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2017-2018
Патронато де Парана
0:0
Второй тайм: 70'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
26' Желтая карточка
Nery Leyes
59' Желтая карточка
Рибас Себастьян
69' Красная карточка
Leonel Ferroni
70'
Второй тайм
69'
УДАЛЕНИЕ! Leonel Ferroni получил жёлтую карточку и покинул поле.
65'
Ньюэллс Олд Бойз производит замену. Леал Луиш уходит, и Гевгеосян Мауро заменяет его
62'
Патронато де Парана производит замену. Контрера Альберто уходит, и Matias Garrido заменяет его
61'
Патронато де Парана производит замену. Rodrigo Migone уходит, и Adrian Balboa заменяет его
Желтая карточка
59'
Рибас Себастьян получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
26'
Nery Leyes получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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