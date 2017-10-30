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Стадион:
ПАОК
2:0
Конец матча
Астерас
0'
29' Желтая карточка
Stavros Tsoukalas
1:0
34' Гол
Маурисио Жозе
2:0
37' Гол
Маурисио Жозе
73' Желтая карточка
Яннулис Костас
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
ПАОК производит замену. Виейринья уходит, и Кампуш Джалма заменяет его
81'
ПАОК производит замену. Эль-Каддури Омар уходит, и Бисесвар Диего заменяет его
76'
ПАОК производит замену. Пелкас Димитрис уходит, и Мак Роберт II заменяет его
Желтая карточка
73'
Яннулис Костас получает желтую карточку.
73'
Астерас производит замену. Giannis Kotsiras уходит, и Anastasios Douvikas заменяет его

55'
Астерас производит замену. Мадинда Леви уходит, и Кирьякопулос Гиоргос заменяет его
52'
Астерас производит замену. Ставрос Тсукалас уходит, и Калцас Никос заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маурисио Жозе.
Описание гола
34'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Маурисио Жозе.
Желтая карточка
29'
Ставрос Тсукалас получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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