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2017-2018
Ривер Плейт
1:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
17' Желтая карточка
Перес Энцо
20' Желтая карточка
Пинола Хавьер II
30' Желтая карточка
Нандес Наитан
38' Желтая карточка
Люкс Херман
38' Красная карточка
Ignacio Fernandez
0:1
42' Гол
Кардона Эдвин
43' Желтая карточка
Майдана Джонатан
55' Желтая карточка
Каско Милтон
56' Желтая карточка
Перес Пабло II
61' Красная карточка
Кардона Эдвин
1:1
69' Гол
Понцио Леонардо
1:2
73' Гол
Нандес Наитан
82' Желтая карточка
Павон Кристиан
87' Желтая карточка
Бенедетто Дарио
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бока Хуниорс производит замену. Павон Кристиан уходит, и Walter Bou заменяет его
87'
Бока Хуниорс производит замену. Бенедетто Дарио уходит, и Бенитес Оскар заменяет его
Желтая карточка
87'
Бенедетто Дарио получает желтую карточку.
83'
Бока Хуниорс производит замену. Хара Леонардо уходит, и Перуцци Джино заменяет его
83'
Ривер Плейт производит замену. Перес Энцо уходит, и Борре Рафаэль заменяет его

Желтая карточка
82'
Павон Кристиан получает желтую карточку.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Нандес Наитан.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Понцио Леонардо.
64'
Ривер Плейт производит замену. Майдана Джонатан уходит, и Карлос Аузки заменяет его
61'
УДАЛЕНИЕ! Кардона Эдвин получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
56'
Перес Пабло II получает желтую карточку.
Желтая карточка
55'
Каско Милтон получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ривер Плейт производит замену. Рохас Ариэль II уходит, и Nicolas de la Cruz заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Майдана Джонатан получает желтую карточку.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кардона Эдвин.
38'
УДАЛЕНИЕ! Игнасио Фернандес получил жёлтую карточку и покинул поле.
Желтая карточка
38'
Люкс Херман получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Нандес Наитан получает желтую карточку.
Желтая карточка
20'
Пинола Хавьер II получает желтую карточку.
Желтая карточка
17'
Перес Энцо получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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