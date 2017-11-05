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2017-2018
0:0
Конец матча
43' Желтая карточкаDiego Rodriguez IV
62' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
65' Желтая карточкаLeandro Miguel Fernandez
80' Красная карточкаJonathan Ramis
|
80'
Состав команд
24
Годой
Эрик
34
Joel
Amoroso
Бельграно 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Lucas Acosta II Вратарь
- 4 Tomas Ezequiel Guidara Защитник
- 24 Годой Эрик Защитник
- 6 Cristian Franco Lema Защитник
- 3 Marcelo Benitez II Защитник
- 22 Jorge Ortiz IV Полузащитник
- 14 Лертора Федерико Полузащитник
- 34 Joel Amoroso Полузащитник
- 10 Суарес Матиас Полузащитник
- 8 Jonathan Ramis Полузащитник
- 11 Epifanio Garcia Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Juan Leandro Quiroga Защитник
- 32 Juan Brunetta Полузащитник
- 7 Neri Ricardo Bandiera Полузащитник
- 9 Tobias Figueroa Нападающий
- 31 Fabricio Brener
- 5 Santiago Martinez I
- 25 Marcelo German Montoya
Индепендьенте 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Кампанья Мартин Вратарь
- 26 Гутьеррес Хонас Защитник
- 24 Морейра Родриго Защитник
- 14 Аморебьета Фернандо Защитник
- 6 Санчес-Миньо Хуан Защитник
- 23 Nery Dominguez Полузащитник
- 15 Diego Rodriguez IV Полузащитник
- 18 Lucas Albertengo Полузащитник
- 21 Domingo Blanco Полузащитник
- 7 Martin Nicolas Benitez Полузащитник
- 11 Leandro Miguel Fernandez Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Ezequiel Barco Полузащитник
- 8 Maximiliano Meza Полузащитник
- 5 Доминго Николас Полузащитник
- 32 Хильотти Эмануэль Нападающий
- 2 Alan Franco
- 22 Gonzalo Asis
- 1 Damian Gonzalo Albil
Предыдущие игры
Бельграно (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 10.10.2017 Бельграно 1:2 Атланта К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 09.09.2017 Бельграно 1:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 02.09.2017 Дефенсорес де Бельграно де Вилла Рамальо 1:1 Бельграно К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 05.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Бельграно ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 2:1 Темперлей ТМК
- 27.06.2017 Уракан 0:0 Бельграно П
- 22.06.2017 Бельграно 2:1 Ньюэллс Олд Бойз П
- 17.06.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бельграно П
- 04.06.2017 Бельграно 1:2 Арсенал Саранди П
- 29.05.2017 Атлетико Рафаэла 1:2 Бельграно П
- 24.05.2017 Бельграно 1:1 Эстудиантес Ла-Плата К
- 20.05.2017 Бельграно 1:1 Патронато де Парана П
Индепендьенте (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 03.11.2017 Индепендьенте 2:0 Насьональ Асунсьон КС
- 30.10.2017 Индепендьенте 1:1 Патронато де Парана С
- 26.10.2017 Насьональ Асунсьон 1:4 Индепендьенте КС
- 15.10.2017 Чакарита Юниорс 1:2 Индепендьенте С
- 01.10.2017 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд С
- 24.09.2017 Годой Крус 1:0 Индепендьенте С
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман К
- 17.09.2017 Индепендьенте 0:1 Ланус С
- 13.09.2017 Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман КС
- 09.09.2017 Олимпо 1:1 Индепендьенте С
- 27.08.2017 Индепендьенте 3:1 Уракан С
- 23.08.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте КС
- 03.08.2017 Депортес Икике 1:2 Индепендьенте КС
- 13.07.2017 Индепендьенте 4:2 Депортес Икике КС
- 28.06.2017 Индепендьенте 1:1 Ланус П
- 23.06.2017 Унион Санта-Фе 0:3 Индепендьенте П
- 18.06.2017 Индепендьенте 1:1 Олимпо П
- 16.06.2017 Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте П
- 05.06.2017 Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте П
- 01.06.2017 Альянса Лима 0:1 Индепендьенте КС
Последние игры между собой
Бельграно: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 5
- 28.08.2016 Бельграно 0:1 Индепендьенте Примера
- 07.02.2016 Индепендьенте 1:0 Бельграно Примера
- 20.11.2015 Индепендьенте 4:1 Бельграно Примера
- 08.03.2015 Индепендьенте 1:2 Бельграно Примера
- 29.07.2014 Бельграно 0:2 Индепендьенте Кубок Аргентины
- 24.01.2014 Бельграно 2:0 Индепендьенте Товарищеские матчи (Аргентина)
- 26.05.2013 Бельграно 0:0 Индепендьенте Примера
- 29.11.2012 Индепендьенте 1:2 Бельграно Примера
- 18.03.2012 Индепендьенте 2:0 Бельграно Примера А
- 08.03.2012 Индепендьенте 0:2 Бельграно Кубок Аргентины
- 11.09.2011 Бельграно 2:0 Индепендьенте Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|7
|0
|0
|19 - 1
|21
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Банфилд
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Колон
|8
|3
|5
|0
|11 - 6
|14
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Ривер Плейт
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|12.
|Ланус
|8
|4
|0
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Индепендьенте
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|14.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|16.
|Патронато де Парана
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|17.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|18.
|Бельграно
|8
|2
|4
|2
|4 - 7
|10
|19.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|20.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Тигре
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
|26.
|Темперлей
|8
|1
|1
|6
|4 - 17
|4
|27.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
|28.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Бельграно производит замену. Joel Amoroso уходит, и Neri Ricardo Bandiera заменяет его
82'
Индепендьенте производит замену. Nery Dominguez уходит, и Alan Franco заменяет его
80'
УДАЛЕНИЕ! Хонатан Рамис получил жёлтую карточку и покинул поле.
67'
Индепендьенте производит замену. Leandro Miguel Fernandez уходит, и Хильотти Эмануэль заменяет его
65'
Leandro Miguel Fernandez получает желтую карточку.
63'
Бельграно производит замену. Epifanio Garcia уходит, и Tobias Figueroa заменяет его
62'
Санчес-Миньо Хуан получает желтую карточку.
61'
Бельграно производит замену. Хонатан Рамис уходит, и Fabricio Brener заменяет его
46'
Индепендьенте производит замену. Domingo Blanco уходит, и Maximiliano Meza заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Diego Rodriguez получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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