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2017-2018
1:1
Конец матча
41' Желтая карточкаJavier Marcelo Gandolfi
0:1
53' ГолMarcelo Torres
59' Желтая карточкаОлаза Лукас
60' Желтая карточкаFederico Matias Zaracho
63' Желтая карточкаMiguel Barbieri
1:1
66' ГолИбарген Андрес
70' Красная карточкаEmanuel Reynoso
75' Желтая карточкаМели Сесар
82' Желтая карточкаLeonardo Godoy
83' Красная карточкаNicolas Oroz
84' Желтая карточкаЛисандро Лопес III
86' Желтая карточкаВиттор Сержио
|
53'
0:1
59'
63'
66'
1:1
70'
75'
82'
83'
86'
Состав команд
12
Juan
Musso
17
Сото
Алексис
16
Мели
Сесар
Расинг Авельянеда 4-4-2
- Основной состав
- 12 Juan Musso Вратарь
- 4 Пильюд Иван Защитник
- 14 Виттор Сержио Защитник
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 17 Сото Алексис Защитник
- 15 Солари Аугусто Полузащитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 11 Ибарген Андрес Полузащитник
- 9 Лисандро Лопес III Нападающий
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 22 Патиньо Хуан Защитник
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 19 Braian Mansilla Защитник
- 12 Nicolas Oroz Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 18 Enrique Triverio Нападающий
Тальерес Кордоба 4-3-3
- Основной состав
- 22 Guido Herrera Вратарь
- 25 Leonardo Godoy Защитник
- 13 Комар Хуан Защитник
- 3 Javier Marcelo Gandolfi Защитник
- 6 Олаза Лукас Защитник
- 10 Emanuel Reynoso Полузащитник
- 5 Гиньясу Пабло Полузащитник
- 20 Juan Edgardo Ramirez Полузащитник
- 27 Jony Menendez Нападающий
- 32 Marcelo Torres Нападающий
- 7 Joao Rojas II Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Carlos Quintana Защитник
- 15 Годой Фернандо Полузащитник
- 9 Junior Arias Нападающий
- 14 Nahuel Tenaglia
- 19 Mauro Ortiz
- 8 Nicolas Gimenez II
- 1 Mauricio Ariel Caranta
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
- 19.08.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Митре К
- 28.07.2017 Индепендьенте Медельин 2:3 Расинг Авельянеда КС
- 20.07.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 30.06.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Индепендьенте Медельин КС
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда П
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон П
- 18.06.2017 Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда П
- 06.06.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Альдосиви П
Тальерес Кордоба (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 15.10.2017 Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба С
- 01.10.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Патронато де Парана С
- 23.09.2017 Чакарита Юниорс 0:1 Тальерес Кордоба С
- 17.09.2017 Тальерес Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд С
- 10.09.2017 Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба С
- 02.09.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Химназия Мендоса К
- 27.08.2017 Тальерес Кордоба 5:2 Ланус С
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Тальерес Кордоба ТМК
- 19.08.2017 Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Тальерес Кордоба ТМК
- 28.06.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Сан-Лоренсо П
- 21.06.2017 Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба П
- 17.06.2017 Тальерес Кордоба 0:1 Химнасия Ла-Плата П
- 03.06.2017 Темперлей 2:1 Тальерес Кордоба П
- 28.05.2017 Тальерес Кордоба 2:1 Атлетико Тукуман П
- 24.05.2017 Тальерес Кордоба 1:0 Дефенсорес де Бельграно К
- 20.05.2017 Сармиенто 1:4 Тальерес Кордоба П
- 13.05.2017 Тальерес Кордоба 1:1 Бельграно П
- 06.05.2017 Тальерес Кордоба 1:2 Тигре П
- 29.04.2017 Кильмес 1:0 Тальерес Кордоба П
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Тальерес Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 28.08.2016 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|7
|0
|0
|19 - 1
|21
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Банфилд
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Колон
|8
|3
|5
|0
|11 - 6
|14
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Ривер Плейт
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|12.
|Ланус
|8
|4
|0
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|14.
|Индепендьенте
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|15.
|Патронато де Парана
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|16.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|17.
|Бельграно
|7
|2
|3
|2
|4 - 7
|9
|18.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|19.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|20.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Темперлей
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|26.
|Тигре
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
|27.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
|28.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Тальерес Кордоба производит замену. Marcelo Torres уходит, и Junior Arias заменяет его
89'
Тальерес Кордоба производит замену. Хоао Рохас уходит, и Mauro Ortiz заменяет его
86'
Виттор Сержио получает желтую карточку.
84'
Лисандро Лопес III получает желтую карточку.
83'
УДАЛЕНИЕ! Nicolas Oroz получил жёлтую карточку и покинул поле.
82'
Leonardo Godoy получает желтую карточку.
79'
Расинг Авельянеда производит замену. Мели Сесар уходит, и Nicolas Oroz заменяет его
75'
Мели Сесар получает желтую карточку.
73'
Тальерес Кордоба производит замену. Jonathan Menendez уходит, и Годой Фернандо заменяет его
70'
УДАЛЕНИЕ! Emanuel Reynoso получил жёлтую карточку и покинул поле.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ибарген Андрес.
65'
Расинг Авельянеда производит замену. Солари Аугусто уходит, и Pablo Maximiliano Cuadra заменяет его
63'
Miguel Barbieri получает желтую карточку.
60'
Federico Matias Zaracho получает желтую карточку.
59'
Олаза Лукас получает желтую карточку.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marcelo Torres.
46'
Начался второй тайм!
46'
Расинг Авельянеда производит замену. Пильюд Иван уходит, и Renzo Saravia заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
41'
Хавьер Марсело Гандолфи получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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