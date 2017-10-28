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2017-2018
0:1
Первый тайм: 11'
0:1
6' ГолМонтесейрин Факундо
|
6'
0:1
Состав команд
25
Joaquin
Laso
Аргентинос Хуниорс 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 16 Gonzalo Piovi Защитник
- 25 Joaquin Laso Защитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 28 Alexis Mac Allister Полузащитник
- 11 Braian Romero Полузащитник
- 19 Nicolas Gonzalez Нападающий
- 7 Javier Cabrera Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 22 Damian Batallini Нападающий
- 31 Mauro Quiroga
- 2 Miguel Angel Torren
Арсенал Саранди 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Pablo Ariel Santillo Вратарь
- 4 Sergio Velazquez Защитник
- 6 Монтесейрин Факундо Защитник
- 30 Facundo Cardozo Защитник
- 3 Корвалан Клаудио Защитник
- 15 Феррейра Херман Полузащитник
- 28 Эмилиано Папа Полузащитник
- 17 Leonardo Rolon Полузащитник
- 23 Вильчес Лукас Полузащитник
- 25 Federico Milo Полузащитник
- 8 Москито Тьяго Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ramon Maximiliano Velazco Вратарь
- 18 Emiliano Purita Защитник
- 7 Кальзада Максимилиано Полузащитник
- 20 Ramiro Carrera Нападающий
- 10 Ivan Gonzalo Bella
- 5 David Drocco
- 16 Maxi Rolon
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Юниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 30.07.2017 Чакарита Юниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Институто ПБ
- 20.07.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Институто К
- 12.07.2017 Нуэва Чикаго 1:2 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 08.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Хухуй ПБ
- 01.07.2017 Лос-Андес 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 27.06.2017 Аргентинос Хуниорс 4:0 Хувентуд Унида Гуалегуайчу ПБ
- 22.06.2017 Фландрия 0:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 18.06.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Сантамарина ПБ
- 11.06.2017 Индепендиенте Ривадавия 2:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 06.06.2017 Аргентинос Хуниорс 3:0 Бока Унидос ПБ
- 28.05.2017 Сентраль Кордоба 0:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.05.2017 Аргентинос Хуниорс 0:0 Алмаро ПБ
- 16.05.2017 Феррокаррил Оесте 0:0 Аргентинос Хуниорс ПБ
Арсенал Саранди (последние 20 матчей: +8 =1 -11)
- 17.10.2017 Арсенал Саранди 0:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 17.09.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Арсенал Саранди С
- 09.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Колон С
- 29.08.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Арсенал Саранди С
- 08.08.2017 Арсенал Саранди 0:1 Атлетико Тукуман ТМК
- 28.07.2017 Арсенал Саранди 2:1 Спорт Ресифи КС
- 07.07.2017 Спорт Ресифи 2:0 Арсенал Саранди КС
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
- 21.06.2017 Кильмес 2:2 Арсенал Саранди П
- 17.06.2017 Арсенал Саранди 1:2 Годой Крус П
- 04.06.2017 Бельграно 1:2 Арсенал Саранди П
- 01.06.2017 Арсенал Саранди 1:0 Олимпо П
- 28.05.2017 Арсенал Саранди 0:2 Ланус П
- 23.05.2017 Арсенал Саранди 1:1 Сакачиспас К
- 21.05.2017 Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди П
- 16.05.2017 Арсенал Саранди 2:0 Темперлей П
- 12.05.2017 Арсенал Саранди 6:1 Хуан Аурих КС
- 01.05.2017 Бока Хуниорс 3:0 Арсенал Саранди П
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Арсенал Саранди: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
- 28.07.2015 Арсенал Саранди 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера
- 02.03.2014 Аргентинос Хуниорс 2:0 Арсенал Саранди Примера
- 02.09.2013 Арсенал Саранди 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 23.02.2013 Аргентинос Хуниорс 1:2 Арсенал Саранди Примера
- 21.08.2012 Арсенал Саранди 2:2 Аргентинос Хуниорс Примера
- 09.06.2012 Аргентинос Хуниорс 1:3 Арсенал Саранди Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Колон
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Ланус
|6
|4
|0
|2
|9 - 8
|12
|4.
|Ривер Плейт
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|5.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|6.
|Унион Санта-Фе
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|7.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|8.
|Уракан
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|10.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|11.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|12.
|Годой Крус
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|0:1
|7
|3
|1
|3
|9 - 7
|10
|15.
|Патронато де Парана
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|16.
|Бельграно
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|19.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Арсенал Саранди
|1:0
|7
|2
|0
|5
|4 - 7
|6
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|24.
|Темперлей
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|25.
|Тигре
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|26.
|Росарио Сентраль
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|28.
|Олимпо
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
Первый тайм
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Монтесейрин Факундо.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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