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Атлетико Тукуман
0:0
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
34' Желтая карточка
Вильчес Лукас
44' Желтая карточка
David Drocco
55' Желтая карточка
Gonzalo Freitas
85' Желтая карточка
Кальзада Максимилиано
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
85'
Кальзада Максимилиано получает желтую карточку.
79'
Арсенал Саранди производит замену. Вильчес Лукас уходит, и Кальзада Максимилиано заменяет его
68'
Атлетико Тукуман производит замену. Francisco Grahl уходит, и Бланко Исмаэль заменяет его
66'
Арсенал Саранди производит замену. Ramiro Carrera уходит, и Federico Milo заменяет его
59'
Арсенал Саранди производит замену. Rodrigo Contreras уходит, и Москито Тьяго заменяет его

58'
Атлетико Тукуман производит замену. David Barbona уходит, и Alejandro Melo заменяет его
55'
Атлетико Тукуман производит замену. Вильягра Кристиан уходит, и Gabriel Risso заменяет его
Желтая карточка
55'
Gonzalo Freitas получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
44'
Давид Дроццо получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Вильчес Лукас получает желтую карточку.
Описание гола
8'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает [player1].
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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