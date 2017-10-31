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Стадион:
Олимпиакос
 
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Барселона
announcement
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До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Олимпиакос - Барселона, который состоится 31.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Олимпиакос - Барселона
Олимпиакос
0% (0)
Ничья:
3.1% (4)
Барселона
96.9% (123)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
36.2% (46)
Барселона:
27.6% (35)
Барселона:
11.8% (15)
Барселона:
10.2% (13)
Барселона:
3.9% (5)
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