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Стадион: Олимпийский (Рим)
Состав команд
25
Перес
Бруно
13
Куртуа
Тибо
30
Луис
Давид
24
Кэхилл
Гари
10
Азар
Эден
Рома 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алисон Бекер Вратарь
- 25 Перес Бруно Защитник
- 20 Фасио Федерико Защитник
- 5 Жуан Жезус Защитник
- 11 Коларов Александар Защитник
- 4 Наингголан Раджа Полузащитник
- 16 Де Росси Даниэле Полузащитник
- 6 Стротман Кевин Полузащитник
- 24 Флоренци Алессандро Нападающий
- 9 Джеко Эдин Нападающий
- 8 Перотти Диего Нападающий
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Манолас Костас Травмирован
- Кардсдорп Рик Травмирован
- Эмерсон Палмиери Травмирован
Челси 3-4-2-1
- Основной состав
- 13 Куртуа Тибо Вратарь
- 28 Аспиликуэта Сесар Защитник
- 30 Луис Давид Защитник
- 24 Кэхилл Гари Защитник
- 21 Дзаппакоста Давиде Полузащитник
- 4 Фабрегас Сеск Полузащитник
- 14 Бакайоко Тьемуа Полузащитник
- 3 Алонсо Маркос Полузащитник
- 11 Педро Родригес Полузащитник
- 10 Азар Эден Полузащитник
- 9 Мората Альваро Нападающий
- Главный тренер: Конте Антонио
- Травмы и дисквалификации
- Канте Н'Голо Травмирован
- Мозес Виктор Травмирован
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Рома 0:1 Наполи СA
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома СA
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
- 16.09.2017 Рома 3:0 Верона СA
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 01.09.2017 Рома 4:1 Шапекоэнсе ТМК
- 26.08.2017 Рома 1:3 Интер Милан СA
- 20.08.2017 Аталанта 0:1 Рома СA
- 13.08.2017 Сельта 4:1 Рома ТМК
- 10.08.2017 Севилья 2:1 Рома ТМК
- 30.07.2017 Рома 1:1 Ювентус МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 20.07.2017 Рома 1:1 ПСЖ МКЧ
- 14.07.2017 Рома 1:0 Словацко ТМК
Челси (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 20.09.2017 Челси 5:1 Ноттингем Форест КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
Последние игры между собой
Рома: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Челси: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома Лига чемпионов
- 11.08.2013 Челси 2:1 Рома Товарищеские матчи. Сборные
- 04.11.2008 Рома 3:1 Челси Лига чемпионов
- 22.10.2008 Челси 1:0 Рома Лига чемпионов
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 4
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Карабах
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
-
До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Челси, который состоится 31.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Челси, который состоится 31.10.2017.
Новости матча
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Канте может сыграть с "Ромой" — 18:00
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Прогнозы на матч Рома - Челси
Рома
27.3% (35)
Ничья:
52.3% (67)
Челси
20.3% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
40.6% (52)
2:1 Рома:
18% (23)
1:2 Челси:
15.6% (20)
1:0 Рома:
8.6% (11)
2:2 Ничья:
8.6% (11)
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