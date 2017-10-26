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ОФИ
1:0
Первый тайм: 9'
Платаниас
0'
1:0
9' Гол
 9'
Первый тайм
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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