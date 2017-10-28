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Стадион:
Панатинаикос
1:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
45' Желтая карточка
Кутрис Леонардо
1:0
56' Гол
Вильяфаньес Лукас
58' Желтая карточка
Силла Якуба
75' Желтая карточка
Вадис Оджиджа-Офоэ
88' Желтая карточка
Кулибали Усман
90' Желтая карточка
Влаходимос Одиссей
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Влаходимос Одиссей получает желтую карточку.
Желтая карточка
88'
Кулибали Усман получает желтую карточку.
87'
Панатинаикос производит замену. Хильемарк Оскар уходит, и Кутрумпис Гиоргос заменяет его
83'
Панатинаикос производит замену. Вильяфаньес Лукас уходит, и Кабесас Бриан заменяет его
77'
Олимпиакос производит замену. Вадис Оджиджа-Офоэ уходит, и Жийе Гийом заменяет его

Желтая карточка
75'
Вадис Оджиджа-Офоэ получает желтую карточку.
74'
Олимпиакос производит замену. Фелипе Пардо уходит, и Ансарифард Карим заменяет его
69'
Панатинаикос производит замену. Молинс Гильермо уходит, и Мунье Антони заменяет его
66'
Олимпиакос производит замену. Андруцос Танасис уходит, и Карсела-Гонсалес Мехди заменяет его
Желтая карточка
58'
Силла Якуба получает желтую карточку.
Описание гола
56'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Вильяфаньес Лукас.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Кутрис Леонардо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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