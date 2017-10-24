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3:0
Конец матча
1:0
33' ГолНиколиас Александрос
2:0
50' ГолСкондрас Апостолос
3:0
68' ГолPedro Conde
|
33'
1:0
50'
2:0
68'
3:0
Предыдущие игры
ПАС Янина (последние 20 матчей: +3 =11 -6)
- 21.10.2017 Левадиакос 1:1 ПАС Янина С
- 14.10.2017 ПАС Янина 3:1 Платаниас С
- 30.09.2017 Панатинаикос 2:0 ПАС Янина С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
- 21.09.2017 Паниониос 1:1 ПАС Янина К
- 18.09.2017 ПАС Янина 1:1 Паниониос С
- 09.09.2017 Атромитос 0:0 ПАС Янина С
- 27.08.2017 ПАС Янина 0:0 АЕК С
- 19.08.2017 Астерас 1:2 ПАС Янина С
- 30.04.2017 ПАС Янина 1:1 АЕК С
- 23.04.2017 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 09.04.2017 ПАС Янина 1:2 Ираклис С
- 05.04.2017 Верия 3:0 ПАС Янина С
- 01.04.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.03.2017 Астерас 1:1 ПАС Янина С
- 11.03.2017 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос С
- 04.03.2017 Лариса 1:1 ПАС Янина С
- 26.02.2017 Левадиакос 2:1 ПАС Янина С
- 18.02.2017 ПАС Янина 1:0 АОК Керкира С
- 12.02.2017 Платаниас 3:3 ПАС Янина С
Панегиалиос (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 21.09.2017 Панегиалиос 0:1 Арис Салоники К
- 11.06.2017 Трикала 1:0 Панегиалиос ФЛ
- 04.06.2017 Панегиалиос 4:0 Панелефсиниакос ФЛ
- 28.05.2017 Каллони 0:3 Панегиалиос ФЛ
- 21.05.2017 Панегиалиос 1:0 Киссамикос ФЛ
- 14.05.2017 Аигиниакос 1:1 Панегиалиос ФЛ
- 07.05.2017 Анагенниси Кардитсас 1:1 Панегиалиос ФЛ
- 30.04.2017 Панегиалиос 2:4 Спарти ФЛ
- 23.04.2017 Пантракикос 0:3 Панегиалиос ФЛ
- 13.04.2017 Панегиалиос 0:1 Арис Салоники ФЛ
- 09.04.2017 Ламия 1:0 Панегиалиос ФЛ
- 02.04.2017 Панегиалиос 0:3 ОФИ ФЛ
- 26.03.2017 Ахарнаикос 0:0 Панегиалиос ФЛ
- 22.03.2017 Панегиалиос 1:1 Пансерраикос ФЛ
- 19.03.2017 Агротикос Астерас 1:1 Панегиалиос ФЛ
- 11.03.2017 Панегиалиос 0:0 Аполлон Смирнис ФЛ
- 05.03.2017 Панегиалиос 2:0 Каллифея ФЛ
- 26.02.2017 Ханья 1:0 Панегиалиос ФЛ
- 22.02.2017 Панегиалиос 1:0 Трикала ФЛ
- 19.02.2017 Панелефсиниакос 0:0 Панегиалиос ФЛ
Группа 7
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАС Янина
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Арис Салоники
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Паниониос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Панегиалиос
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
68'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Скондрас Апостолос.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
33'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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