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2017-2018
1:1
Конец матча
1:0
23' ГолФернандо Андре Маркес
26' Желтая карточкаCristian Villanueva
57' Желтая карточкаКааис Матиас
78' Желтая карточкаПанталеоне Николас
1:1
86' ГолДепетрис Давид
90' Желтая карточкаДепетрис Давид
|
23'
1:0
57'
86'
1:1
90'
Состав команд
14
Кубас
Адриан
12
Ciro
Rius
Дефенса и Хустисия 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Gabriel Arias Вратарь
- 8 Ignacio Rivero Защитник
- 2 Гисси Дилан Защитник
- 6 Lisandro Martinez Защитник
- 20 Rafael Delgado Защитник
- 14 Кубас Адриан Полузащитник
- 33 Leonel Ariel Miranda Полузащитник
- 12 Ciro Rius Полузащитник
- 13 Кастеллани Гонсало Полузащитник
- 29 Nicolas Fernandez I Полузащитник
- 9 Фернандо Андре Маркес Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Альварадо Пабло Защитник
- 27 Hugo Ezequiel Silva Защитник
- 10 Фредес Эрнан Полузащитник
- 32 Кристальдо Франко Полузащитник
- 17 Бордагарай Фабиан Нападающий
- 7 Капроф Хуан Нападающий
- 22 Унсаин Луис
Олимпо 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Adrian Jose Gabbarini Вратарь
- 3 Cristian Villanueva Защитник
- 4 Cristian Nasuti Защитник
- 6 Кааис Матиас Защитник
- 25 Панталеоне Николас Защитник
- 14 Franco Bellocq Полузащитник
- 32 Orlando Gaona Lugo Полузащитник
- 8 Tomas Costa I Полузащитник
- 18 Jonathan Blanco Полузащитник
- 19 Тельечеа Эмилиано Полузащитник
- 11 Franco Troyansky Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Nicolas Herranz Защитник
- 23 Pablo Mauricio Rosales Защитник
- 16 Lucas Mancinelli Полузащитник
- 9 Ramon Lentini Нападающий
- 17 Maximiliano Fornari Нападающий
- 33 Депетрис Давид Нападающий
- 22 Sebastian Anchoverri
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
- 30.09.2017 Дефенса и Хустисия 0:0 Уракан С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Дефенса и Хустисия 1:3 Унион Санта-Фе С
- 09.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 26.08.2017 Дефенса и Хустисия 4:4 Химнасия Ла-Плата С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 04.08.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Химнасия Ла-Плата ТМК
- 26.07.2017 Шапекоэнсе 1:0 Дефенса и Хустисия КС
- 20.07.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 29.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Шапекоэнсе КС
- 24.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Химнасия Ла-Плата П
- 22.06.2017 Темперлей 2:3 Дефенса и Хустисия П
- 18.06.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Тукуман П
- 16.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте П
- 03.06.2017 Сармиенто 1:0 Дефенса и Хустисия П
- 28.05.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Тигре П
- 25.05.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Сол де Майо К
Олимпо (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 24.10.2017 Олимпо 0:1 Депортиво Морон К
- 17.10.2017 Олимпо 0:2 Уракан С
- 04.10.2017 Олимпо 3:2 Химназия Мендоса К
- 30.09.2017 Унион Санта-Фе 2:0 Олимпо С
- 24.09.2017 Олимпо 0:1 Химнасия Ла-Плата С
- 16.09.2017 Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Олимпо С
- 09.09.2017 Олимпо 1:1 Индепендьенте С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 05.08.2017 Олимпо 3:0 Патронато де Парана ТМК
- 27.06.2017 Альдосиви 0:3 Олимпо П
- 22.06.2017 Олимпо 2:2 Бока Хуниорс П
- 18.06.2017 Индепендьенте 1:1 Олимпо П
- 08.06.2017 Олимпо 1:0 Феррокаррил Оесте К
- 04.06.2017 Олимпо 3:1 Уракан П
- 01.06.2017 Арсенал Саранди 1:0 Олимпо П
- 27.05.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Олимпо П
- 23.05.2017 Олимпо 3:1 Эстудиантес Ла-Плата П
- 14.05.2017 Олимпо 2:0 Альдосиви П
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Олимпо: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
- 11.04.2017 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо Примера
- 12.04.2015 Олимпо 0:0 Дефенса и Хустисия Примера
- 06.12.2014 Олимпо 0:0 Дефенса и Хустисия Примера
- 17.02.2013 Дефенса и Хустисия 1:0 Олимпо Примера Б
- 19.08.2012 Олимпо 0:1 Дефенса и Хустисия Примера Б
- 18.04.2009 Дефенса и Хустисия 1:1 Олимпо Националь Б
- 12.10.2008 Олимпо 5:2 Дефенса и Хустисия Националь Б
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|7
|0
|0
|19 - 1
|21
|2.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|8.
|Колон
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|9.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Индепендьенте
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Патронато де Парана
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|17.
|Бельграно
|7
|2
|3
|2
|4 - 7
|9
|18.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|20.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|23.
|Тигре
|1:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|24.
|Темперлей
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
|26.
|Росарио Сентраль
|0:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|28.
|Олимпо
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Депетрис Давид получает желтую карточку.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Депетрис Давид.
80'
Дефенса и Хустисия производит замену. Фернандо Андре Маркес уходит, и Фредес Эрнан заменяет его
78'
Панталеоне Николас получает желтую карточку.
74'
Дефенса и Хустисия производит замену. Кастеллани Гонсало уходит, и Кристальдо Франко заменяет его
68'
Дефенса и Хустисия производит замену. Nicolas Fernandez уходит, и Бордагарай Фабиан заменяет его
65'
Олимпо производит замену. Кристиан Виллануева уходит, и Lucas Mancinelli заменяет его
65'
Олимпо производит замену. Franco Troyansky уходит, и Депетрис Давид заменяет его
57'
Кааис Матиас получает желтую карточку.
54'
Олимпо производит замену. Тельечеа Эмилиано уходит, и Maximiliano Fornari заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
26'
Кристиан Виллануева получает желтую карточку.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Фернандо Андре Маркес.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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