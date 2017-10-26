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Аполлон Лариса
0:7
Второй тайм: 80'
АЕК
Второй тайм
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Христодулопулос Лазарос.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
22'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Христодулопулос Лазарос.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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