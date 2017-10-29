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Стадион: Ниа Смирны
42' Желтая карточкаАраужо Серхио
43' Желтая карточкаВраньеш Огнен
43' Желтая карточкаДурмишай Фиорин
|
42'
43'
43'
Состав команд
12
Котник
Матиц
29
Банана
Яя
77
Шоджаи
Масуд
17
Йесил
Самед
15
Чосич
Урош
10
Ливайя
Марко
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 37 Влачос Валентинос Защитник
- 29 Банана Яя Защитник
- 6 Ойконому Евангелос Защитник
- 28 Хайсафи Эхсан Защитник
- 7 Корбос Панайотис Полузащитник
- 21 Сиопис Манолис Полузащитник
- 11 Лампру Лазарос Полузащитник
- 77 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 19 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 17 Йесил Самед Нападающий
- Запасные игроки
- 73 Бантис Георгиос Вратарь
- 13 Гиоата Жером Защитник
- 3 Сарамантас Гиоргос Защитник
- 5 Giannis Kargas Защитник
- 22 Папагеоргиу Атанасиос Защитник
- 88 Саввидис Кириакос Полузащитник
- 96 Дурмишай Фиорин Нападающий
- Главный тренер: Григориу Михаил
АЕК 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Анестис Яннис Вратарь
- 4 Враньеш Огнен Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 15 Чосич Урош Защитник
- 2 Бакакис Михалис Полузащитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 3 Лопеш Элдер Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Нападающий
- 11 Араужо Серхио Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цинтотас Панайотис Вратарь
- 55 Дзанетпулос Адам Защитник
- 18 Юханссон Якоб Полузащитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- 14 Бакасетас Тасос Нападающий
- Главный тренер: Хименес Маноло
Предыдущие игры
Паниониос (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 25.10.2017 Арис Салоники 1:2 Паниониос К
- 22.10.2017 Астерас 0:1 Паниониос С
- 14.10.2017 Паниониос 3:4 Олимпиакос С
- 02.10.2017 Ламия 1:0 Паниониос С
- 24.09.2017 Паниониос 4:1 Лариса С
- 21.09.2017 Паниониос 1:1 ПАС Янина К
- 18.09.2017 ПАС Янина 1:1 Паниониос С
- 10.09.2017 Паниониос 1:1 Панаитоликос С
- 27.08.2017 Паниониос 2:0 Аполлон Смирнис С
- 20.08.2017 АОК Керкира 0:1 Паниониос С
- 03.08.2017 Паниониос 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 27.07.2017 Маккаби Тель-Авив 1:0 Паниониос ЛЕ
- 20.07.2017 Горица 2:3 Паниониос ЛЕ
- 13.07.2017 Паниониос 2:0 Горица ЛЕ
- 31.05.2017 Паниониос 1:2 АЕК С
- 28.05.2017 Панатинаикос 1:0 Паниониос С
- 24.05.2017 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 21.05.2017 ПАОК 1:0 Паниониос С
- 17.05.2017 АЕК 0:1 Паниониос С
- 14.05.2017 Паниониос 1:1 Панатинаикос С
АЕК (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 26.10.2017 Аполлон Лариса 0:7 АЕК К
- 23.10.2017 АЕК 0:1 Атромитос С
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Ксанти 1:1 АЕК С
- 01.10.2017 Астерас 2:0 АЕК С
- 28.09.2017 АЕК 2:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 24.09.2017 АЕК 3:2 Олимпиакос С
- 20.09.2017 АЕК 2:0 Ламия К
- 17.09.2017 Ламия 0:1 АЕК С
- 14.09.2017 Риека 1:2 АЕК ЛЕ
- 10.09.2017 АЕК 4:0 Лариса С
- 27.08.2017 ПАС Янина 0:0 АЕК С
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
- 20.08.2017 АЕК 2:0 Панаитоликос С
- 17.08.2017 Брюгге 0:0 АЕК ЛЕ
- 02.08.2017 ЦСКА Москва 1:0 АЕК ЛЧ
- 25.07.2017 АЕК 0:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
- 31.05.2017 Паниониос 1:2 АЕК С
- 28.05.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
Последние игры между собой
Паниониос: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
АЕК: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
- 31.05.2017 Паниониос 1:2 АЕК Суперлига
- 17.05.2017 АЕК 0:1 Паниониос Суперлига
- 06.03.2017 Паниониос 1:1 АЕК Суперлига
- 22.10.2016 АЕК 0:0 Паниониос Суперлига
- 31.05.2016 Паниониос 1:0 АЕК Суперлига
- 20.05.2016 АЕК 1:0 Паниониос Суперлига
- 10.04.2016 АЕК 2:0 Паниониос Суперлига
- 12.12.2015 Паниониос 1:1 АЕК Суперлига
- 02.02.2013 АЕК 1:0 Паниониос Суперлига
- 29.09.2012 Паниониос 1:0 АЕК Суперлига
- 05.02.2012 АЕК 1:0 Паниониос Суперлига
- 02.10.2011 Паниониос 0:1 АЕК Суперлига
- 20.02.2011 АЕК 1:1 Паниониос Суперлига
- 31.10.2010 Паниониос 1:0 АЕК Суперлига
- 28.03.2010 АЕК 1:1 Паниониос Суперлига
- 06.12.2009 Паниониос 3:1 АЕК Суперлига
- 25.01.2009 АЕК 3:0 Паниониос Суперлига
- 28.09.2008 Паниониос 2:2 АЕК Суперлига
- 11.05.2008 Паниониос 2:2 АЕК Суперлига
- 23.04.2008 АЕК 5:0 Паниониос Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|ПАОК
|8
|4
|3
|1
|10 - 3
|15
|3.
|АЕК
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 6
|15
|4.
|Паниониос
|0:0
|9
|4
|3
|2
|13 - 8
|15
|5.
|Панатинаикос
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|6.
|Олимпиакос
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Левадиакос
|9
|3
|5
|1
|7 - 5
|14
|8.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|9.
|Ламия
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|10.
|Ксанти
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|11.
|Панаитоликос
|9
|2
|3
|4
|9 - 9
|9
|12.
|АОК Керкира
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|13.
|Лариса
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|14.
|Аполлон Смирнис
|9
|1
|4
|4
|5 - 8
|7
|15.
|Астерас
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|16.
|Платаниас
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Дурмишай Фиорин получает желтую карточку.
43'
Враньеш Огнен получает желтую карточку.
42'
Араужо Серхио получает желтую карточку.
34'
Паниониос производит замену. Йесил Самед уходит, и Дурмишай Фиорин заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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