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Стадион:
Наполи
 
Позже
Манчестер Сити
announcement
-
До начала матча осталось 14 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Наполи - Манчестер Сити, который состоится 01.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Наполи - Манчестер Сити
Наполи
28.1% (47)
Ничья:
46.7% (78)
Манчестер Сити
25.1% (42)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.3% (49)
Наполи:
23.4% (39)
Ничья:
15.6% (26)
Манчестер Сити:
12% (20)
Манчестер Сити:
3.6% (6)
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