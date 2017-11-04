- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
0:1
Конец матча
0:1
17' ГолМоуче Пабло
70' Желтая карточкаДиас Пауло
|
17'
0:1
70'
Состав команд
17
Диас
Пауло
Сан-Лоренсо 4-3-2-1
- Основной состав
- 22 Nicolas Navarro II Вратарь
- 29 Саласар Виктор Защитник
- 4 Гонсало Родригес Защитник
- 6 Каруссо Матиас Защитник
- 17 Диас Пауло Защитник
- 8 Gabriel Gudino Полузащитник
- 5 Мерсьер Хуан Полузащитник
- 31 Факундо Киньон Полузащитник
- 11 Ezequiel Cerutti Полузащитник
- 16 Белуччи Фернандо Полузащитник
- 9 Бланди Николас Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Sebastian Alberto Torrico Вратарь
- 3 Marcos Senesi Защитник
- 14 Кастро Алексис Защитник
- 10 Романьоли Полузащитник
- 26 Да Мотта Роберт Полузащитник
- 15 Nicolas Reniero Нападающий
- 19 Ботта Рубен Нападающий
Банфилд 4-2-2-2
- Основной состав
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Нападающий
- 14 Michael Lopez Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 6 Alexis Sosa Защитник
- 31 Martin Lucero Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 15 Nicolas Linares
- 3 Claudio Bravo III
- 21 Julian Carranza
Предыдущие игры
Сан-Лоренсо (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Сан-Лоренсо 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 26.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо С
- 22.09.2017 Ланус 2:0 Сан-Лоренсо КЛ
- 17.09.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Арсенал Саранди С
- 14.09.2017 Сан-Лоренсо 2:0 Ланус КЛ
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
- 20.08.2017 Депортиво Морон 1:0 Сан-Лоренсо К
- 16.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Чиполлетти К
- 11.08.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Эмелек КЛ
- 02.08.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Годой Крус ТМК
- 07.07.2017 Эмелек 0:1 Сан-Лоренсо КЛ
- 28.06.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо П
- 21.06.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд П
- 16.06.2017 Колон 2:1 Сан-Лоренсо П
- 04.06.2017 Сан-Лоренсо 2:1 Ривер Плейт П
- 28.05.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Сан-Лоренсо П
- 21.05.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Альдосиви П
Банфилд (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 11.09.2017 Ривер Плейт 3:1 Банфилд С
- 02.09.2017 Атлетико Рафаэла 2:4 Банфилд К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 09.08.2017 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс ТМК
- 29.07.2017 Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд ТМК
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда П
- 21.06.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд П
- 17.06.2017 Банфилд 3:1 Росарио Сентраль П
- 04.06.2017 Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд П
- 27.05.2017 Банфилд 3:1 Темперлей П
- 20.05.2017 Атлетико Тукуман 3:0 Банфилд П
- 13.05.2017 Банфилд 1:0 Ланус П
- 09.05.2017 Банфилд 2:0 Сармиенто П
- 04.05.2017 Банфилд 1:0 Чако Форевер К
Последние игры между собой
Сан-Лоренсо: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
Банфилд: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
- 21.06.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд Примера
- 14.09.2016 Сан-Лоренсо 4:1 Банфилд Копа Судамерикана
- 24.08.2016 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Копа Судамерикана
- 22.05.2016 Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд Примера
- 30.08.2015 Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд Примера
- 24.08.2014 Сан-Лоренсо 0:2 Банфилд Примера
- 22.04.2012 Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера
- 15.10.2011 Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд Примера А
- 20.06.2011 Банфилд 1:1 Сан-Лоренсо Примера А
- 13.12.2010 Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд Примера А
- 08.04.2010 Банфилд 2:0 Сан-Лоренсо Примера А
- 08.11.2009 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд Примера А
- 15.03.2009 Сан-Лоренсо 3:1 Банфилд Примера А
- 17.09.2008 Банфилд 1:3 Сан-Лоренсо Примера А
- 08.06.2008 Сан-Лоренсо 3:2 Банфилд Примера А
- 02.12.2007 Банфилд 1:0 Сан-Лоренсо Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|7
|0
|0
|19 - 1
|21
|2.
|Сан-Лоренсо
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Банфилд
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Колон
|8
|3
|5
|0
|11 - 6
|14
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Ривер Плейт
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|12.
|Ланус
|8
|4
|0
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Индепендьенте
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|14.
|Патронато де Парана
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|17.
|Бельграно
|7
|2
|3
|2
|4 - 7
|9
|18.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|20.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Росарио Сентраль
|0:0
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|26.
|Темперлей
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|27.
|Тигре
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
|28.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Банфилд производит замену. Бертоло Николас уходит, и Juan Alvarez заменяет его
77'
Сан-Лоренсо производит замену. Саласар Виктор уходит, и Nicolas Reniero заменяет его
72'
Сан-Лоренсо производит замену. Факундо Киньон уходит, и Кастро Алексис заменяет его
70'
Диас Пауло получает желтую карточку.
58'
Сан-Лоренсо производит замену. Gabriel Gudino уходит, и Ботта Рубен заменяет его
56'
Банфилд производит замену. Датоло Хесус уходит, и Martin Lucero заменяет его
46'
Банфилд производит замену. Michael Lopez уходит, и Nicolas Linares заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моуче Пабло.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация