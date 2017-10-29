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Бока Хуниорс
2:0
Второй тайм: 49'
Бельграно
0'
8' Желтая карточка
Лертора Федерико
8' Желтая карточка
Tobias Figueroa
1:0
15' Гол в свои ворота
Cristian Franco Lema
17' Желтая карточка
Фабра Франк
2:0
43' Гол
Кардона Эдвин
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардона Эдвин.
Желтая карточка
17'
Фабра Франк получает желтую карточку.
Описание гола
15'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Кристиан Лема Франко отправил мяч в свои ворота.
Желтая карточка
8'
Tobias Figueroa получает желтую карточку.
Желтая карточка
8'
Лертора Федерико получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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