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Стадион:
Панаитоликос
1:1
Второй тайм: 63'
Аполлон Смирнис
0'
1:0
36' Гол
Диас Хорхе
41' Желтая карточка
Мендринос Константинос
1:1
59' Гол
Christos Almpanis
63'
Второй тайм
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Christos Albanis.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аполлон Смирнис производит замену. Мендринос Константинос уходит, и Аньете Антонио заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Мендринос Константинос получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Диас Хорхе.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Panetolikos Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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