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2017-2018
Тигре
1:0
Перерыв
Росарио Сентраль
0'
1:0
16' Гол
Меносси Лукас
33' Желтая карточка
Эррера Херман
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Тигре производит замену. Ezequiel Rodriguez уходит, и Esteban Giambuzzi заменяет его
Желтая карточка
33'
Эррера Херман получает желтую карточку.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Меносси Лукас.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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