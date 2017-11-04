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2017-2018
0:0
Первый тайм: 10'
Состав команд
36
Leonel
Rivas
Росарио Сентраль 4-3-3
- Основной состав
- 30 Jeremias Ledesma Вратарь
- 19 Santiago Romero I Защитник
- 27 Jose Ramon Leguizamon Защитник
- 6 Marcelo Ortiz Защитник
- 3 Elias Gomez Защитник
- 5 Leonardo Gil Полузащитник
- 10 Колман Густаво Полузащитник
- 25 Maximiliano Gonzalez I Полузащитник
- 34 Maximiliano Lovera Нападающий
- 20 Fernando Zampedri Нападающий
- 36 Leonel Rivas Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Тобио Фернандо Защитник
- 15 Washington Camacho Полузащитник
- 8 Карризо Федерико Полузащитник
- 9 Рубен Марко Нападающий
- 12 Emilio Di Fulvio
- 22 Diego Becker
- Pablo Becker
Атлетико Тукуман 4-4-1-1
- Основной состав
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 4 Nicolas Romat Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 35 Вильягра Кристиан Защитник
- 22 Alejandro Melo Полузащитник
- 5 Gonzalo Freitas Полузащитник
- Francisco Grahl Полузащитник
- 33 Gabriel Risso Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 18 Бланко Исмаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 9 Mauricio Affonso Нападающий
- 28 Tomas Cuello
- 30 Jonas Romero
- 27 David Valdez
- 16 Hernan Hechalar
- 12 Franco Pizzicannella
- 14 Mauro Osores
Предыдущие игры
Росарио Сентраль (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 24.10.2017 Годой Крус 2:3 Росарио Сентраль К
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 01.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 3:1 Росарио Сентраль С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Росарио Сентраль 0:0 Сан-Лоренсо С
- 03.09.2017 Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 19.08.2017 Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд ТМК
- 05.08.2017 Унион Санта-Фе 0:1 Росарио Сентраль ТМК
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 1:5 Патронато де Парана ТМК
- 02.08.2017 Росарио Сентраль 0:0 Патронато де Парана ТМК
- 29.07.2017 Унион Санта-Фе 0:2 Росарио Сентраль ТМК
- 25.06.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:1 Росарио Сентраль П
- 21.06.2017 Росарио Сентраль 3:3 Тальерес Кордоба П
- 17.06.2017 Банфилд 3:1 Росарио Сентраль П
- 03.06.2017 Росарио Сентраль 0:0 Колон П
- 29.05.2017 Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль П
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 05.10.2017 Атлетико Тукуман 4:0 Сармиенто К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Атлетико Тукуман С
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман К
- 17.09.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Чакарита Юниорс С
- 13.09.2017 Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман КС
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 27.08.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус С
- 23.08.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте КС
- 08.08.2017 Арсенал Саранди 0:1 Атлетико Тукуман ТМК
- 02.08.2017 Атлетико Тукуман 3:0 Ориенте Петролеро КС
- 12.07.2017 Ориенте Петролеро 2:3 Атлетико Тукуман КС
- 27.06.2017 Патронато де Парана 1:1 Атлетико Тукуман П
- 23.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Велес Сарсфилд П
- 18.06.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Тукуман П
- 09.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Олл Бойз К
- 05.06.2017 Атлетико Тукуман 1:2 Сан-Мартин Сан-Хуан П
Последние игры между собой
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
Атлетико Тукуман: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
- 08.04.2017 Росарио Сентраль 2:1 Атлетико Тукуман Примера
- 25.03.2013 Атлетико Тукуман 3:4 Росарио Сентраль Примера Б
- 23.09.2012 Росарио Сентраль 3:1 Атлетико Тукуман Примера Б
- 19.05.2012 Росарио Сентраль 2:0 Атлетико Тукуман Примера Б
- 20.11.2011 Атлетико Тукуман 2:1 Росарио Сентраль Националь Б
- 15.05.2011 Росарио Сентраль 2:0 Атлетико Тукуман Националь Б
- 16.11.2010 Атлетико Тукуман 4:2 Росарио Сентраль Националь Б
- 26.04.2010 Атлетико Тукуман 2:2 Росарио Сентраль Примера А
- 28.11.2009 Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|7
|0
|0
|19 - 1
|21
|2.
|Сан-Лоренсо
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|3.
|Тальерес Кордоба
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|4.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Банфилд
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Колон
|8
|3
|5
|0
|11 - 6
|14
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Ривер Плейт
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|12.
|Ланус
|8
|4
|0
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Индепендьенте
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|14.
|Патронато де Парана
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|15.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|16.
|Атлетико Тукуман
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|17.
|Бельграно
|7
|2
|3
|2
|4 - 7
|9
|18.
|Эстудиантес Ла-Плата
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|20.
|Расинг Авельянеда
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|22.
|Дефенса и Хустисия
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Росарио Сентраль
|0:0
|8
|0
|5
|3
|5 - 13
|5
|26.
|Темперлей
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|27.
|Тигре
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
|28.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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