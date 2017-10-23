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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Бавария
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До начала матча осталось 14 часов 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча РБ Лейпциг - Бавария, который состоится 25.10.2017.
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:
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг
5.1% (7)
Ничья:
18.1% (25)
Бавария
76.8% (106)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
38.4% (53)
Ничья:
10.9% (15)
Бавария:
10.1% (14)
Бавария:
9.4% (13)
Бавария:
8.7% (12)
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