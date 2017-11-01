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Стадион: Энфилд
Состав команд
32
Матип
Жоэль
23
Джан
Эмре
22
Милец
Мартин
28
Вилер
Митя
12
Вршич
Дар
39
Бохар
Дамьян
Ливерпуль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кариус Лорис Вратарь
- 66 Александер-Арнольд Трент Защитник
- 32 Матип Жоэль Защитник
- 17 Клаван Рагнар Защитник
- 18 Морено Альберто Защитник
- 23 Джан Эмре Полузащитник
- 7 Милнер Джеймс Полузащитник
- 5 Вейналдум Джорджиньо Полузащитник
- 11 Салах Мохамед Нападающий
- 9 Фирмино Роберто Нападающий
- 21 Окслейд-Чемберлен Алекс Нападающий
- Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Мане Садио Травмирован
- Лаллана Адам Травмирован
Марибор 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Ханданович Ясмин Вратарь
- 22 Милец Мартин Защитник
- 26 Райчевич Александр Защитник
- 4 Шулер Марко Защитник
- 28 Вилер Митя Защитник
- 8 Кабха Маруан Полузащитник
- 5 Врховец Блаж Полузащитник
- 9 Таварес Маркос Полузащитник
- 12 Вршич Дар Полузащитник
- 39 Бохар Дамьян Полузащитник
- 27 Мешанович Ясмин Нападающий
- Главный тренер: Миланич Дарко
- Травмы и дисквалификации
- Шме Денис Травмирован
- Захович Лука Травмирован
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 28.10.2017 Ливерпуль 3:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 14.10.2017 Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 01.10.2017 Ньюкасл 1:1 Ливерпуль ПЛ
- 26.09.2017 Спартак Москва 1:1 Ливерпуль ЛЧ
- 23.09.2017 Лестер 2:3 Ливерпуль ПЛ
- 19.09.2017 Лестер 2:0 Ливерпуль КЛ
- 16.09.2017 Ливерпуль 1:1 Бёрнли ПЛ
- 13.09.2017 Ливерпуль 2:2 Севилья ЛЧ
- 09.09.2017 Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль ПЛ
- 27.08.2017 Ливерпуль 4:0 Арсенал ПЛ
- 23.08.2017 Ливерпуль 4:2 Хоффенхайм ЛЧ
- 19.08.2017 Ливерпуль 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 15.08.2017 Хоффенхайм 1:2 Ливерпуль ЛЧ
- 12.08.2017 Уотфорд 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 05.08.2017 Ливерпуль 3:1 Атлетик Б ТМК
- 02.08.2017 Атлетико М 1:1 Ливерпуль КА
- 01.08.2017 Бавария 0:3 Ливерпуль КА
- 29.07.2017 Герта 0:3 Ливерпуль ТМК
Марибор (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.10.2017 Домжале 0:1 Марибор ПЛ
- 21.10.2017 Марибор 1:0 Анкаран ПЛ
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль ЛЧ
- 13.10.2017 Рудар Веленье 1:2 Марибор ПЛ
- 30.09.2017 Марибор 0:0 Триглав ПЛ
- 26.09.2017 Севилья 3:0 Марибор ЛЧ
- 22.09.2017 Алюминий 2:3 Марибор ПЛ
- 17.09.2017 Горица 0:3 Марибор ПЛ
- 13.09.2017 Марибор 1:1 Спартак Москва ЛЧ
- 08.09.2017 Марибор 0:0 Целе ПЛ
- 05.09.2017 Табор 0:3 Марибор К
- 27.08.2017 Олимпия Любляна 0:0 Марибор ПЛ
- 22.08.2017 Марибор 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЧ
- 19.08.2017 Марибор 3:2 Кршко ПЛ
- 16.08.2017 Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Марибор ЛЧ
- 11.08.2017 Марибор 0:0 Домжале ПЛ
- 06.08.2017 Анкаран 1:5 Марибор ПЛ
- 02.08.2017 Хабнарфьордюр 0:1 Марибор ЛЧ
- 29.07.2017 Марибор 1:0 Рудар Веленье ПЛ
- 26.07.2017 Марибор 1:0 Хабнарфьордюр ЛЧ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Марибор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.10.2017 Марибор 0:7 Ливерпуль Лига чемпионов
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 3
|5
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|3.
|Севилья
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|4.
|Марибор
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 11
|1
-
До начала матча осталось 14 часов 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Марибор, который состоится 01.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ливерпуль - Марибор, который состоится 01.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Марибор
Ливерпуль
100% (162)
Ничья:
0% (0)
Марибор
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Ливерпуль:
27.2% (44)
4:0 Ливерпуль:
24.1% (39)
2:0 Ливерпуль:
13.6% (22)
5:0 Ливерпуль:
9.9% (16)
3:1 Ливерпуль:
7.4% (12)
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