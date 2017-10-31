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2017-2018
1:0
Перерыв
1:0
16' ГолМеносси Лукас
33' Желтая карточкаЭррера Херман
|
16'
1:0
33'
Состав команд
32
Maxi
Caire
Тигре 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Federico Crivelli Вратарь
- 32 Maxi Caire Защитник
- 19 Ezequiel Rodriguez Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 16 Аберо Виллиан Защитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 26 Renzo Spinacci Полузащитник
- 11 Jacobo Mansilla Полузащитник
- 15 Дженсон Лукас Полузащитник
- 9 Lucas Passerini Нападающий
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 6 Hamilton Pereira Полузащитник
- 24 Daniel Imperiale Полузащитник
- 17 Lucas Chacana Полузащитник
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- 10 Матеас Перез Гарсия Нападающий
- 14 Esteban Giambuzzi
Росарио Сентраль 4-3-1-2
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 4 Paulo Ferrari Защитник
- 6 Marcelo Ortiz Защитник
- 2 Тобио Фернандо Защитник
- 24 Alfonso Parot Защитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 16 Мартинес Маурисио Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 35 Joaquin Pereyra Полузащитник
- 17 Эррера Херман Нападающий
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Diego Matias Rodriguez Вратарь
- 27 Jose Ramon Leguizamon Защитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 10 Колман Густаво Полузащитник
- 9 Рубен Марко Нападающий
- 34 Maximiliano Lovera Нападающий
- 19 Santiago Romero I
Предыдущие игры
Тигре (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Юниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
- 23.06.2017 Тигре 1:0 Атлетико Рафаэла П
- 18.06.2017 Патронато де Парана 0:2 Тигре П
- 03.06.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд П
- 28.05.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Тигре П
- 21.05.2017 Тигре 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан П
- 16.05.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Тигре П
- 10.05.2017 Тигре 2:2 Депортиво Риестра К
- 06.05.2017 Тальерес Кордоба 1:2 Тигре П
- 30.04.2017 Тигре 0:1 Банфилд П
- 25.04.2017 Колон 2:1 Тигре П
- 20.04.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Тигре П
- 17.04.2017 Тигре 0:2 Ривер Плейт П
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 01.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Росарио Сентраль С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
- 03.09.2017 Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд ТМК
- 05.08.2017 Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль ТМК
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 1:5 Патронато де Парана ТМК
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 0:0 Патронато де Парана ТМК
- 29.07.2017 Унион Санта-Фе 0:2 Росарио Сентраль ТМК
- 25.06.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Росарио Сентраль П
- 21.06.2017 Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба П
- 17.06.2017 Банфилд 3:1 Росарио Сентраль П
- 03.06.2017 Росарио Сентраль 0:0 Колон П
- 29.05.2017 Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль П
- 22.05.2017 Росарио Сентраль 4:1 Расинг Авельянеда П
Последние игры между собой
Тигре: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
- 25.03.2017 Росарио Сентраль 1:0 Тигре Примера
- 22.02.2015 Росарио Сентраль 2:1 Тигре Примера
- 13.09.2014 Тигре 4:1 Росарио Сентраль Примера
- 11.03.2014 Росарио Сентраль 1:1 Тигре Примера
- 15.09.2013 Тигре 2:0 Росарио Сентраль Примера
- 02.02.2010 Росарио Сентраль 0:1 Тигре Примера А
- 29.08.2009 Тигре 1:2 Росарио Сентраль Примера А
- 21.06.2009 Тигре 0:1 Росарио Сентраль Примера А
- 07.12.2008 Росарио Сентраль 2:3 Тигре Примера А
- 31.05.2008 Росарио Сентраль 4:2 Тигре Примера А
- 24.11.2007 Тигре 2:1 Росарио Сентраль Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|7
|0
|0
|19 - 1
|21
|2.
|Сан-Лоренсо
|7
|4
|3
|0
|10 - 3
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Уракан
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|7
|4
|1
|2
|8 - 5
|13
|8.
|Колон
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|9.
|Ланус
|7
|4
|0
|3
|9 - 12
|12
|10.
|Ривер Плейт
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|12.
|Индепендьенте
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|13.
|Годой Крус
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|14.
|Патронато де Парана
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|17.
|Бельграно
|7
|2
|3
|2
|4 - 7
|9
|18.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|20.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|23.
|Тигре
|1:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|24.
|Темперлей
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|25.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
|26.
|Росарио Сентраль
|0:1
|7
|0
|3
|4
|4 - 13
|3
|27.
|Чакарита Юниорс
|7
|0
|2
|5
|4 - 9
|2
|28.
|Олимпо
|7
|0
|2
|5
|2 - 12
|2
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Тигре производит замену. Ezequiel Rodriguez уходит, и Esteban Giambuzzi заменяет его
33'
Эррера Херман получает желтую карточку.
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Меносси Лукас.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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