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2017-2018
1:0
Первый тайм: 11'
1:0
4' ГолFabio Alvarez
|
4'
1:0
Состав команд
12
Juan
Musso
20
Орбан
Лукас
17
Сото
Алексис
16
Мели
Сесар
Атлетико Тукуман 4-4-2
- Основной состав
- 1 Cristian David Lucchetti Вратарь
- 8 Guillermo Acosta Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 6 Franco Sbutoni Защитник
- 3 Сарате Науэль Защитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 5 Gonzalo Freitas Полузащитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 19 David Barbona Полузащитник
- 22 Alejandro Melo Нападающий
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 4 Nicolas Romat Защитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 18 Бланко Исмаэль Нападающий
- 9 Mauricio Affonso Нападающий
- 30 Jonas Romero
Расинг Авельянеда 4-4-2
- Основной состав
- 12 Juan Musso Вратарь
- 4 Пильюд Иван Защитник
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 20 Орбан Лукас Защитник
- 17 Сото Алексис Защитник
- 15 Солари Аугусто Полузащитник
- 5 Аревало Эгидио Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 11 Ибарген Андрес Полузащитник
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 19 Braian Mansilla Защитник
- 14 Виттор Сержио Защитник
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 9 Лисандро Лопес III Нападающий
- 18 Enrique Triverio Нападающий
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 05.10.2017 Атлетико Тукуман 4:0 Сармиенто К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Атлетико Тукуман С
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман К
- 17.09.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Чакарита Юниорс С
- 13.09.2017 Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман КС
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 27.08.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус С
- 23.08.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте КС
- 08.08.2017 Арсенал Саранди 0:1 Атлетико Тукуман ТМК
- 02.08.2017 Атлетико Тукуман 3:0 Ориенте Петролеро КС
- 12.07.2017 Ориенте Петролеро 2:3 Атлетико Тукуман КС
- 27.06.2017 Патронато де Парана 1:1 Атлетико Тукуман П
- 23.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Велес Сарсфилд П
- 18.06.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Тукуман П
- 09.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Олл Бойз К
- 05.06.2017 Атлетико Тукуман 1:2 Сан-Мартин Сан-Хуан П
- 01.06.2017 Атлетико Тукуман 0:3 Ривер Плейт П
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
- 19.08.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Митре К
- 28.07.2017 Индепендьенте Медельин 2:3 Расинг Авельянеда КС
- 20.07.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 30.06.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Индепендьенте Медельин КС
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда П
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон П
- 18.06.2017 Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда П
- 06.06.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Альдосиви П
- 02.06.2017 Агилас Дорадас 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 28.05.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо П
Последние игры между собой
Атлетико Тукуман: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Расинг Авельянеда: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
- 22.04.2017 Расинг Авельянеда 4:3 Атлетико Тукуман Примера
- 27.01.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи. Клубы
- 08.02.2016 Атлетико Тукуман 2:1 Расинг Авельянеда Примера
- 22.04.2010 Атлетико Тукуман 0:1 Расинг Авельянеда Примера А
- 01.11.2009 Расинг Авельянеда 4:0 Атлетико Тукуман Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|6.
|Колон
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|7.
|Ривер Плейт
|6
|3
|3
|0
|11 - 6
|12
|8.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|9.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|10.
|Тальерес Кордоба
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|11.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Патронато де Парана
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|16.
|Бельграно
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|17.
|Расинг Авельянеда
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|18.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|19.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|23.
|Темперлей
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|24.
|Тигре
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|28.
|Олимпо
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
Первый тайм
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Favio Alvarez.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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