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Стадион:
Ливерпуль
 
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Марибор
announcement
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До начала матча осталось 14 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Марибор, который состоится 01.11.2017.
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Марибор
Ливерпуль
100% (162)
Ничья:
0% (0)
Марибор
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Ливерпуль:
27.2% (44)
Ливерпуль:
24.1% (39)
Ливерпуль:
13.6% (22)
Ливерпуль:
9.9% (16)
Ливерпуль:
7.4% (12)
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