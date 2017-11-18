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0:0
Конец матча
34' Желтая карточкаВильчес Лукас
44' Желтая карточкаDavid Drocco
55' Желтая карточкаGonzalo Freitas
85' Желтая карточкаКальзада Максимилиано
|
34'
44'
55'
Состав команд
Атлетико Тукуман 4-3-3
- Основной состав
- 17 Alejandro Miguel Sanchez Вратарь
- 8 Guillermo Acosta Защитник
- 2 Rafael Garcia Casanova Защитник
- 31 Jonathan Cabral Защитник
- 35 Вильягра Кристиан Защитник
- 29 Rodrigo Aliendro Полузащитник
- 32 Francisco Grahl Полузащитник
- 11 Fabio Alvarez Полузащитник
- 19 David Barbona Нападающий
- 7 Luis Miguel Rodriguez Нападающий
- 5 Gonzalo Freitas Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Alejandro Melo Полузащитник
- 10 Нуньес Хервасио Полузащитник
- 18 Бланко Исмаэль Нападающий
- 14 Mauro Osores
- 16 Hernan Hechalar
- 13 Franco Pizzicannella
- 33 Gabriel Risso
Арсенал Саранди 4-4-2
- Основной состав
- 22 Pablo Ariel Santillo Вратарь
- 4 Sergio Velazquez Защитник
- 6 Монтесейрин Факундо Защитник
- 30 Facundo Cardozo Защитник
- 3 Корвалан Клаудио Защитник
- 17 Leonardo Rolon Полузащитник
- 15 Феррейра Херман Полузащитник
- 5 David Drocco Полузащитник
- 23 Вильчес Лукас Полузащитник
- 20 Ramiro Carrera Нападающий
- 9 Rodrigo Contreras Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ramon Maximiliano Velazco Вратарь
- 25 Federico Milo Полузащитник
- 28 Эмилиано Папа Полузащитник
- 7 Кальзада Максимилиано Полузащитник
- 8 Москито Тьяго Нападающий
- 21 Joaquin Ibanez III
- 10 Ivan Gonzalo Bella
Предыдущие игры
Атлетико Тукуман (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 11.11.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Росарио Сентраль К
- 05.11.2017 Росарио Сентраль 0:1 Атлетико Тукуман С
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Велес Сарсфилд К
- 16.10.2017 Ривер Плейт 2:2 Атлетико Тукуман С
- 05.10.2017 Атлетико Тукуман 4:0 Сармиенто К
- 30.09.2017 Атлетико Тукуман 0:0 Бельграно С
- 23.09.2017 Патронато де Парана 2:1 Атлетико Тукуман С
- 20.09.2017 Индепендьенте 1:2 Атлетико Тукуман К
- 17.09.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Чакарита Юниорс С
- 13.09.2017 Индепендьенте 2:0 Атлетико Тукуман КС
- 09.09.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Атлетико Тукуман С
- 27.08.2017 Атлетико Тукуман 2:1 Годой Крус С
- 23.08.2017 Атлетико Тукуман 1:0 Индепендьенте КС
- 08.08.2017 Арсенал Саранди 0:1 Атлетико Тукуман ТМК
- 02.08.2017 Атлетико Тукуман 3:0 Ориенте Петролеро КС
- 12.07.2017 Ориенте Петролеро 2:3 Атлетико Тукуман КС
- 27.06.2017 Патронато де Парана 1:1 Атлетико Тукуман П
- 23.06.2017 Атлетико Тукуман 1:1 Велес Сарсфилд П
- 18.06.2017 Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Тукуман П
Арсенал Саранди (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 28.10.2017 Аргентинос Хуниорс 3:2 Арсенал Саранди С
- 17.10.2017 Арсенал Саранди 0:1 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 17.09.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Арсенал Саранди С
- 09.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Колон С
- 29.08.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Арсенал Саранди С
- 08.08.2017 Арсенал Саранди 0:1 Атлетико Тукуман ТМК
- 28.07.2017 Арсенал Саранди 2:1 Спорт Ресифи КС
- 07.07.2017 Спорт Ресифи 2:0 Арсенал Саранди КС
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
- 21.06.2017 Кильмес 2:2 Арсенал Саранди П
- 17.06.2017 Арсенал Саранди 1:2 Годой Крус П
- 04.06.2017 Бельграно 1:2 Арсенал Саранди П
- 01.06.2017 Арсенал Саранди 1:0 Олимпо П
- 28.05.2017 Арсенал Саранди 0:2 Ланус П
- 23.05.2017 Арсенал Саранди 1:1 Сакачиспас К
- 21.05.2017 Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди П
- 16.05.2017 Арсенал Саранди 2:0 Темперлей П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|8
|0
|0
|21 - 2
|24
|2.
|Унион Санта-Фе
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Колон
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|5.
|Сан-Лоренсо
|8
|4
|3
|1
|10 - 4
|15
|6.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|7.
|Банфилд
|8
|4
|2
|2
|12 - 8
|14
|8.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|9.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|11.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Ланус
|8
|4
|0
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Индепендьенте
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|14.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|16.
|Патронато де Парана
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|17.
|Бельграно
|0:0
|9
|2
|5
|2
|4 - 7
|11
|18.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|19.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:0
|9
|2
|4
|3
|5 - 5
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|21.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|3
|3
|13 - 15
|9
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Тигре
|8
|0
|5
|3
|4 - 10
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|27.
|Темперлей
|8
|1
|1
|6
|4 - 17
|4
|28.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Кальзада Максимилиано получает желтую карточку.
79'
Арсенал Саранди производит замену. Вильчес Лукас уходит, и Кальзада Максимилиано заменяет его
68'
Атлетико Тукуман производит замену. Francisco Grahl уходит, и Бланко Исмаэль заменяет его
66'
Арсенал Саранди производит замену. Ramiro Carrera уходит, и Federico Milo заменяет его
59'
Арсенал Саранди производит замену. Rodrigo Contreras уходит, и Москито Тьяго заменяет его
58'
Атлетико Тукуман производит замену. David Barbona уходит, и Alejandro Melo заменяет его
55'
Атлетико Тукуман производит замену. Вильягра Кристиан уходит, и Gabriel Risso заменяет его
55'
Gonzalo Freitas получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
44'
Давид Дроццо получает желтую карточку.
34'
Вильчес Лукас получает желтую карточку.
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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