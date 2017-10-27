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2017-2018
16' Желтая карточкаCristian Guanca
20' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
0:1
34' ГолDiego Vera II
37' Желтая карточкаМоуче Пабло
57' Желтая карточкаTomas Chancalay
61' Желтая карточкаGerman Conti
1:1
64' ПенальтиСпердути Маурисио
|
16'
34'
0:1
37'
57'
61'
64'
1:1
Состав команд
10
Датоло
Хесус
Банфилд 4-4-2
- Основной состав
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Нападающий
- 20 Цвитанич Дарио Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alexis Maldonado Защитник
- 31 Martin Lucero Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 15 Nicolas Linares
- 12 Facundo Cambeses
- 14 Michael Lopez
- 3 Claudio Bravo III
Колон 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 3 Клементе Защитник
- 27 Pablo Martin Ledesma Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 10 Cristian Guanca Полузащитник
- 25 Tomas Chancalay Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 12 Diego Vera II Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 4 Lucas Ceballos Защитник
- 8 Jonathan Galvan Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 9 Nicolas Leguizamon Нападающий
- 21 Leonardo Heredia
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 11.09.2017 Ривер Плейт 3:1 Банфилд С
- 02.09.2017 Атлетико Рафаэла 2:4 Банфилд К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 09.08.2017 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс ТМК
- 29.07.2017 Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд ТМК
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда П
- 21.06.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд П
- 17.06.2017 Банфилд 3:1 Росарио Сентраль П
- 04.06.2017 Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд П
- 27.05.2017 Банфилд 3:1 Темперлей П
- 20.05.2017 Атлетико Тукуман 3:0 Банфилд П
- 13.05.2017 Банфилд 1:0 Ланус П
- 09.05.2017 Банфилд 2:0 Сармиенто П
- 04.05.2017 Банфилд 1:0 Чако Форевер К
- 30.04.2017 Тигре 0:1 Банфилд П
Колон (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 09.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Колон С
- 02.09.2017 Уракан 1:0 Колон К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 01.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Колон ТМК
- 26.06.2017 Колон 0:0 Ривер Плейт П
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон П
- 16.06.2017 Колон 2:1 Сан-Лоренсо П
- 08.06.2017 Колон 1:0 Индепендиенте Ривадавия К
- 03.06.2017 Росарио Сентраль 0:0 Колон П
- 27.05.2017 Колон 1:2 Химнасия Ла-Плата П
- 21.05.2017 Темперлей 3:0 Колон П
- 14.05.2017 Колон 1:1 Унион Санта-Фе П
- 08.05.2017 Колон 2:2 Атлетико Тукуман П
- 29.04.2017 Сармиенто 0:4 Колон П
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 3
Колон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 2
- 10.09.2016 Банфилд 0:0 Колон Примера
- 03.04.2016 Банфилд 1:1 Колон Примера
- 03.03.2015 Банфилд 0:0 Колон Примера
- 13.12.2011 Колон 4:1 Банфилд Примера А
- 19.02.2011 Банфилд 1:1 Колон Примера А
- 14.08.2010 Колон 0:1 Банфилд Примера А
- 05.03.2010 Банфилд 3:1 Колон Примера А
- 03.10.2009 Колон 0:0 Банфилд Примера А
- 08.03.2009 Колон 2:0 Банфилд Примера А
- 13.09.2008 Банфилд 0:0 Колон Примера А
- 03.05.2008 Колон 3:2 Банфилд Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Колон
|1:1
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Ривер Плейт
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Банфилд
|1:1
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|13.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|14.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|15.
|Патронато де Парана
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|16.
|Бельграно
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|19.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|23.
|Темперлей
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|24.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|25.
|Тигре
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|28.
|Олимпо
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
Второй тайм
73'
Колон производит замену. Tomas Chancalay уходит, и Cristian Bernardi заменяет его
69'
Колон производит замену. Cristian Guanca уходит, и Leonardo Heredia заменяет его
64'
Г О О О О О Л - Спердути Маурисио из команды Банфилд забивает пенальти
61'
German Conti получает желтую карточку.
57'
Tomas Chancalay получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Моуче Пабло получает желтую карточку.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диего Вера.
20'
Guillermo Luis Ortiz получает желтую карточку.
16'
Cristian Guanca получает желтую карточку.
12'
Банфилд производит замену. Цвитанич Дарио уходит, и Michael Lopez заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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