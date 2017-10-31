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Стадион: Жозе Алваладе
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Состав команд
88
Думбия
Сейду
Спортинг Л 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Патрисиу Руй Вратарь
- 92 Пиччини Кристиано Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 6 Пинту Андре Защитник
- 5 Коэнтрау Фабиу Защитник
- 14 Карвалью Вилльям Полузащитник
- 16 Батталья Родриго Полузащитник
- 77 Желсон Мартиньш Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 9 Акунья Маркос Полузащитник
- 88 Думбия Сейду Нападающий
- Главный тренер: Жезуш Жорже
- Травмы и дисквалификации
- Руис Алан Травмирован
- Фигейреду Тобиаш Травмирован
Ювентус 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Буффон Джанлуиджи Вратарь
- 2 Де Шильо Маттиа Защитник
- 15 Барцальи Андреа Защитник
- 3 Кьеллини Джорджо Защитник
- 12 Алекс Сандро Защитник
- 5 Пьянич Миралем Полузащитник
- 14 Матуиди Блез Полузащитник
- 7 Куадрадо Хуан Полузащитник
- 10 Дибала Пауло Полузащитник
- 11 Коста Дуглас Полузащитник
- 9 Игуаин Гонсало Нападающий
- Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Хёведес Бенедикт Травмирован
Предыдущие игры
Спортинг Л (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 27.10.2017 Риу Аве 0:1 Спортинг Л ПЛ
- 22.10.2017 Спортинг Л 5:1 Шавиш ПЛ
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 12.10.2017 Олейруш 2:4 Спортинг Л К
- 01.10.2017 Спортинг Л 0:0 Порту ПЛ
- 27.09.2017 Спортинг Л 0:1 Барселона ЛЧ
- 23.09.2017 Морейренсе 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 19.09.2017 Спортинг Л 0:0 Маритиму КЛ
- 16.09.2017 Спортинг Л 2:0 Тондела ПЛ
- 12.09.2017 Олимпиакос 2:3 Спортинг Л ЛЧ
- 08.09.2017 Фейренсе 2:3 Спортинг Л ПЛ
- 27.08.2017 Спортинг Л 2:1 Эшторил ПЛ
- 23.08.2017 Стяуа 1:5 Спортинг Л ЛЧ
- 19.08.2017 Витория Гимарайнш 0:5 Спортинг Л ПЛ
- 15.08.2017 Спортинг Л 0:0 Стяуа ЛЧ
- 11.08.2017 Спортинг Л 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 06.08.2017 Авиш 0:2 Спортинг Л ПЛ
- 29.07.2017 Спортинг Л 1:0 Фиорентина ТМК
- 26.07.2017 Витория Гимарайнш 3:0 Спортинг Л ТМК
- 22.07.2017 Спортинг Л 2:1 Монако ТМК
Ювентус (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 18.10.2017 Ювентус 2:1 Спортинг Л ЛЧ
- 14.10.2017 Ювентус 1:2 Лацио СA
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус СA
- 27.09.2017 Ювентус 2:0 Олимпиакос ЛЧ
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино СA
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина СA
- 17.09.2017 Сассуоло 1:3 Ювентус СA
- 12.09.2017 Барселона 3:0 Ювентус ЛЧ
- 09.09.2017 Ювентус 3:0 Кьево СA
- 26.08.2017 Дженоа 2:4 Ювентус СA
- 19.08.2017 Ювентус 3:0 Кальяри СA
- 13.08.2017 Ювентус 2:3 Лацио С
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 27.07.2017 ПСЖ 2:3 Ювентус МКЧ
- 23.07.2017 Ювентус 1:2 Барселона МКЧ
- 03.06.2017 Ювентус 1:4 Реал Мадрид ЛЧ
Последние игры между собой
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Ювентус
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Олимпиакос
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
-
До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спортинг Л - Ювентус, который состоится 31.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спортинг Л - Ювентус, который состоится 31.10.2017.
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Прогнозы на матч Спортинг Л - Ювентус
Спортинг Л
3.1% (4)
Ничья:
20% (26)
Ювентус
76.9% (100)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ювентус:
37.7% (49)
0:1 Ювентус:
23.8% (31)
1:1 Ничья:
18.5% (24)
0:2 Ювентус:
10.8% (14)
1:3 Ювентус:
3.1% (4)
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