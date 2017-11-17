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2017-2018
0:0
Первый тайм: 44'
10' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
Состав команд
25
Joaquin
Laso
10
Ivan
Colman
Аргентинос Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Lucas Abraham Chavez Вратарь
- 15 Jonathan Sandoval Защитник
- 2 Miguel Angel Torren Защитник
- 25 Joaquin Laso Защитник
- 16 Gonzalo Piovi Защитник
- 28 Alexis Mac Allister Полузащитник
- 10 Ivan Colman Полузащитник
- 29 Francis Mac Allister Полузащитник
- 7 Javier Cabrera Нападающий
- 19 Nicolas Gonzalez Нападающий
- 11 Braian Romero Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Maximiliano Cavalotti Вратарь
- 4 Sebastian Rodrigo Martinez Защитник
- 22 Damian Batallini Полузащитник
- 18 Пискуличи Леонардо Полузащитник
- 5 Facundo Barboza Полузащитник
- 31 Mauro Quiroga
- 3 Guillermo Benitez
Колон 4-4-2
- Основной состав
- 22 Домингес Александр Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 30 German Conti Защитник
- 24 Guillermo Luis Ortiz Защитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Защитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 27 Pablo Martin Ledesma Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 10 Cristian Guanca Полузащитник
- 25 Tomas Chancalay Нападающий
- 12 Diego Vera II Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Gonzalo Marinelli Вратарь
- 3 Клементе Защитник
- 8 Jonathan Galvan Защитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 7 Diego Morales Полузащитник
- 9 Nicolas Leguizamon Нападающий
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 14.10.2017 Росарио Сентраль 1:3 Аргентинос Хуниорс С
- 08.10.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Чакарита Юниорс С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Ривер Плейт 1:1 Аргентинос Хуниорс С
- 16.09.2017 Аргентинос Хуниорс 1:2 Бельграно С
- 10.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Аргентинос Хуниорс С
- 30.07.2017 Чакарита Юниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 23.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Институто ПБ
- 20.07.2017 Аргентинос Хуниорс 0:1 Институто К
- 12.07.2017 Нуэва Чикаго 1:2 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 08.07.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Химнасия Хухуй ПБ
- 01.07.2017 Лос-Андес 1:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 27.06.2017 Аргентинос Хуниорс 4:0 Хувентуд Унида Гуалегуайчу ПБ
- 22.06.2017 Фландрия 0:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 18.06.2017 Аргентинос Хуниорс 1:0 Сантамарина ПБ
- 11.06.2017 Индепендиенте Ривадавия 2:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
- 06.06.2017 Аргентинос Хуниорс 3:0 Бока Унидос ПБ
- 28.05.2017 Сентраль Кордоба 0:1 Аргентинос Хуниорс ПБ
Колон (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 04.11.2017 Колон 3:3 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Сан-Лоренсо 0:0 Колон С
- 24.09.2017 Колон 3:1 Дефенса и Хустисия С
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 09.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Колон С
- 02.09.2017 Уракан 1:0 Колон К
- 26.08.2017 Колон 1:1 Росарио Сентраль С
- 16.08.2017 Бельграно 5:1 Колон ТМК
- 09.08.2017 Олимпо 0:2 Колон ТМК
- 01.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Колон ТМК
- 26.06.2017 Колон 0:0 Ривер Плейт П
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон П
- 16.06.2017 Колон 2:1 Сан-Лоренсо П
- 08.06.2017 Колон 1:0 Индепендиенте Ривадавия К
- 03.06.2017 Росарио Сентраль 0:0 Колон П
- 27.05.2017 Колон 1:2 Химнасия Ла-Плата П
- 21.05.2017 Темперлей 3:0 Колон П
- 14.05.2017 Колон 1:1 Унион Санта-Фе П
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 6
Колон: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 8
- 23.02.2015 Колон 1:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 12.11.2014 Колон 0:2 Аргентинос Хуниорс Примера Б
- 16.09.2014 Аргентинос Хуниорс 0:2 Колон Примера Б
- 16.02.2014 Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 07.08.2013 Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера
- 15.06.2013 Аргентинос Хуниорс 1:0 Колон Примера
- 02.12.2012 Колон 3:1 Аргентинос Хуниорс Примера
- 21.04.2012 Колон 1:0 Аргентинос Хуниорс Примера
- 16.10.2011 Аргентинос Хуниорс 0:0 Колон Примера А
- 28.05.2011 Колон 1:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 30.11.2010 Аргентинос Хуниорс 3:0 Колон Примера А
- 13.04.2010 Аргентинос Хуниорс 3:1 Колон Примера А
- 15.11.2009 Колон 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 03.05.2009 Аргентинос Хуниорс 2:0 Колон Примера А
- 30.10.2008 Колон 5:2 Аргентинос Хуниорс Примера А
- 16.03.2008 Колон 0:1 Аргентинос Хуниорс Примера А Клаусура
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|8
|0
|0
|21 - 2
|24
|2.
|Унион Санта-Фе
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|4.
|Сан-Лоренсо
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|5.
|Колон
|0:0
|9
|3
|6
|0
|11 - 6
|15
|6.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|7.
|Банфилд
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Ланус
|8
|4
|0
|4
|9 - 14
|12
|12.
|Индепендьенте
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|13.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|14.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|16.
|Патронато де Парана
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|17.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|18.
|Бельграно
|8
|2
|4
|2
|4 - 7
|10
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|21.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Тигре
|8
|0
|5
|3
|4 - 10
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|1
|6
|5 - 10
|4
|27.
|Темперлей
|8
|1
|1
|6
|4 - 17
|4
|28.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
Первый тайм
10'
Guillermo Luis Ortiz получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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