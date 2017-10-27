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2017-2018
Банфилд
1:1
Второй тайм: 74'
Колон
0'
16' Желтая карточка
Cristian Guanca
20' Желтая карточка
Guillermo Luis Ortiz
0:1
34' Гол
Diego Vera II
37' Желтая карточка
Моуче Пабло
57' Желтая карточка
Tomas Chancalay
61' Желтая карточка
German Conti
1:1
64' Пенальти
Спердути Маурисио
74'
Второй тайм
73'
Колон производит замену. Tomas Chancalay уходит, и Cristian Bernardi заменяет его
69'
Колон производит замену. Cristian Guanca уходит, и Leonardo Heredia заменяет его
Описание гола
64'
Г О О О О О Л - Спердути Маурисио из команды Банфилд забивает пенальти
Желтая карточка
61'
German Conti получает желтую карточку.
Желтая карточка
57'
Tomas Chancalay получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Моуче Пабло получает желтую карточку.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диего Вера.
Желтая карточка
20'
Guillermo Luis Ortiz получает желтую карточку.
Желтая карточка
16'
Cristian Guanca получает желтую карточку.
12'
Банфилд производит замену. Цвитанич Дарио уходит, и Michael Lopez заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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