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Стадион:
Рома
 
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Челси
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До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Рома - Челси, который состоится 31.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Рома - Челси
Рома
27.3% (35)
Ничья:
52.3% (67)
Челси
20.3% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
40.6% (52)
Рома:
18% (23)
Челси:
15.6% (20)
Рома:
8.6% (11)
Ничья:
8.6% (11)
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