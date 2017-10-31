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Стадион:
Порту
 
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РБ Лейпциг
announcement
-
До начала матча осталось 14 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Порту - РБ Лейпциг, который состоится 01.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Порту - РБ Лейпциг
Порту
66.9% (109)
Ничья:
26.4% (43)
РБ Лейпциг
6.7% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Порту:
36.2% (59)
Ничья:
22.7% (37)
Порту:
16% (26)
Порту:
8.6% (14)
РБ Лейпциг:
4.3% (7)
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