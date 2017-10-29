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2017-2018
Темперлей
0:1
Второй тайм: 67'
Сан-Лоренсо
0'
0:1
13' Гол
Gabriel Gudino
25' Желтая карточка
Maximiliano Lugo
31' Желтая карточка
Факундо Киньон
62' Желтая карточка
Adrian Arregui
67'
Второй тайм
Желтая карточка
62'
Adrian Arregui получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
Темперлей производит замену. Маркос Даниэл Фигуероа уходит, и Mathias Villasanti заменяет его
32'
Темперлей производит замену. Ezequiel Montagna уходит, и Fabian Miguel Munoz заменяет его
Желтая карточка
31'
Факундо Киньон получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Максимилиано Луго получает желтую карточку.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Gabriel Gudino.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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