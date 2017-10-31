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Стадион:
ПСЖ
 
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Андерлехт
announcement
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До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ПСЖ - Андерлехт, который состоится 31.10.2017.
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Прогнозы на матч ПСЖ - Андерлехт
ПСЖ
100% (129)
Ничья:
0% (0)
Андерлехт
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

ПСЖ:
31.8% (41)
ПСЖ:
22.5% (29)
ПСЖ:
17.1% (22)
ПСЖ:
10.9% (14)
ПСЖ:
5.4% (7)
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