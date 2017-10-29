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Стадион:
Паниониос
0:0
Второй тайм: 46'
АЕК
0'
42' Желтая карточка
Араужо Серхио
43' Желтая карточка
Враньеш Огнен
43' Желтая карточка
Дурмишай Фиорин
46'
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Дурмишай Фиорин получает желтую карточку.
Желтая карточка
43'
Враньеш Огнен получает желтую карточку.
Желтая карточка
42'
Араужо Серхио получает желтую карточку.
34'
Паниониос производит замену. Йесил Самед уходит, и Дурмишай Фиорин заменяет его
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Nea Smyrni Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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