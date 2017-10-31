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Стадион:
Базель
 
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ЦСКА Москва
announcement
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До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Базель - ЦСКА Москва, который состоится 31.10.2017.
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:
Прогнозы на матч Базель - ЦСКА Москва
Базель
63.5% (87)
Ничья:
22.6% (31)
ЦСКА Москва
13.9% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Базель:
27% (37)
Ничья:
16.1% (22)
Базель:
13.9% (19)
Базель:
12.4% (17)
ЦСКА Москва:
7.3% (10)
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