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2017-2018
Дефенса и Хустисия
1:1
Конец матча
Олимпо
0'
1:0
23' Гол
Фернандо Андре Маркес
26' Желтая карточка
Cristian Villanueva
57' Желтая карточка
Кааис Матиас
78' Желтая карточка
Панталеоне Николас
1:1
86' Гол
Депетрис Давид
90' Желтая карточка
Депетрис Давид
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Депетрис Давид получает желтую карточку.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Депетрис Давид.
80'
Дефенса и Хустисия производит замену. Фернандо Андре Маркес уходит, и Фредес Эрнан заменяет его
Желтая карточка
78'
Панталеоне Николас получает желтую карточку.
74'
Дефенса и Хустисия производит замену. Кастеллани Гонсало уходит, и Кристальдо Франко заменяет его

68'
Дефенса и Хустисия производит замену. Nicolas Fernandez уходит, и Бордагарай Фабиан заменяет его
65'
Олимпо производит замену. Кристиан Виллануева уходит, и Lucas Mancinelli заменяет его
65'
Олимпо производит замену. Franco Troyansky уходит, и Депетрис Давид заменяет его
Желтая карточка
57'
Кааис Матиас получает желтую карточку.
54'
Олимпо производит замену. Тельечеа Эмилиано уходит, и Maximiliano Fornari заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Кристиан Виллануева получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандо Андре Маркес.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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