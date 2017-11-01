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Стадион: Уэмбли
Позже
Состав команд
24
Орье
Серж
29
Уинкс
Гарри
15
Дайер
Эрик
20
Алли
Деле
10
Кейн
Гарри
13
Касилья
Кико
19
Хакими
Ашраф
10
Модрич
Лука
22
Иско
Аларкон
Тоттенхэм 3-5-2
- Основной состав
- 1 Льорис Уго Вратарь
- 4 Алдервейрельд Тоби Защитник
- 6 Санчес Давинсон Защитник
- 5 Вертонген Ян Защитник
- 24 Орье Серж Полузащитник
- 23 Эриксен Кристиан Полузащитник
- 29 Уинкс Гарри Полузащитник
- 15 Дайер Эрик Полузащитник
- 19 Дембеле Мусса Полузащитник
- 20 Алли Деле Нападающий
- 10 Кейн Гарри Нападающий
- Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Ваньяма Виктор Травмирован
Реал Мадрид 4-3-1-2
- Основной состав
- 13 Касилья Кико Вратарь
- 19 Хакими Ашраф Защитник
- 4 Рамос Серхио Защитник
- 5 Варан Рафаэль Защитник
- 12 Марсело Виера Защитник
- 8 Кроос Тони Полузащитник
- 14 Каземиро Карлос Полузащитник
- 10 Модрич Лука Полузащитник
- 22 Иско Аларкон Полузащитник
- 9 Бензема Карим Нападающий
- 7 Роналду Криштиану Нападающий
- Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Карвахаль Даниэль Травмирован
- Ковачич Матео Травмирован
Предыдущие игры
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 28.10.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Тоттенхэм ПЛ
- 25.10.2017 Тоттенхэм 2:3 Вест Хэм КЛ
- 22.10.2017 Тоттенхэм 4:1 Ливерпуль ПЛ
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Тоттенхэм 1:0 Борнмут ПЛ
- 30.09.2017 Хаддерсфилд Таун 0:4 Тоттенхэм ПЛ
- 26.09.2017 АПОЭЛ 0:3 Тоттенхэм ЛЧ
- 23.09.2017 Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм ПЛ
- 19.09.2017 Тоттенхэм 1:0 Барнсли КЛ
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси ПЛ
- 13.09.2017 Тоттенхэм 3:1 Боруссия Д ЛЧ
- 09.09.2017 Эвертон 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 27.08.2017 Тоттенхэм 1:1 Бёрнли ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 13.08.2017 Ньюкасл 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 05.08.2017 Тоттенхэм 2:0 Ювентус ТМК
- 30.07.2017 Манчестер Сити 3:0 Тоттенхэм МКЧ
- 26.07.2017 Тоттенхэм 2:3 Рома МКЧ
- 23.07.2017 ПСЖ 2:4 Тоттенхэм МКЧ
- 26.05.2017 Китчи 1:4 Тоттенхэм ТМК
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 29.10.2017 Жирона 2:1 Реал Мадрид П
- 26.10.2017 Фуэнлабрада 0:2 Реал Мадрид КК
- 22.10.2017 Реал Мадрид 3:0 Эйбар П
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 14.10.2017 Хетафе 1:2 Реал Мадрид П
- 01.10.2017 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол П
- 26.09.2017 Боруссия Д 1:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид П
- 20.09.2017 Реал Мадрид 0:1 Бетис П
- 17.09.2017 Реал Сосьедад 1:3 Реал Мадрид П
- 13.09.2017 Реал Мадрид 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 09.09.2017 Реал Мадрид 1:1 Леванте П
- 27.08.2017 Реал Мадрид 2:2 Валенсия П
- 23.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Фиорентина ТМК
- 20.08.2017 Депортиво 0:3 Реал Мадрид П
- 17.08.2017 Реал Мадрид 2:0 Барселона С
- 13.08.2017 Барселона 1:3 Реал Мадрид С
- 08.08.2017 Реал Мадрид 2:1 Манчестер Юнайтед СУ
- 03.08.2017 Все звёзды МЛС 1:1 Реал Мадрид ТМК
- 30.07.2017 Реал Мадрид 2:3 Барселона МКЧ
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Реал Мадрид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
- 17.10.2017 Реал Мадрид 1:1 Тоттенхэм Лига чемпионов
- 04.08.2015 Реал Мадрид 2:0 Тоттенхэм Товарищеские матчи. Клубы
- 13.04.2011 Тоттенхэм 0:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 05.04.2011 Реал Мадрид 4:0 Тоттенхэм Лига чемпионов
Группа H
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|4.
|АПОЭЛ
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
-
До начала матча осталось 14 часов 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Реал Мадрид, который состоится 01.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тоттенхэм - Реал Мадрид, который состоится 01.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Тоттенхэм - Реал Мадрид
Тоттенхэм
16.9% (28)
Ничья:
34.3% (57)
Реал Мадрид
48.8% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
31.9% (53)
1:1 Ничья:
24.7% (41)
2:1 Тоттенхэм:
13.3% (22)
2:2 Ничья:
7.8% (13)
0:1 Реал Мадрид:
5.4% (9)
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