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Стадион: Тумба
29' Желтая карточкаStavros Tsoukalas
1:0
34' ГолМаурисио Жозе
2:0
37' ГолМаурисио Жозе
73' Желтая карточкаЯннулис Костас
|
34'
1:0
37'
2:0
73'
Состав команд
88
Виейринья
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 2 Самбрано Очандарте Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 4 Леовац Марин Защитник
- 16 Цимирот Гойко Полузащитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 88 Виейринья Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 10 Кампуш Джалма Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Астерас 3-5-2
- Основной состав
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 5 Триантафиллопулос Костас Защитник
- 4 Triantafyllos Pasalidis Защитник
- 33 Селин Евгений Защитник
- 27 Giannis Kotsiras Полузащитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 13 Stavros Tsoukalas Полузащитник
- 10 Мадинда Леви Полузащитник
- 18 Яннулис Костас Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- 7 Тонсо Мартин Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Igor Carioca Защитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 77 Кирьякопулос Гиоргос Полузащитник
- 3 Гондо Седрик Нападающий
- 98 Kostas Kapetanos
- 28 Anastasios Douvikas
- Главный тренер: Вергетис Стайкос
Предыдущие игры
ПАОК (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 25.10.2017 Аполлон Каламария 0:1 ПАОК К
- 22.10.2017 Олимпиакос 1:0 ПАОК С
- 15.10.2017 ПАОК 4:0 Ламия С
- 30.09.2017 Лариса 1:1 ПАОК С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
- 20.09.2017 ПАОК 2:1 Левадиакос К
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос С
- 11.09.2017 Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК С
- 27.08.2017 ПАОК 3:1 АОК Керкира С
- 24.08.2017 Эстерсунд 2:0 ПАОК ЛЕ
- 20.08.2017 Левадиакос 0:0 ПАОК С
- 17.08.2017 ПАОК 3:1 Эстерсунд ЛЕ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 15.07.2017 Аякс 4:2 ПАОК ТМК
- 12.07.2017 ПАОК 1:0 ВВВ-Венло ТМК
- 07.07.2017 ПАОК 0:2 Гент ТМК
- 31.05.2017 ПАОК 2:3 Панатинаикос С
- 28.05.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 24.05.2017 Паниониос 0:1 ПАОК С
Астерас (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 26.10.2017 Астерас 2:1 Киссамикос К
- 22.10.2017 Астерас 0:1 Паниониос С
- 14.10.2017 Атромитос 1:0 Астерас С
- 01.10.2017 Астерас 2:0 АЕК С
- 25.09.2017 Ксанти 0:0 Астерас С
- 19.09.2017 Олимпиакос 2:1 Астерас К
- 16.09.2017 Олимпиакос 1:1 Астерас С
- 09.09.2017 Астерас 1:3 Ламия С
- 28.08.2017 Лариса 1:1 Астерас С
- 19.08.2017 Астерас 1:2 ПАС Янина С
- 29.07.2017 Штуттгарт 2:0 Астерас ТМК
- 25.07.2017 Аланьяспор 2:1 Астерас ТМК
- 30.04.2017 Астерас 2:2 Ираклис С
- 23.04.2017 Верия 4:3 Астерас С
- 09.04.2017 Астерас 0:0 Ксанти С
- 05.04.2017 Лариса 1:4 Астерас С
- 02.04.2017 Панаитоликос 1:1 Астерас С
- 19.03.2017 Астерас 1:1 ПАС Янина С
- 13.03.2017 Левадиакос 1:1 Астерас С
- 05.03.2017 Астерас 1:2 АОК Керкира С
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Астерас: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
- 05.02.2017 ПАОК 3:2 Астерас Суперлига
- 19.09.2016 Астерас 1:2 ПАОК Суперлига
- 27.02.2016 ПАОК 2:0 Астерас Суперлига
- 01.11.2015 Астерас 2:1 ПАОК Суперлига
- 07.06.2015 Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
- 24.05.2015 ПАОК 0:0 Астерас Суперлига
- 14.03.2015 ПАОК 0:0 Астерас Суперлига
- 14.03.2015 ПАОК 0:0 Астерас Суперлига
- 10.01.2015 Астерас 3:0 ПАОК Суперлига
- 10.01.2015 Астерас 3:0 ПАОК Суперлига
- 14.05.2014 Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
- 30.04.2014 ПАОК 1:1 Астерас Суперлига
- 16.02.2014 Астерас 2:1 ПАОК Суперлига
- 19.10.2013 ПАОК 2:0 Астерас Суперлига
- 26.05.2013 ПАОК 1:0 Астерас Суперлига
- 22.05.2013 Астерас 1:2 ПАОК Суперлига
- 27.04.2013 Астерас 2:0 ПАОК Кубок Греции
- 17.04.2013 ПАОК 2:1 Астерас Кубок Греции
- 19.01.2013 Астерас 1:0 ПАОК Суперлига
- 16.09.2012 ПАОК 2:1 Астерас Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|ПАОК
|9
|5
|3
|1
|12 - 3
|18
|3.
|АЕК
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|4.
|Панатинаикос
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|5.
|Паниониос
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Олимпиакос
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Левадиакос
|9
|3
|5
|1
|7 - 5
|14
|8.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|9.
|Ламия
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Ксанти
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|11.
|Панаитоликос
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|12.
|АОК Керкира
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|13.
|Лариса
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|15.
|Астерас
|9
|1
|3
|5
|6 - 11
|6
|16.
|Платаниас
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
ПАОК производит замену. Виейринья уходит, и Кампуш Джалма заменяет его
81'
ПАОК производит замену. Эль-Каддури Омар уходит, и Бисесвар Диего заменяет его
76'
ПАОК производит замену. Пелкас Димитрис уходит, и Мак Роберт II заменяет его
73'
Яннулис Костас получает желтую карточку.
73'
Астерас производит замену. Giannis Kotsiras уходит, и Anastasios Douvikas заменяет его
55'
Астерас производит замену. Мадинда Леви уходит, и Кирьякопулос Гиоргос заменяет его
52'
Астерас производит замену. Ставрос Тсукалас уходит, и Калцас Никос заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маурисио Жозе.
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маурисио Жозе.
29'
Ставрос Тсукалас получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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