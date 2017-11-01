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Стадион:
Шахтёр Дн
 
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Фейеноорд
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До начала матча осталось 14 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шахтёр Дн - Фейеноорд, который состоится 01.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Фейеноорд
Шахтёр Дн
94% (156)
Ничья:
4.2% (7)
Фейеноорд
1.8% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
41.6% (69)
Шахтёр Дн:
30.1% (50)
Шахтёр Дн:
9.6% (16)
Шахтёр Дн:
4.8% (8)
Ничья:
3.6% (6)
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