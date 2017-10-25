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0:3
Конец матча
0:1
9' ГолЖийе Гийом
0:2
48' ГолМартинш Андре
0:3
90' ГолЭменике Эммануэль
|
9'
0:1
48'
0:2
90'
0:3
Предыдущие игры
Ахарнаикос (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 21.09.2017 Киссамикос 1:0 Ахарнаикос К
- 11.06.2017 Ахарнаикос 0:1 Киссамикос ФЛ
- 04.06.2017 Аигиниакос 3:1 Ахарнаикос ФЛ
- 28.05.2017 Ахарнаикос 1:1 Анагенниси Кардитсас ФЛ
- 21.05.2017 Спарти 1:2 Ахарнаикос ФЛ
- 14.05.2017 Ахарнаикос 3:0 Пантракикос ФЛ
- 07.05.2017 Арис Салоники 2:0 Ахарнаикос ФЛ
- 30.04.2017 Ахарнаикос 0:3 Ламия ФЛ
- 23.04.2017 ОФИ 3:0 Ахарнаикос ФЛ
- 12.04.2017 Ахарнаикос 0:2 Аполлон Смирнис ФЛ
- 09.04.2017 Ахарнаикос 2:1 Пансерраикос ФЛ
- 02.04.2017 Агротикос Астерас 0:1 Ахарнаикос ФЛ
- 26.03.2017 Ахарнаикос 0:0 Панегиалиос ФЛ
- 22.03.2017 Каллифея 1:1 Ахарнаикос ФЛ
- 19.03.2017 Ахарнаикос 1:2 Ханья ФЛ
- 12.03.2017 Трикала 5:0 Ахарнаикос ФЛ
- 05.03.2017 Ахарнаикос 0:0 Панелефсиниакос ФЛ
- 26.02.2017 Каллони 2:1 Ахарнаикос ФЛ
- 22.02.2017 Киссамикос 1:0 Ахарнаикос ФЛ
- 19.02.2017 Ахарнаикос 3:1 Аигиниакос ФЛ
Олимпиакос (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК С
- 18.10.2017 Барселона 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 14.10.2017 Паниониос 3:4 Олимпиакос С
- 01.10.2017 Олимпиакос 0:1 Атромитос С
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
- 24.09.2017 АЕК 3:2 Олимпиакос С
- 19.09.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас К
- 16.09.2017 Олимпиакос 1:1 Астерас С
- 12.09.2017 Олимпиакос 2:3 Спортинг Л ЛЧ
- 09.09.2017 Ксанти 1:1 Олимпиакос С
- 26.08.2017 Ламия 0:1 Олимпиакос С
- 22.08.2017 Риека 0:1 Олимпиакос ЛЧ
- 19.08.2017 Олимпиакос 4:1 Лариса С
- 16.08.2017 Олимпиакос 2:1 Риека ЛЧ
- 02.08.2017 Олимпиакос 2:2 Партизан ЛЧ
- 25.07.2017 Партизан 1:3 Олимпиакос ЛЧ
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 08.07.2017 Мехелен 0:6 Олимпиакос ТМК
- 30.04.2017 Панаитоликос 0:2 Олимпиакос С
- 26.04.2017 АЕК 0:1 Олимпиакос К
Группа 5
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Киссамикос
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Астерас
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Ахарнаикос
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Второй тайм
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
90'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Эменике Эммануэль.
90'
Судья свистит, и матч окончен
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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