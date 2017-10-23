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Стадион:
Магдебург
 
Позже
Боруссия Д
announcement
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До начала матча осталось 14 часов 33 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Магдебург - Боруссия Д, который состоится 24.10.2017.
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Прогнозы на матч Магдебург - Боруссия Д
Магдебург
0% (0)
Ничья:
0% (0)
Боруссия Д
100% (129)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
31% (40)
Боруссия Д:
19.4% (25)
Боруссия Д:
14% (18)
Боруссия Д:
10.9% (14)
Боруссия Д:
7.8% (10)
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