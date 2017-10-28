- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
Конец матча
45' Желтая карточкаКутрис Леонардо
1:0
56' ГолВильяфаньес Лукас
58' Желтая карточкаСилла Якуба
75' Желтая карточкаВадис Оджиджа-Офоэ
88' Желтая карточкаКулибали Усман
90' Желтая карточкаВлаходимос Одиссей
|
45'
56'
1:0
58'
88'
Состав команд
23
Хульт
Никлас
29
Силла
Якуба
17
Лод
Робин
Панатинаикос 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 78 Кулибали Усман Защитник
- 26 Коловециос Димитрис Защитник
- 31 Моледо Родриго Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 29 Силла Якуба Полузащитник
- 21 Курбелис Димитрис Полузащитник
- 19 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 14 Хильемарк Оскар Полузащитник
- 17 Лод Робин Полузащитник
- 8 Молинс Гильермо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Диудис Сократис Вратарь
- 3 Инсуа Эмануэль Защитник
- 4 Кутрумпис Гиоргос Защитник
- 2 Йоханссон Маттиас Защитник
- 11 Кабесас Бриан Полузащитник
- 5 Рейш Нуну Полузащитник
- 10 Мунье Антони Полузащитник
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Олимпиакос 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Прото Сильвио Вратарь
- 14 Элабделлауи Омар Защитник
- 66 Сиссе Папе Абу Защитник
- 40 Энгельс Бьорн Защитник
- 23 Кутрис Леонардо Защитник
- 4 Ромао Алаиксис Полузащитник
- 8 Вадис Оджиджа-Офоэ Полузащитник
- 90 Фелипе Пардо Полузащитник
- 7 Фортунис Костас Полузащитник
- 32 Андруцос Танасис Полузащитник
- 29 Эменике Эммануэль Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Капино Стефанос Вратарь
- 77 Фигейраш Диогу Защитник
- 3 Ботия Альберто Защитник
- 13 Жийе Гийом Полузащитник
- 6 Тахцидис Панайотис Полузащитник
- 33 Карсела-Гонсалес Мехди Нападающий
- 17 Ансарифард Карим Нападающий
- Главный тренер: Панайотис Лемонис
Предыдущие игры
Панатинаикос (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 24.10.2017 Анагенниси Кардитсас 1:2 Панатинаикос К
- 21.10.2017 Ламия 1:1 Панатинаикос С
- 16.10.2017 Панатинаикос 2:1 Лариса С
- 30.09.2017 Панатинаикос 2:0 ПАС Янина С
- 23.09.2017 Панаитоликос 2:0 Панатинаикос С
- 20.09.2017 Панатинаикос 2:0 Лариса К
- 17.09.2017 Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 10.09.2017 АОК Керкира 1:0 Панатинаикос С
- 27.08.2017 Панатинаикос 0:0 Левадиакос С
- 24.08.2017 Атлетик Б 1:0 Панатинаикос ЛЕ
- 20.08.2017 Платаниас 1:1 Панатинаикос С
- 17.08.2017 Панатинаикос 2:3 Атлетик Б ЛЕ
- 03.08.2017 Габала 1:2 Панатинаикос ЛЕ
- 27.07.2017 Панатинаикос 1:0 Габала ЛЕ
- 20.07.2017 Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 14.07.2017 Панатинаикос 1:0 Генчлербирлиги ТМК
- 11.07.2017 Кортрейк 1:2 Панатинаикос ТМК
- 31.05.2017 ПАОК 2:3 Панатинаикос С
- 28.05.2017 Панатинаикос 1:0 Паниониос С
- 24.05.2017 Панатинаикос 1:0 АЕК С
Олимпиакос (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 25.10.2017 Ахарнаикос 0:3 Олимпиакос К
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК С
- 18.10.2017 Барселона 3:1 Олимпиакос ЛЧ
- 14.10.2017 Паниониос 3:4 Олимпиакос С
- 01.10.2017 Олимпиакос 0:1 Атромитос С
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
- 24.09.2017 АЕК 3:2 Олимпиакос С
- 19.09.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас К
- 16.09.2017 Олимпиакос 1:1 Астерас С
- 12.09.2017 Олимпиакос 2:3 Спортинг Л ЛЧ
- 09.09.2017 Ксанти 1:1 Олимпиакос С
- 26.08.2017 Ламия 0:1 Олимпиакос С
- 22.08.2017 Риека 0:1 Олимпиакос ЛЧ
- 19.08.2017 Олимпиакос 4:1 Лариса С
- 16.08.2017 Олимпиакос 2:1 Риека ЛЧ
- 02.08.2017 Олимпиакос 2:2 Партизан ЛЧ
- 25.07.2017 Партизан 1:3 Олимпиакос ЛЧ
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 08.07.2017 Мехелен 0:6 Олимпиакос ТМК
- 30.04.2017 Панаитоликос 0:2 Олимпиакос С
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 9
Олимпиакос: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 4
- 19.03.2017 Панатинаикос 1:0 Олимпиакос Суперлига
- 06.11.2016 Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Суперлига
- 13.03.2016 Олимпиакос 3:1 Панатинаикос Суперлига
- 21.11.2015 Панатинаикос 0:3 Олимпиакос Суперлига
- 22.02.2015 Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Суперлига
- 26.10.2014 Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Суперлига
- 02.03.2014 Олимпиакос 0:3 Панатинаикос Суперлига
- 02.11.2013 Панатинаикос 0:1 Олимпиакос Суперлига
- 14.04.2013 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига
- 09.12.2012 Панатинаикос 2:2 Олимпиакос Суперлига
- 19.11.2011 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига
- 19.02.2011 Олимпиакос 2:1 Панатинаикос Суперлига
- 30.10.2010 Панатинаикос 2:1 Олимпиакос Суперлига
- 21.03.2010 Панатинаикос 0:1 Олимпиакос Суперлига
- 29.11.2009 Олимпиакос 2:0 Панатинаикос Суперлига
- 01.03.2009 Олимпиакос 0:0 Панатинаикос Суперлига
- 09.11.2008 Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Суперлига
- 16.01.2008 Олимпиакос 4:0 Панатинаикос Кубок
- 13.01.2008 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|8
|4
|4
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПАОК
|8
|4
|3
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Панатинаикос
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|4.
|АЕК
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Паниониос
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Олимпиакос
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Левадиакос
|9
|3
|5
|1
|7 - 5
|14
|8.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|9.
|Ксанти
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|10.
|АОК Керкира
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|11.
|Лариса
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|12.
|Панаитоликос
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|13.
|Ламия
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|14.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|3
|4
|4 - 7
|6
|15.
|Астерас
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|16.
|Платаниас
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Влаходимос Одиссей получает желтую карточку.
88'
Кулибали Усман получает желтую карточку.
87'
Панатинаикос производит замену. Хильемарк Оскар уходит, и Кутрумпис Гиоргос заменяет его
83'
Панатинаикос производит замену. Вильяфаньес Лукас уходит, и Кабесас Бриан заменяет его
77'
Олимпиакос производит замену. Вадис Оджиджа-Офоэ уходит, и Жийе Гийом заменяет его
75'
Вадис Оджиджа-Офоэ получает желтую карточку.
74'
Олимпиакос производит замену. Фелипе Пардо уходит, и Ансарифард Карим заменяет его
69'
Панатинаикос производит замену. Молинс Гильермо уходит, и Мунье Антони заменяет его
66'
Олимпиакос производит замену. Андруцос Танасис уходит, и Карсела-Гонсалес Мехди заменяет его
58'
Силла Якуба получает желтую карточку.
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вильяфаньес Лукас.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Кутрис Леонардо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация