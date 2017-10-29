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2:0
Второй тайм: 49'
8' Желтая карточкаЛертора Федерико
8' Желтая карточкаTobias Figueroa
1:0
15' Гол в свои воротаCristian Franco Lema
17' Желтая карточкаФабра Франк
2:0
43' ГолКардона Эдвин
|
15'
1:0
17'
43'
2:0
Состав команд
18
Фабра
Франк
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 18 Фабра Франк Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 9 Бенедетто Дарио Нападающий
- 10 Кардона Эдвин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 4 Перуцци Джино Защитник
- 30 Agustin Bouzat Нападающий
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
- 19 Walter Bou
Бельграно 4-4-2
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 33 Рохас Ансель Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 5 Santiago Martinez I Полузащитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Нападающий
- 9 Tobias Figueroa Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 7 Neri Ricardo Bandiera Полузащитник
- 23 Mariano Barbieri Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 25 Marcelo German Montoya
- 15 Marcos Rivadero
- 22 Jorge Ortiz IV
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +15 =2 -3)
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Юниорс С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 14.09.2017 Гильермо Браун 0:1 Бока Хуниорс К
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 15.08.2017 Бока Хуниорс 5:0 Химнасия и Тиро К
- 09.08.2017 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс ТМК
- 03.08.2017 Бока Хуниорс 1:0 Вильярреал ТМК
- 25.06.2017 Бока Хуниорс 2:1 Унион Санта-Фе П
- 22.06.2017 Олимпо 2:2 Бока Хуниорс П
- 17.06.2017 Альдосиви 0:4 Бока Хуниорс П
- 05.06.2017 Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте П
- 28.05.2017 Уракан 1:1 Бока Хуниорс П
- 21.05.2017 Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз П
- 14.05.2017 Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт П
Бельграно (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 09.09.2017 Бельграно 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 02.09.2017 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо 1:1 Бельграно К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 05.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Бельграно ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 2:1 Темперлей ТМК
- 27.06.2017 Уракан 0:0 Бельграно П
- 22.06.2017 Бельграно 2:1 Ньюэллс Олд Бойз П
- 17.06.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бельграно П
- 04.06.2017 Бельграно 1:2 Арсенал Саранди П
- 29.05.2017 Атлетико Рафаэла 1:2 Бельграно П
- 24.05.2017 Бельграно 1:1 Эстудиантес Ла-Плата К
- 20.05.2017 Бельграно 1:1 Патронато де Парана П
- 13.05.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно П
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Бельграно: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 12.09.2016 Бока Хуниорс 3:0 Бельграно Примера
- 27.07.2015 Бельграно 0:1 Бока Хуниорс Примера
- 18.08.2014 Бельграно 0:1 Бока Хуниорс Примера
- 17.02.2014 Бока Хуниорс 2:3 Бельграно Примера
- 08.08.2013 Бельграно 1:2 Бока Хуниорс Примера
- 22.04.2013 Бока Хуниорс 0:0 Бельграно Примера
- 07.10.2012 Бельграно 3:1 Бока Хуниорс Примера
- 23.04.2012 Бельграно 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 17.10.2011 Бока Хуниорс 0:0 Бельграно Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2:0
|7
|7
|0
|0
|17 - 1
|21
|2.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|8.
|Колон
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|9.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|13.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Патронато де Парана
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|17.
|Бельграно
|0:2
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|18.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|20.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|22.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|23.
|Темперлей
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|24.
|Тигре
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|28.
|Олимпо
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардона Эдвин.
17'
Фабра Франк получает желтую карточку.
15'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Кристиан Лема Франко отправил мяч в свои ворота.
8'
Tobias Figueroa получает желтую карточку.
8'
Лертора Федерико получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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