  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига чемпионов
  5. Группа B
Стадион:
Селтик
 
Позже
Бавария
announcement
-
До начала матча осталось 18 часов 44 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Селтик - Бавария, который состоится 31.10.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Селтик - Бавария
Селтик
1.6% (2)
Ничья:
4% (5)
Бавария
94.4% (119)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
34.1% (43)
Бавария:
23% (29)
Бавария:
21.4% (27)
Бавария:
8.7% (11)
Ничья:
2.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация