игрок команды Атромитос забивает автогол
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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