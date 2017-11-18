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2017-2018
Банфилд
0:0
Конец матча
Темперлей
0'
33' Желтая карточка
Коста Рамиро
45' Желтая карточка
Adrian Arregui
57' Желтая карточка
Emiliano Ozuna
72' Желтая карточка
Adrian Scifo
82' Желтая карточка
Моуче Пабло
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
82'
Моуче Пабло получает желтую карточку.
Желтая карточка
72'
Adrian Scifo получает желтую карточку.
71'
Темперлей производит замену. Коста Рамиро уходит, и Хуан Санчес Сотело заменяет его
70'
Банфилд производит замену. Michael Lopez уходит, и Martin Lucero заменяет его
62'
Темперлей производит замену. Mathias Villasanti уходит, и Sebastian Martelli заменяет его
59'
Банфилд производит замену. Спердути Маурисио уходит, и Juan Alvarez заменяет его

Желтая карточка
57'
Emiliano Ozuna получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Adrian Arregui получает желтую карточку.
44'
Банфилд производит замену. Датоло Хесус уходит, и Nicolas Linares заменяет его
Желтая карточка
33'
Коста Рамиро получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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