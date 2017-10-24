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Анагенниси Кардитсас
1:2
Конец матча
Панатинаикос
0'
1:0
14' Гол
Panagiotis Plavoukos
1:1
52' Гол
Мунье Антони
1:2
90' Гол
Молинс Гильермо
90'+5
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Молинс Гильермо.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Panagiotis Plavoukos.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Panagiotis Plavoukos.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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