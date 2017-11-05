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2017-2018
1:0
Конец матча
32' Желтая карточкаGonzalo Piovi
38' Желтая карточкаJonathan Sandoval
1:0
47' ГолJonathan Schunke
82' Желтая карточкаJoaquin Laso
84' Желтая карточкаGaston Fernandez I
86' Красная карточкаJuan Camilo Saiz
|
32'
47'
1:0
82'
86'
Состав команд
15
Gaston
Campi
Эстудиантес Ла-Плата 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 15 Gaston Campi Защитник
- 19 Дубарбьер Себастьян Защитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 22 Бранья Родриго Полузащитник
- 9 Lucas Rodriguez III Полузащитник
- 10 Gaston Fernandez I Полузащитник
- 29 Marco Borgnino Полузащитник
- 16 Павоне Мариано Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 17 Пабло Ариэль Лугуэрсио Полузащитник
- 7 Juan Otero Полузащитник
- 4 Ivan Gomez Полузащитник
- 8 Исраэль Алехандро Дамонте Полузащитник
- 20 Matias Ruiz Diaz
- 2 Leandro Desábato II
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Аргентинос Хуниорс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 26 Juan Camilo Saiz Защитник
- 25 Joaquin Laso Защитник
- 16 Gonzalo Piovi Защитник
- 30 Монтеро Фаусто Полузащитник
- 28 Alexis Mac Allister Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 22 Damian Batallini Полузащитник
- 11 Braian Romero Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 8 Gaston Machin Полузащитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 31 Mauro Quiroga
- 3 Guillermo Benitez
- 2 Miguel Angel Torren
Предыдущие игры
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.11.2017 Тристан Суарес 0:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 01.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Платенсе ПБМ
- 28.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 4:0 Сан-Мигель ПБМ
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 14.10.2017 Альмиранте Браун 2:0 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 07.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Депортиво Эспаньол ПБМ
- 01.10.2017 Атланта 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 26.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо С
- 24.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Колегиалес ПБМ
- 20.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Насьональ Асунсьон КС
- 18.09.2017 Сан-Тельмо 2:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 12.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Комуникасьонес ПБМ
- 09.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 08.09.2017 Вилла Сан-Карлос 1:3 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 03.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уркиза ПБМ
- 29.08.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Арсенал Саранди С
- 24.08.2017 Насьональ Асунсьон 1:0 Эстудиантес Ла-Плата КС
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Юниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 30.07.2017 Чакарита Юниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Институто ПБ
- 20.07.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Институто К
- 12.07.2017 Нуэва Чикаго 1:2 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 08.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Хухуй ПБ
- 01.07.2017 Лос-Андес 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 27.06.2017 Аргентинос Хуниорс 4:0 Хувентуд Унида Гуалегуайчу ПБ
- 22.06.2017 Фландрия 0:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 18.06.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Сантамарина ПБ
- 11.06.2017 Индепендиенте Ривадавия 2:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 06.06.2017 Аргентинос Хуниорс 3:0 Бока Унидос ПБ
- 28.05.2017 Сентраль Кордоба 0:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.05.2017 Аргентинос Хуниорс 0:0 Алмаро ПБ
Последние игры между собой
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 6
- 27.02.2016 Эстудиантес Ла-Плата 4:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 16.03.2015 Аргентинос Хуниорс 2:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 08.04.2014 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 19.10.2013 Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 28.05.2013 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 14.11.2012 Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 18.09.2011 Эстудиантес Ла-Плата 4:3 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 07.06.2011 Аргентинос Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 05.12.2010 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 04.03.2010 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 03.10.2009 Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 24.05.2009 Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 21.11.2008 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс Копа Судамерикана
- 16.11.2008 Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 14.11.2008 Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Копа Судамерикана
- 04.05.2008 Аргентинос Хуниорс 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|7
|0
|0
|19 - 1
|21
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Банфилд
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Колон
|8
|3
|5
|0
|11 - 6
|14
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Ривер Плейт
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|12.
|Ланус
|8
|4
|0
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Индепендьенте
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|14.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|16.
|Патронато де Парана
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|17.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|18.
|Бельграно
|8
|2
|4
|2
|4 - 7
|10
|19.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|20.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Тигре
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
|26.
|Темперлей
|8
|1
|1
|6
|4 - 17
|4
|27.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
|28.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Аргентинос Хуниорс производит замену. Пискуличи Леонардо уходит, и Francis Mac Allister заменяет его
87'
Эстудиантес Ла-Плата производит замену. Гастон Фернандес уходит, и Пабло Ариэль Лугуэрсио заменяет его
86'
УДАЛЕНИЕ! Juan Camilo Saiz получил жёлтую карточку и покинул поле.
84'
Гастон Фернандес получает желтую карточку.
82'
Joaquin Laso получает желтую карточку.
70'
Аргентинос Хуниорс производит замену. Damian Batallini уходит, и Мауро Кирога заменяет его
70'
Эстудиантес Ла-Плата производит замену. Павоне Мариано уходит, и Juan Otero заменяет его
63'
Аргентинос Хуниорс производит замену. Alexis Mac Allister уходит, и Ivan Colman заменяет его
61'
Эстудиантес Ла-Плата производит замену. Marco Borgnino уходит, и Исраэль Алехандро Дамонте заменяет его
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Джонатан Щунке.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Хонатан Сандовал получает желтую карточку.
32'
Gonzalo Piovi получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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