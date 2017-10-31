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Стадион:
Манчестер Юнайтед
 
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Бенфика
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До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Манчестер Юнайтед - Бенфика, который состоится 31.10.2017.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Бенфика
Манчестер Юнайтед
97.7% (126)
Ничья:
1.6% (2)
Бенфика
0.8% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Юнайтед:
51.9% (67)
Манчестер Юнайтед:
20.9% (27)
Манчестер Юнайтед:
8.5% (11)
Манчестер Юнайтед:
7% (9)
Манчестер Юнайтед:
5.4% (7)
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