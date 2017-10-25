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Ахарнаикос
0:3
Конец матча
Олимпиакос
0'
0:1
9' Гол
Жийе Гийом
0:2
48' Гол
Мартинш Андре
0:3
90' Гол
Эменике Эммануэль
90'+2
Второй тайм
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эменике Эммануэль.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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