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Стадион: Ванда Метрополитано
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Состав команд
13
Облак
Ян
24
Хименес
Хосе
25
Аголи
Анси
10
Энрике
Педро
Атлетико М 4-4-2
- Основной состав
- 13 Облак Ян Вратарь
- 20 Хуанфран Торрес Защитник
- 24 Хименес Хосе Защитник
- 2 Годин Диего Защитник
- 3 Луис Филипе Защитник
- 11 Корреа Анхель Полузащитник
- 14 Габи Фернандес Полузащитник
- 5 Томас Тейе Полузащитник
- 8 Ньигес Сауль Полузащитник
- 21 Гамейро Кевин Нападающий
- 7 Гризманн Антуан Нападающий
- Главный тренер: Симеоне Диего
Карабах 4-1-4-1
- Основной состав
- 13 Шехич Ибрагим Вратарь
- 5 Медведев Максим Защитник
- 52 Жезничак Якуб Защитник
- 14 Садыгов Рашад Защитник
- 25 Аголи Анси Защитник
- 2 Гараев Гара Полузащитник
- 10 Энрике Педро Полузащитник
- 8 Мичел Мадера Полузащитник
- 20 Алмейда Ричард Полузащитник
- 11 Мадатов Махир Полузащитник
- 90 Шейдаев Рамиль Нападающий
- Главный тренер: Гурбанов Гурбан
- Травмы и дисквалификации
- Гусейнов Бадави Травмирован
- Элюнусси Тарик Травмирован
- Н'Длову Дино Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Атлетико М (последние 20 матчей: +9 =10 -1)
- 28.10.2017 Атлетико М 1:1 Вильярреал П
- 25.10.2017 Эльче 1:1 Атлетико М КК
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М П
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 14.10.2017 Атлетико М 1:1 Барселона П
- 30.09.2017 Леганес 0:0 Атлетико М П
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Атлетико М 2:0 Севилья П
- 20.09.2017 Атлетик Б 1:2 Атлетико М П
- 16.09.2017 Атлетико М 1:0 Малага П
- 12.09.2017 Рома 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 09.09.2017 Валенсия 0:0 Атлетико М П
- 26.08.2017 Лас-Пальмас 1:5 Атлетико М П
- 19.08.2017 Жирона 2:2 Атлетико М П
- 12.08.2017 Леганес 0:1 Атлетико М ТМК
- 11.08.2017 Хетафе 0:0 Атлетико М ТМК
- 06.08.2017 Брайтон 2:3 Атлетико М ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
- 01.08.2017 Атлетико М 2:1 Наполи КА
- 26.07.2017 Толука 0:0 Атлетико М ТМК
Карабах (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 27.10.2017 Карабах 1:0 Sabail ПЛ
- 22.10.2017 Габала 1:0 Карабах ПЛ
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М ЛЧ
- 13.10.2017 Интер Баку 0:2 Карабах ПЛ
- 01.10.2017 Карабах 0:0 Зира ПЛ
- 27.09.2017 Карабах 1:2 Рома ЛЧ
- 22.09.2017 Карабах 4:1 Сумгаит ПЛ
- 17.09.2017 Карабах 2:0 Кяпаз ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 26.08.2017 Карабах 2:1 Габала ПЛ
- 23.08.2017 Копенгаген 2:1 Карабах ЛЧ
- 19.08.2017 Карабах 1:0 Интер Баку ПЛ
- 15.08.2017 Карабах 1:0 Копенгаген ЛЧ
- 11.08.2017 Нефтчи 1:3 Карабах ПЛ
- 01.08.2017 Шериф 1:2 Карабах ЛЧ
- 25.07.2017 Карабах 0:0 Шериф ЛЧ
- 18.07.2017 Самтредия 0:1 Карабах ЛЧ
- 11.07.2017 Карабах 5:0 Самтредия ЛЧ
- 02.07.2017 Брондбю 5:1 Карабах ТМК
- 28.06.2017 Динамо Москва 1:0 Карабах ТМК
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Карабах: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 18.10.2017 Карабах 0:0 Атлетико М Лига чемпионов
Группа C
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 4
|7
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|4.
|Карабах
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 8
|1
-
До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Карабах, который состоится 31.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Карабах, который состоится 31.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Атлетико М - Карабах
Атлетико М
96.9% (123)
Ничья:
1.6% (2)
Карабах
1.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
39.4% (50)
3:0 Атлетико М:
34.6% (44)
2:1 Атлетико М:
6.3% (8)
4:0 Атлетико М:
5.5% (7)
1:0 Атлетико М:
3.9% (5)
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