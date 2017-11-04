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2017-2018
Сан-Лоренсо
0:1
Конец матча
Банфилд
0'
0:1
17' Гол
Моуче Пабло
70' Желтая карточка
Диас Пауло
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
78'
Банфилд производит замену. Бертоло Николас уходит, и Juan Alvarez заменяет его
77'
Сан-Лоренсо производит замену. Саласар Виктор уходит, и Nicolas Reniero заменяет его
72'
Сан-Лоренсо производит замену. Факундо Киньон уходит, и Кастро Алексис заменяет его
Желтая карточка
70'
Диас Пауло получает желтую карточку.
58'
Сан-Лоренсо производит замену. Gabriel Gudino уходит, и Ботта Рубен заменяет его

56'
Банфилд производит замену. Датоло Хесус уходит, и Martin Lucero заменяет его
46'
Банфилд производит замену. Michael Lopez уходит, и Nicolas Linares заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
17'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моуче Пабло.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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