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2017-2018
Эстудиантес Ла-Плата
1:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
32' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
38' Желтая карточка
Jonathan Sandoval
1:0
47' Гол
Jonathan Schunke
82' Желтая карточка
Joaquin Laso
84' Желтая карточка
Gaston Fernandez I
86' Красная карточка
Juan Camilo Saiz
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Аргентинос Хуниорс производит замену. Пискуличи Леонардо уходит, и Francis Mac Allister заменяет его
87'
Эстудиантес Ла-Плата производит замену. Гастон Фернандес уходит, и Пабло Ариэль Лугуэрсио заменяет его
86'
УДАЛЕНИЕ! Juan Camilo Saiz получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
84'
Гастон Фернандес получает желтую карточку.
Желтая карточка
82'
Joaquin Laso получает желтую карточку.

70'
Аргентинос Хуниорс производит замену. Damian Batallini уходит, и Мауро Кирога заменяет его
70'
Эстудиантес Ла-Плата производит замену. Павоне Мариано уходит, и Juan Otero заменяет его
63'
Аргентинос Хуниорс производит замену. Alexis Mac Allister уходит, и Ivan Colman заменяет его
61'
Эстудиантес Ла-Плата производит замену. Marco Borgnino уходит, и Исраэль Алехандро Дамонте заменяет его
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джонатан Щунке.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Хонатан Сандовал получает желтую карточку.
Желтая карточка
32'
Gonzalo Piovi получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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