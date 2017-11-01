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Стадион:
Тоттенхэм
 
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Реал Мадрид
announcement
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До начала матча осталось 14 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Реал Мадрид, который состоится 01.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Реал Мадрид
Тоттенхэм
16.9% (28)
Ничья:
34.3% (57)
Реал Мадрид
48.8% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
31.9% (53)
Ничья:
24.7% (41)
Тоттенхэм:
13.3% (22)
Ничья:
7.8% (13)
Реал Мадрид:
5.4% (9)
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