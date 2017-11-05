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2017-2018
Расинг Авельянеда
1:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
41' Желтая карточка
Javier Marcelo Gandolfi
0:1
53' Гол
Marcelo Torres
59' Желтая карточка
Олаза Лукас
60' Желтая карточка
Federico Matias Zaracho
63' Желтая карточка
Miguel Barbieri
1:1
66' Гол
Ибарген Андрес
70' Красная карточка
Emanuel Reynoso
75' Желтая карточка
Мели Сесар
82' Желтая карточка
Leonardo Godoy
83' Красная карточка
Nicolas Oroz
84' Желтая карточка
Лисандро Лопес III
86' Желтая карточка
Виттор Сержио
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Тальерес Кордоба производит замену. Marcelo Torres уходит, и Junior Arias заменяет его
89'
Тальерес Кордоба производит замену. Хоао Рохас уходит, и Mauro Ortiz заменяет его
Желтая карточка
86'
Виттор Сержио получает желтую карточку.
Желтая карточка
84'
Лисандро Лопес III получает желтую карточку.
83'
УДАЛЕНИЕ! Nicolas Oroz получил жёлтую карточку и покинул поле.

Желтая карточка
82'
Leonardo Godoy получает желтую карточку.
79'
Расинг Авельянеда производит замену. Мели Сесар уходит, и Nicolas Oroz заменяет его
Желтая карточка
75'
Мели Сесар получает желтую карточку.
73'
Тальерес Кордоба производит замену. Jonathan Menendez уходит, и Годой Фернандо заменяет его
70'
УДАЛЕНИЕ! Emanuel Reynoso получил жёлтую карточку и покинул поле.
Описание гола
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ибарген Андрес.
65'
Расинг Авельянеда производит замену. Солари Аугусто уходит, и Pablo Maximiliano Cuadra заменяет его
Желтая карточка
63'
Miguel Barbieri получает желтую карточку.
Желтая карточка
60'
Federico Matias Zaracho получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Олаза Лукас получает желтую карточку.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Marcelo Torres.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Расинг Авельянеда производит замену. Пильюд Иван уходит, и Renzo Saravia заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
41'
Хавьер Марсело Гандолфи получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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