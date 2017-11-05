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2017-2018
Бельграно
0:0
Конец матча
Индепендьенте
0'
43' Желтая карточка
Diego Rodriguez IV
62' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
65' Желтая карточка
Leandro Miguel Fernandez
80' Красная карточка
Jonathan Ramis
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Бельграно производит замену. Joel Amoroso уходит, и Neri Ricardo Bandiera заменяет его
82'
Индепендьенте производит замену. Nery Dominguez уходит, и Alan Franco заменяет его
80'
УДАЛЕНИЕ! Хонатан Рамис получил жёлтую карточку и покинул поле.
67'
Индепендьенте производит замену. Leandro Miguel Fernandez уходит, и Хильотти Эмануэль заменяет его
Желтая карточка
65'
Leandro Miguel Fernandez получает желтую карточку.

63'
Бельграно производит замену. Epifanio Garcia уходит, и Tobias Figueroa заменяет его
Желтая карточка
62'
Санчес-Миньо Хуан получает желтую карточку.
61'
Бельграно производит замену. Хонатан Рамис уходит, и Fabricio Brener заменяет его
46'
Индепендьенте производит замену. Domingo Blanco уходит, и Maximiliano Meza заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Diego Rodriguez получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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