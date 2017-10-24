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1:2
Конец матча
1:0
14' ГолPanagiotis Plavoukos
1:1
52' ГолМунье Антони
1:2
90' ГолМолинс Гильермо
|
14'
1:0
52'
1:1
90'
1:2
Предыдущие игры
Анагенниси Кардитсас (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 20.09.2017 Панахаики 1:0 Анагенниси Кардитсас К
- 11.06.2017 Ламия 0:1 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 04.06.2017 Анагенниси Кардитсас 0:2 ОФИ ФЛ
- 28.05.2017 Ахарнаикос 1:1 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 21.05.2017 Анагенниси Кардитсас 2:1 Пансерраикос ФЛ
- 14.05.2017 Агротикос Астерас 3:0 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 07.05.2017 Анагенниси Кардитсас 1:1 Панегиалиос ФЛ
- 30.04.2017 Анагенниси Кардитсас 1:0 Каллифея ФЛ
- 24.04.2017 Ханья 2:1 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 12.04.2017 Анагенниси Кардитсас 0:2 Трикала ФЛ
- 09.04.2017 Панелефсиниакос 1:0 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 02.04.2017 Анагенниси Кардитсас 1:0 Каллони ФЛ
- 26.03.2017 Киссамикос 2:1 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 22.03.2017 Анагенниси Кардитсас 2:1 Аигиниакос ФЛ
- 18.03.2017 Аполлон Смирнис 2:0 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 12.03.2017 Спарти 1:0 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 08.03.2017 Анагенниси Кардитсас 2:0 Ханья ФЛ
- 05.03.2017 Анагенниси Кардитсас 3:0 Пантракикос ФЛ
- 26.02.2017 Арис Салоники 3:0 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 23.02.2017 Анагенниси Кардитсас 0:2 Ламия ФЛ
Панатинаикос (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 21.10.2017 Ламия 1:1 Панатинаикос С
- 16.10.2017 Панатинаикос 2:1 Лариса С
- 30.09.2017 Панатинаикос 2:0 ПАС Янина С
- 23.09.2017 Панаитоликос 2:0 Панатинаикос С
- 20.09.2017 Панатинаикос 2:0 Лариса К
- 17.09.2017 Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 10.09.2017 АОК Керкира 1:0 Панатинаикос С
- 27.08.2017 Панатинаикос 0:0 Левадиакос С
- 24.08.2017 Атлетик Б 1:0 Панатинаикос ЛЕ
- 20.08.2017 Платаниас 1:1 Панатинаикос С
- 17.08.2017 Панатинаикос 2:3 Атлетик Б ЛЕ
- 03.08.2017 Габала 1:2 Панатинаикос ЛЕ
- 27.07.2017 Панатинаикос 1:0 Габала ЛЕ
- 20.07.2017 Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 14.07.2017 Панатинаикос 1:0 Генчлербирлиги ТМК
- 11.07.2017 Кортрейк 1:2 Панатинаикос ТМК
- 31.05.2017 ПАОК 2:3 Панатинаикос С
- 28.05.2017 Панатинаикос 1:0 Паниониос С
- 24.05.2017 Панатинаикос 1:0 АЕК С
- 21.05.2017 АЕК 1:0 Панатинаикос С
Группа 8
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Панахаики
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Лариса
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Анагенниси Кардитсас
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Молинс Гильермо.
90'
Судья свистит, и матч окончен
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
52'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
14'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Panagiotis Plavoukos.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Panagiotis Plavoukos.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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