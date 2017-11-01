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Стадион:
Бешикташ
 
Позже
Монако
announcement
-
До начала матча осталось 11 часов 29 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Бешикташ - Монако, который состоится 01.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Бешикташ - Монако
Бешикташ
43.9% (76)
Ничья:
32.9% (57)
Монако
23.1% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
27.2% (47)
Бешикташ:
25.4% (44)
Монако:
15% (26)
Бешикташ:
11.6% (20)
Ничья:
4.6% (8)
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