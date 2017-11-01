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Стадион: Металлист
Состав команд
30
Пятов
Андрей
18
Ордец
Иван
25
Джонс
Брэд
17
Дикс
Кевин
Шахтёр Дн 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Пятов Андрей Вратарь
- 2 Бутко Богдан Защитник
- 18 Ордец Иван Защитник
- 5 Хочолава Давид Защитник
- 31 Исмаили Гонсалвес Защитник
- 8 Фред Сантос Полузащитник
- 6 Степаненко Тарас Полузащитник
- 11 Марлос Ромеро Полузащитник
- 7 Тайсон Фреда Полузащитник
- 9 Дентиньо Феррейра Полузащитник
- 19 Феррейра Факундо Нападающий
- Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Кривцов Сергей Травмирован
- Малышев Максим Травмирован
- Срна Дарио Дисквалифицирован
- Ракицкий Ярослав Дисквалифицирован
Фейеноорд 4-3-3
- Основной состав
- 25 Джонс Брэд Вратарь
- 2 Ниукоп Барт Защитник
- 17 Дикс Кевин Защитник
- 4 Юсте Йерри Защитник
- 5 Хапс Ридгесиано Защитник
- 21 Амрабат Софьян Полузащитник
- 8 Эль-Ахмади Карим Полузащитник
- 10 Де Вильена Тонни Полузащитник
- 19 Бергёйс Стивен Нападающий
- 9 Йоргенсен Николай Нападающий
- 7 Бутьюс Жан-Поль Нападающий
- Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Боттегин Эрик Травмирован
- Нелом Микел Травмирован
- Ван дер Хейден Ян-Ари Травмирован
- Ван Бик Свен Травмирован
- Тапия Ренато Травмирован
Предыдущие игры
Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 28.10.2017 Шахтёр Дн 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 25.10.2017 Заря 3:4 Шахтёр Дн К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 17.10.2017 Фейеноорд 1:2 Шахтёр Дн ЛЧ
- 13.10.2017 Шахтёр Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 01.10.2017 Шахтёр Дн 2:0 Карпаты ПЛ
- 26.09.2017 Манчестер Сити 2:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 23.09.2017 Звезда Кропивницкий 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 13.09.2017 Шахтёр Дн 2:1 Наполи ЛЧ
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря ПЛ
- 27.08.2017 Верес 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 12.08.2017 Александрия 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.08.2017 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь ПЛ
- 29.07.2017 Сталь Каменское 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2017 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 15.07.2017 Шахтёр Дн 2:0 Динамо Киев С
- 07.07.2017 Шарлеруа 2:0 Шахтёр Дн ТМК
Фейеноорд (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 28.10.2017 Рода 1:1 Фейеноорд Э
- 25.10.2017 Фейеноорд 4:1 АВВ Свифт К
- 22.10.2017 Фейеноорд 1:4 Аякс Э
- 17.10.2017 Фейеноорд 1:2 Шахтёр Дн ЛЧ
- 14.10.2017 Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Э
- 01.10.2017 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 23.09.2017 Фейеноорд 0:2 НАК Бреда Э
- 20.09.2017 Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг К
- 17.09.2017 ПСВ 1:0 Фейеноорд Э
- 13.09.2017 Фейеноорд 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 09.09.2017 Хераклес 2:4 Фейеноорд Э
- 27.08.2017 Фейеноорд 5:0 Виллем II Э
- 20.08.2017 Эксельсиор 0:1 Фейеноорд Э
- 13.08.2017 Фейеноорд 2:1 Твенте Э
- 05.08.2017 Фейеноорд 1:1 Витесс С
- 29.07.2017 Фейеноорд 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 22.07.2017 Фрайбург 1:0 Фейеноорд ТМК
- 15.07.2017 СДК Путтен 1:10 Фейеноорд ТМК
- 08.07.2017 Лиссе 0:5 Фейеноорд ТМК
Последние игры между собой
Шахтёр Дн: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фейеноорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.10.2017 Фейеноорд 1:2 Шахтёр Дн Лига чемпионов
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
-
До начала матча осталось 14 часов 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шахтёр Дн - Фейеноорд, который состоится 01.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шахтёр Дн - Фейеноорд, который состоится 01.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Фейеноорд
Шахтёр Дн
94% (156)
Ничья:
4.2% (7)
Фейеноорд
1.8% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шахтёр Дн:
41.6% (69)
2:0 Шахтёр Дн:
30.1% (50)
1:0 Шахтёр Дн:
9.6% (16)
3:1 Шахтёр Дн:
4.8% (8)
1:1 Ничья:
3.6% (6)
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