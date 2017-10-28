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2017-2018
0:0
Первый тайм: 23'
Состав команд
13
Комар
Хуан
Тальерес Кордоба 4-4-2
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 13 Комар Хуан Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 10 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 7 Joao Rojas II Полузащитник
- 34 Паласиос Себастьян Нападающий
- 32 Marcelo Torres Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 29 Gabriel Omar Ramirez Полузащитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 9 Junior Arias Нападающий
- 27 Jony Menendez Нападающий
- 1 Mauricio Ariel Caranta
- 19 Mauro Ortiz
Ривер Плейт 4-4-2
- Основной состав
- 1 Баталья Аугусто Вратарь
- 37 Augusto Aguirre Защитник
- 31 Kevin Sibille Защитник
- 5 Alexander Barboza Защитник
- Nahuel Gallardo Защитник
- 15 Exequiel Palacios Полузащитник
- 21 Ivan Rossi Полузащитник
- 8 Родригес Денис Полузащитник
- 14 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 17 Carlos Auzqui Нападающий
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Мартинес Эктор Защитник
- 27 Matias Moya Полузащитник
- 11 Игнасио Скокко Нападающий
- 38 Cristian Ferreira
- 35 Tomas Andrade
- 25 Enrique Bologna
- 34 Dante Moran Correa
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Юниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 02.09.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Химназия Мендоса К
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба ТМК
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба ТМК
- 28.06.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо П
- 21.06.2017 Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба П
- 17.06.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Химнасия Ла-Плата П
- 03.06.2017 Темперлей 2:1 Тальерес Кордоба П
- 28.05.2017 Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Тукуман П
- 24.05.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенсорес де Бельграно К
- 20.05.2017 Сармиенто 1:4 Тальерес Кордоба П
- 13.05.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно П
- 06.05.2017 Тальерес Кордоба 1:2 Тигре П
- 29.04.2017 Кильмес 1:0 Тальерес Кордоба П
- 24.04.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Годой Крус П
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
- 23.10.2017 Ривер Плейт 0:0 Клан Ювениль СA
- 19.10.2017 Ривер Плейт 4:1 Атланта К
- 19.10.2017 Ривер Плейт 2:1 Универсидад Католика Кито СA
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 30.09.2017 Макара 0:1 Ривер Плейт СA
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 24.09.2017 Ривер Плейт 0:3 Макара СA
- 22.09.2017 Ривер Плейт 8:0 Вильстерман КЛ
- 18.09.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Ривер Плейт С
- 16.09.2017 Универсидад Католика Кито 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2017 Вильстерман 3:0 Ривер Плейт КЛ
- 11.09.2017 Ривер Плейт 3:1 Банфилд С
- 10.09.2017 Ривер Плейт 0:2 Фуэрса Амарилья СA
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
- 01.09.2017 Клан Ювениль 4:1 Ривер Плейт СA
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 26.08.2017 Ривер Плейт 0:0 Дельфин СA
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ривер Плейт: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 12.09.2016 Тальерес Кордоба 0:1 Ривер Плейт Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|6
|6
|0
|0
|15 - 1
|18
|2.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|5.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|6.
|Ривер Плейт
|0:0
|7
|3
|4
|0
|11 - 6
|13
|7.
|Колон
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|8.
|Сан-Лоренсо
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|9.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|10.
|Тальерес Кордоба
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|11.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Индепендьенте
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|14.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Патронато де Парана
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|16.
|Бельграно
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|17.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|18.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|19.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|1
|2
|3
|3 - 4
|5
|21.
|Дефенса и Хустисия
|6
|1
|2
|3
|8 - 13
|5
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|1
|4
|7 - 14
|4
|23.
|Темперлей
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|24.
|Тигре
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|25.
|Росарио Сентраль
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|26.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|6
|0
|2
|4
|3 - 7
|2
|28.
|Олимпо
|6
|0
|1
|5
|1 - 11
|1
Первый тайм
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