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Стадион: Селтик Парк
Состав команд
20
Боята
Дедрик
63
Тирни
Киран
21
Нтшан
Жюль
26
Ульрайх
Свен
27
Алаба
Давид
10
Роббен
Арьен
Селтик 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Гордон Крейг Вратарь
- 12 Гамбоа Кристиан Защитник
- 23 Люстиг Микаэль Защитник
- 20 Боята Дедрик Защитник
- 63 Тирни Киран Защитник
- 21 Нтшан Жюль Полузащитник
- 8 Браун Скотт Полузащитник
- 7 Робертс Патрик Полузащитник
- 14 Армстронг Стюарт Полузащитник
- 11 Синклер Скотт Полузащитник
- 9 Гриффитс Лей Нападающий
- Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Шимунович Йозо Травмирован
- Святченко Эрик Травмирован
- Ралстон Энтони Травмирован
Бавария 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Ульрайх Свен Вратарь
- 32 Киммих Джошуа Защитник
- 17 Боатенг Жером Защитник
- 5 Хуммельс Матс Защитник
- 27 Алаба Давид Защитник
- 24 Толиссо Корентин Полузащитник
- 8 Мартинес Хави Полузащитник
- 10 Роббен Арьен Полузащитник
- 6 Тьяго Алькантара Полузащитник
- 29 Коман Кингсли Полузащитник
- 11 Родригес Хамес Нападающий
- Главный тренер: Хайнкес Юпп
- Травмы и дисквалификации
- Нойер Мануэль Травмирован
- Левандовски Роберт Травмирован
- Мюллер Томас Травмирован
- Рибери Франк Травмирован
- Бернат Хуан Травмирован
Предыдущие игры
Селтик (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 28.10.2017 Селтик 1:1 Килмарнок ПЛ
- 25.10.2017 Абердин 0:3 Селтик ПЛ
- 21.10.2017 Хиберниан 2:4 Селтик КЛ
- 18.10.2017 Бавария 3:0 Селтик ЛЧ
- 14.10.2017 Селтик 1:0 Данди ПЛ
- 30.09.2017 Селтик 2:2 Хиберниан ПЛ
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Глазго Рейнджерс 0:2 Селтик ПЛ
- 20.09.2017 Данди 0:4 Селтик КЛ
- 16.09.2017 Селтик 4:0 Росс Каунти ПЛ
- 12.09.2017 Селтик 0:5 ПСЖ ЛЧ
- 08.09.2017 Гамильтон Академикал 1:4 Селтик ПЛ
- 26.08.2017 Селтик 1:1 Сент-Джонстон ПЛ
- 22.08.2017 Астана 4:3 Селтик ЛЧ
- 19.08.2017 Килмарнок 0:2 Селтик ПЛ
- 16.08.2017 Селтик 5:0 Астана ЛЧ
- 11.08.2017 Партик Тисл 0:1 Селтик ПЛ
- 08.08.2017 Селтик 5:0 Килмарнок КЛ
- 05.08.2017 Селтик 4:1 Хартс ПЛ
- 02.08.2017 Русенборг 0:1 Селтик ЛЧ
Бавария (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Б
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария КГ
- 21.10.2017 Гамбург 0:1 Бавария Б
- 18.10.2017 Бавария 3:0 Селтик ЛЧ
- 14.10.2017 Бавария 5:0 Фрайбург Б
- 01.10.2017 Герта 2:2 Бавария Б
- 27.09.2017 ПСЖ 3:0 Бавария ЛЧ
- 22.09.2017 Бавария 2:2 Вольфсбург Б
- 19.09.2017 Шальке 04 0:3 Бавария Б
- 16.09.2017 Бавария 4:0 Майнц Б
- 12.09.2017 Бавария 3:0 Андерлехт ЛЧ
- 09.09.2017 Хоффенхайм 2:0 Бавария Б
- 30.08.2017 Киккерс Оффенбах 1:4 Бавария ТМК
- 26.08.2017 Вердер 0:2 Бавария Б
- 18.08.2017 Бавария 3:1 Байер Л Б
- 12.08.2017 Кемницер 0:5 Бавария КГ
- 05.08.2017 Боруссия Д 2:2 Бавария С
- 02.08.2017 Наполи 2:0 Бавария КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
- 27.07.2017 Бавария 0:2 Интер Милан МКЧ
Последние игры между собой
Селтик: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Бавария: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 18.10.2017 Бавария 3:0 Селтик Лига чемпионов
Группа B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 0
|9
|2.
|Бавария
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Селтик
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
-
До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Селтик - Бавария, который состоится 31.10.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Селтик - Бавария, который состоится 31.10.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Селтик - Бавария
Селтик
1.6% (2)
Ничья:
4% (5)
Бавария
94.4% (119)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Бавария:
34.1% (43)
1:3 Бавария:
23% (29)
1:2 Бавария:
21.4% (27)
0:3 Бавария:
8.7% (11)
1:1 Ничья:
2.4% (3)
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