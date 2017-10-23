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Стадион: МДСС-Арена
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Магдебург (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 21.10.2017 Магдебург 0:3 Унтерахинг Б3
- 13.10.2017 Оснабрюк 0:2 Магдебург Б3
- 01.10.2017 Магдебург 2:0 Карл Цейсс Б3
- 24.09.2017 Ален 0:1 Магдебург Б3
- 19.09.2017 Магдебург 1:0 Падерборн Б3
- 15.09.2017 Цвиккау 3:1 Магдебург Б3
- 09.09.2017 Магдебург 2:0 Ганза Б3
- 26.08.2017 Магдебург 4:1 Вердер-2 Б3
- 19.08.2017 Пройссен Мюнстер 0:1 Магдебург Б3
- 13.08.2017 Магдебург 2:0 Аугсбург КГ
- 06.08.2017 Магдебург 2:1 Вюрцбург Кикерс Б3
- 02.08.2017 Меппен 1:2 Магдебург Б3
- 29.07.2017 Магдебург 3:0 Рот-Вайсс Эрфурт Б3
- 23.07.2017 Зонненхоф Гроссашпах 4:1 Магдебург Б3
- 20.05.2017 Магдебург 2:0 Шпортфройнде Лотте Б3
- 13.05.2017 Ален 2:2 Магдебург Б3
- 06.05.2017 Магдебург 1:1 Франкфурт Б3
- 29.04.2017 Галлешер 1:1 Магдебург Б3
- 22.04.2017 Магдебург 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Б3
- 15.04.2017 Ганза 1:1 Магдебург Б3
Боруссия Д (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 21.10.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Боруссия Д Б
- 17.10.2017 АПОЭЛ 1:1 Боруссия Д ЛЧ
- 14.10.2017 Боруссия Д 2:3 РБ Лейпциг Б
- 30.09.2017 Аугсбург 1:2 Боруссия Д Б
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Боруссия Д 6:1 Боруссия М Б
- 20.09.2017 Гамбург 0:3 Боруссия Д Б
- 17.09.2017 Боруссия Д 5:0 Кёльн Б
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Фрайбург 0:0 Боруссия Д Б
- 26.08.2017 Боруссия Д 2:0 Герта Б
- 19.08.2017 Вольфсбург 0:3 Боруссия Д Б
- 12.08.2017 Рилазинген-Арлен 0:4 Боруссия Д КГ
- 06.08.2017 Рот-Вайсс Эрфурт 2:5 Боруссия Д ТМК
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 01.08.2017 Боруссия Д 0:1 Аталанта ТМК
- 28.07.2017 Боруссия Д 0:1 Эспаньол ТМК
- 22.07.2017 Бохум 2:2 Боруссия Д ТМК
- 18.07.2017 Милан 1:3 Боруссия Д МКЧ
- 15.07.2017 Урава Редс 2:3 Боруссия Д ТМК
Последние игры между собой
1/32 финала
1/16 финала
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До начала матча осталось 14 часов 33 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Магдебург - Боруссия Д, который состоится 24.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Магдебург - Боруссия Д, который состоится 24.10.2017.
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Прогнозы на матч Магдебург - Боруссия Д
Магдебург
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Боруссия Д
100% (129)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Боруссия Д:
31% (40)
0:3 Боруссия Д:
19.4% (25)
1:3 Боруссия Д:
14% (18)
1:2 Боруссия Д:
10.9% (14)
0:4 Боруссия Д:
7.8% (10)
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