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2017-2018
Аргентинос Хуниорс
0:1
Первый тайм: 11'
Арсенал Саранди
Первый тайм
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Монтесейрин Факундо.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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