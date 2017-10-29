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Стадион: Панетоликос
1:1
Второй тайм: 63'
1:0
36' ГолДиас Хорхе
41' Желтая карточкаМендринос Константинос
1:1
59' ГолChristos Almpanis
|
36'
1:0
59'
1:1
Состав команд
66
Enea
Mihaj
11
Диас
Хорхе
Панаитоликос 4-3-3
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 22 Georgios Mygas Защитник
- 18 Морас Евангелос Защитник
- 66 Enea Mihaj Защитник
- 7 Franco Mazurek Защитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 70 Диего Лопес III Полузащитник
- 10 Clesio Bauque Нападающий
- 11 Диас Хорхе Нападающий
- 15 Марковски Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Родригеш Мигель Защитник
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 33 Stathis Vasiloudis Полузащитник
- 6 Браво Федерико Полузащитник
- 73 Vlad Morar Нападающий
- 77 Ilias Gianniotis
- 1 Luigi Cennamo
- Главный тренер: Иоаким Хавос
Аполлон Смирнис 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ivan Covic Вратарь
- 55 Куро Александрос Защитник
- 4 Michalis Kyrgias Защитник
- 24 Папацоглу Анастасиос Защитник
- 22 Jonathan Bijimine Защитник
- 30 Axel Juarez Полузащитник
- 2 Контоэс Яннис Полузащитник
- 10 Коне Эммануэль Полузащитник
- 19 Мендринос Константинос Полузащитник
- 14 Christos Almpanis Полузащитник
- 21 Gonzalo Castillejos Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Уандерсон Силва Вратарь
- 82 Sebastian Bartolini Защитник
- 6 Giorgos Dasios Защитник
- 20 Аньете Антонио Полузащитник
- 12 Savas Siatravanis Полузащитник
- 16 Нассир Мачи Полузащитник
- 15 Eli Elbaz
- Главный тренер: Zoran Vulic
Предыдущие игры
Панаитоликос (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 25.10.2017 Панаитоликос 2:0 Пансерраикос К
- 21.10.2017 АОК Керкира 1:0 Панаитоликос С
- 15.10.2017 Панаитоликос 0:1 Левадиакос С
- 30.09.2017 Платаниас 0:3 Панаитоликос С
- 23.09.2017 Панаитоликос 2:0 Панатинаикос С
- 19.09.2017 Ксанти 2:0 Панаитоликос К
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос С
- 10.09.2017 Паниониос 1:1 Панаитоликос С
- 26.08.2017 Панаитоликос 2:2 Атромитос С
- 20.08.2017 АЕК 2:0 Панаитоликос С
- 30.04.2017 Панаитоликос 0:2 Олимпиакос С
- 23.04.2017 Ираклис 2:1 Панаитоликос С
- 09.04.2017 Панаитоликос 1:0 Верия С
- 05.04.2017 Ксанти 3:0 Панаитоликос С
- 02.04.2017 Панаитоликос 1:1 Астерас С
- 18.03.2017 Лариса 1:0 Панаитоликос С
- 11.03.2017 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос С
- 04.03.2017 Панаитоликос 2:0 Левадиакос С
- 25.02.2017 АОК Керкира 0:0 Панаитоликос С
- 19.02.2017 Панаитоликос 1:2 Платаниас С
Аполлон Смирнис (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 22.10.2017 Аполлон Смирнис 2:0 Ксанти С
- 15.10.2017 Аполлон Смирнис 0:0 АОК Керкира С
- 01.10.2017 Левадиакос 2:1 Аполлон Смирнис С
- 23.09.2017 Аполлон Смирнис 0:1 Платаниас С
- 20.09.2017 Платаниас 1:0 Аполлон Смирнис К
- 17.09.2017 Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 11.09.2017 Аполлон Смирнис 0:0 ПАОК С
- 27.08.2017 Паниониос 2:0 Аполлон Смирнис С
- 21.08.2017 Атромитос 1:1 Аполлон Смирнис С
- 11.06.2017 Пантракикос 0:3 Аполлон Смирнис ФЛ
- 04.06.2017 Аполлон Смирнис 3:0 Ханья ФЛ
- 28.05.2017 Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис ФЛ
- 21.05.2017 Аполлон Смирнис 0:0 Трикала ФЛ
- 14.05.2017 Ламия 0:0 Аполлон Смирнис ФЛ
- 07.05.2017 Аполлон Смирнис 3:0 Панелефсиниакос ФЛ
- 29.04.2017 ОФИ 1:1 Аполлон Смирнис ФЛ
- 23.04.2017 Аполлон Смирнис 4:0 Каллони ФЛ
- 12.04.2017 Ахарнаикос 0:2 Аполлон Смирнис ФЛ
- 09.04.2017 Аполлон Смирнис 1:0 Киссамикос ФЛ
- 01.04.2017 Пансерраикос 1:2 Аполлон Смирнис ФЛ
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 16.02.2014 Панаитоликос 2:1 Аполлон Смирнис Суперлига
- 20.10.2013 Аполлон Смирнис 1:1 Панаитоликос Суперлига
- 19.05.2013 Панаитоликос 0:0 Аполлон Смирнис Футбольная лига
- 03.02.2013 Аполлон Смирнис 0:2 Панаитоликос Футбольная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|ПАОК
|8
|4
|3
|1
|10 - 3
|15
|3.
|Панатинаикос
|9
|4
|3
|2
|8 - 6
|15
|4.
|АЕК
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|5.
|Паниониос
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|6.
|Олимпиакос
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|7.
|Левадиакос
|9
|3
|5
|1
|7 - 5
|14
|8.
|ПАС Янина
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|9.
|Панаитоликос
|1:0
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|10.
|Ламия
|1:0
|9
|3
|2
|4
|6 - 11
|11
|11.
|Ксанти
|9
|2
|4
|3
|6 - 7
|10
|12.
|АОК Керкира
|9
|2
|3
|4
|5 - 9
|9
|13.
|Лариса
|9
|2
|3
|4
|7 - 16
|9
|14.
|Астерас
|8
|1
|3
|4
|6 - 9
|6
|15.
|Аполлон Смирнис
|0:1
|9
|1
|3
|5
|4 - 8
|6
|16.
|Платаниас
|0:1
|9
|1
|3
|5
|4 - 12
|6
Второй тайм
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christos Albanis.
46'
Начался второй тайм!
46'
Аполлон Смирнис производит замену. Мендринос Константинос уходит, и Аньете Антонио заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Мендринос Константинос получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диас Хорхе.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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