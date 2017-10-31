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Стадион:
Спортинг Л
 
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Ювентус
announcement
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До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спортинг Л - Ювентус, который состоится 31.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Спортинг Л - Ювентус
Спортинг Л
3.1% (4)
Ничья:
20% (26)
Ювентус
76.9% (100)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
37.7% (49)
Ювентус:
23.8% (31)
Ничья:
18.5% (24)
Ювентус:
10.8% (14)
Ювентус:
3.1% (4)
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