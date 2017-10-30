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Стадион:
Атлетико М
 
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Карабах
announcement
-
До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Атлетико М - Карабах, который состоится 31.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Карабах
Атлетико М
96.9% (123)
Ничья:
1.6% (2)
Карабах
1.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
39.4% (50)
Атлетико М:
34.6% (44)
Атлетико М:
6.3% (8)
Атлетико М:
5.5% (7)
Атлетико М:
3.9% (5)
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