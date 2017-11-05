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2017-2018
1:2
Конец матча
17' Желтая карточкаПерес Энцо
20' Желтая карточкаПинола Хавьер II
30' Желтая карточкаНандес Наитан
38' Желтая карточкаЛюкс Херман
38' Красная карточкаIgnacio Fernandez
0:1
42' ГолКардона Эдвин
43' Желтая карточкаМайдана Джонатан
55' Желтая карточкаКаско Милтон
56' Желтая карточкаПерес Пабло II
61' Красная карточкаКардона Эдвин
1:1
69' ГолПонцио Леонардо
1:2
73' ГолНандес Наитан
82' Желтая карточкаПавон Кристиан
87' Желтая карточкаБенедетто Дарио
|
17'
20'
30'
38'
42'
0:1
43'
55'
56'
61'
69'
1:1
73'
1:2
82'
87'
Состав команд
12
Люкс
Херман
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
18
Фабра
Франк
Ривер Плейт 4-3-2-1
- Основной состав
- 12 Люкс Херман Вратарь
- 29 Gonzalo Montiel Защитник
- 2 Майдана Джонатан Защитник
- 22 Пинола Хавьер II Защитник
- 20 Каско Милтон Защитник
- 24 Перес Энцо Полузащитник
- 23 Понцио Леонардо Полузащитник
- 16 Рохас Ариэль II Полузащитник
- 26 Ignacio Fernandez Полузащитник
- 10 Мартинес Гонсало Полузащитник
- 11 Игнасио Скокко Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Баталья Аугусто Вратарь
- 5 Alexander Barboza Защитник
- 14 Nicolas de la Cruz Полузащитник
- 21 Ivan Rossi Полузащитник
- 17 Carlos Auzqui Нападающий
- 19 Борре Рафаэль Нападающий
- 35 Tomas Andrade
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 9 Бенедетто Дарио Нападающий
- 10 Кардона Эдвин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 4 Перуцци Джино Защитник
- 30 Agustin Bouzat Нападающий
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 19 Walter Bou
Предыдущие игры
Ривер Плейт (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 05.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Барселона Гуаякиль СA
- 01.11.2017 Ланус 4:2 Ривер Плейт КЛ
- 29.10.2017 Дельфин 2:0 Ривер Плейт СA
- 29.10.2017 Тальерес Кордоба 4:0 Ривер Плейт С
- 25.10.2017 Ривер Плейт 1:0 Ланус КЛ
- 23.10.2017 Ривер Плейт 0:0 Клан Ювениль СA
- 19.10.2017 Ривер Плейт 4:1 Атланта К
- 19.10.2017 Ривер Плейт 2:1 Универсидад Католика Кито СA
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 08.10.2017 Ривер Плейт 3:0 Дефенса и Хустисия К
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 30.09.2017 Макара 0:1 Ривер Плейт СA
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 24.09.2017 Ривер Плейт 0:3 Макара СA
- 22.09.2017 Ривер Плейт 8:0 Вильстерман КЛ
- 18.09.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:3 Ривер Плейт С
- 16.09.2017 Универсидад Католика Кито 0:0 Ривер Плейт СA
- 15.09.2017 Вильстерман 3:0 Ривер Плейт КЛ
- 11.09.2017 Ривер Плейт 3:1 Банфилд С
- 10.09.2017 Ривер Плейт 0:2 Фуэрса Амарилья СA
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Юниорс С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 14.09.2017 Гильермо Браун 0:1 Бока Хуниорс К
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 15.08.2017 Бока Хуниорс 5:0 Химнасия и Тиро К
- 09.08.2017 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс ТМК
- 03.08.2017 Бока Хуниорс 1:0 Вильярреал ТМК
- 25.06.2017 Бока Хуниорс 2:1 Унион Санта-Фе П
- 22.06.2017 Олимпо 2:2 Бока Хуниорс П
- 17.06.2017 Альдосиви 0:4 Бока Хуниорс П
- 05.06.2017 Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте П
- 28.05.2017 Уракан 1:1 Бока Хуниорс П
- 21.05.2017 Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз П
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Бока Хуниорс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи. Клубы
- 14.05.2017 Бока Хуниорс 1:3 Ривер Плейт Примера
- 29.01.2017 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 11.12.2016 Ривер Плейт 2:4 Бока Хуниорс Примера
- 24.04.2016 Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Примера
- 06.03.2016 Ривер Плейт 0:0 Бока Хуниорс Примера
- 31.01.2016 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 24.01.2016 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 11.10.2015 Бока Хуниорс 0:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 14.09.2015 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс Примера
- 15.05.2015 Бока Хуниорс 0:3 Ривер Плейт Кубок Либертадорес
- 08.05.2015 Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
- 04.05.2015 Бока Хуниорс 2:0 Ривер Плейт Примера
- 01.02.2015 Бока Хуниорс 5:0 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 25.01.2015 Бока Хуниорс 1:0 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Клубы
- 28.11.2014 Ривер Плейт 1:0 Бока Хуниорс Копа Судамерикана
- 21.11.2014 Бока Хуниорс 0:0 Ривер Плейт Копа Судамерикана
- 06.10.2014 Ривер Плейт 1:1 Бока Хуниорс Примера
- 01.06.2014 Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт Товарищеские матчи. Сборные
- 31.03.2014 Бока Хуниорс 1:2 Ривер Плейт Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|8
|0
|0
|21 - 2
|24
|2.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|3.
|Сан-Лоренсо
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|4.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|6.
|Банфилд
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|8.
|Колон
|8
|3
|5
|0
|11 - 6
|14
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Ланус
|8
|4
|0
|4
|9 - 14
|12
|12.
|Индепендьенте
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|14.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|16.
|Патронато де Парана
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|17.
|Велес Сарсфилд
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|18.
|Бельграно
|8
|2
|4
|2
|4 - 7
|10
|19.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|20.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|2
|2
|3
|5 - 5
|8
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Тигре
|7
|0
|4
|3
|4 - 10
|4
|26.
|Темперлей
|8
|1
|1
|6
|4 - 17
|4
|27.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
|28.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|0
|6
|5 - 10
|3
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бока Хуниорс производит замену. Павон Кристиан уходит, и Walter Bou заменяет его
87'
Бока Хуниорс производит замену. Бенедетто Дарио уходит, и Бенитес Оскар заменяет его
87'
Бенедетто Дарио получает желтую карточку.
83'
Бока Хуниорс производит замену. Хара Леонардо уходит, и Перуцци Джино заменяет его
83'
Ривер Плейт производит замену. Перес Энцо уходит, и Борре Рафаэль заменяет его
82'
Павон Кристиан получает желтую карточку.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нандес Наитан.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Понцио Леонардо.
64'
Ривер Плейт производит замену. Майдана Джонатан уходит, и Карлос Аузки заменяет его
61'
УДАЛЕНИЕ! Кардона Эдвин получил жёлтую карточку и покинул поле.
56'
Перес Пабло II получает желтую карточку.
55'
Каско Милтон получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Ривер Плейт производит замену. Рохас Ариэль II уходит, и Nicolas de la Cruz заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Майдана Джонатан получает желтую карточку.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардона Эдвин.
38'
УДАЛЕНИЕ! Игнасио Фернандес получил жёлтую карточку и покинул поле.
38'
Люкс Херман получает желтую карточку.
30'
Нандес Наитан получает желтую карточку.
20'
Пинола Хавьер II получает желтую карточку.
17'
Перес Энцо получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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