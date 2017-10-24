  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Греция
  5. Кубок
  6. Группа 7
ПАС Янина
3:0
Конец матча
Панегиалиос
0'
1:0
33' Гол
Николиас Александрос
2:0
50' Гол
Скондрас Апостолос
3:0
68' Гол
Pedro Conde
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скондрас Апостолос.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация