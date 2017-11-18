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2017-2018
33' Желтая карточкаКоста Рамиро
45' Желтая карточкаAdrian Arregui
57' Желтая карточкаEmiliano Ozuna
72' Желтая карточкаAdrian Scifo
82' Желтая карточкаМоуче Пабло
|
33'
45'
57'
72'
82'
Состав команд
10
Датоло
Хесус
Банфилд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ivan Arboleda Вратарь
- 4 Gonzalo Bettini Защитник
- 2 Сивельи Ренато Защитник
- 30 Jorge Rodriguez I Защитник
- 33 Adrian Sporle Защитник
- 18 Спердути Маурисио Полузащитник
- 5 Eric Daian Remedi Полузащитник
- 10 Датоло Хесус Полузащитник
- 8 Бертоло Николас Полузащитник
- 7 Моуче Пабло Нападающий
- 14 Michael Lopez Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Facundo Altamirano Вратарь
- 6 Alexis Sosa Защитник
- 31 Martin Lucero Полузащитник
- 22 Juan Alvarez Полузащитник
- 15 Nicolas Linares
- 3 Claudio Bravo III
- 21 Julian Carranza
Темперлей 4-4-2
- Основной состав
- 1 Josue Ayala Вратарь
- 4 Adrian Scifo Защитник
- 2 Ignacio Boggino Защитник
- 3 Matias German Nani Защитник
- 30 Gonzalo Escobar Защитник
- 23 Mathias Villasanti Полузащитник
- 8 Adrian Arregui Полузащитник
- 11 Leonardo Di Lorenzo Полузащитник
- 36 Emiliano Ozuna Полузащитник
- 31 Коста Рамиро Нападающий
- 19 Marcos Daniel Figueroa Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Leandro de Bortoli Вратарь
- 26 Williams Riveros II Защитник
- 17 Marcos Ariel Pinto Защитник
- 6 Гастон Агуирр Защитник
- 5 Rodrigo De Ciancio Полузащитник
- 22 Juan Ignacio Sanchez Sotelo Нападающий
- 33 Sebastian Martelli
Предыдущие игры
Банфилд (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 04.11.2017 Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд С
- 28.10.2017 Банфилд 1:1 Колон С
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 03.10.2017 Банфилд 1:2 Арсенал Саранди С
- 28.09.2017 Годой Крус 2:1 Банфилд К
- 24.09.2017 Росарио Сентраль 0:4 Банфилд С
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 11.09.2017 Ривер Плейт 3:1 Банфилд С
- 02.09.2017 Атлетико Рафаэла 2:4 Банфилд К
- 26.08.2017 Банфилд 2:1 Бельграно С
- 09.08.2017 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс ТМК
- 29.07.2017 Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд ТМК
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда П
- 21.06.2017 Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд П
- 17.06.2017 Банфилд 3:1 Росарио Сентраль П
- 04.06.2017 Химнасия Ла-Плата 1:2 Банфилд П
- 27.05.2017 Банфилд 3:1 Темперлей П
- 20.05.2017 Атлетико Тукуман 3:0 Банфилд П
- 13.05.2017 Банфилд 1:0 Ланус П
- 09.05.2017 Банфилд 2:0 Сармиенто П
Темперлей (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 05.11.2017 Темперлей 1:4 Дефенса и Хустисия С
- 29.10.2017 Темперлей 0:2 Сан-Лоренсо С
- 14.10.2017 Колон 2:0 Темперлей С
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 23.09.2017 Арсенал Саранди 0:1 Темперлей С
- 19.09.2017 Темперлей 1:1 Росарио Сентраль С
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 28.08.2017 Темперлей 0:1 Ривер Плейт С
- 22.08.2017 Темперлей 0:2 Дефенса и Хустисия К
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:0 Темперлей ТМК
- 09.08.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 3:0 Темперлей ТМК
- 02.08.2017 Бельграно 2:1 Темперлей ТМК
- 01.07.2017 Темперлей 2:0 Спортиво лас Парехас К
- 27.06.2017 Велес Сарсфилд 0:0 Темперлей П
- 22.06.2017 Темперлей 2:3 Дефенса и Хустисия П
- 16.06.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Темперлей П
- 03.06.2017 Темперлей 2:1 Тальерес Кордоба П
- 27.05.2017 Банфилд 3:1 Темперлей П
- 21.05.2017 Темперлей 3:0 Колон П
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|8
|0
|0
|21 - 2
|24
|2.
|Унион Санта-Фе
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Колон
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|9
|4
|4
|1
|10 - 4
|16
|5.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|0:0
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|9.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|11.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|12.
|Бельграно
|9
|3
|4
|2
|5 - 7
|13
|13.
|Индепендьенте
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|14.
|Ривер Плейт
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|15.
|Ланус
|9
|4
|0
|5
|9 - 17
|12
|16.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|17.
|Эстудиантес Ла-Плата
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|18.
|Патронато де Парана
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|19.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|23.
|Чакарита Юниорс
|8
|1
|2
|5
|6 - 9
|5
|24.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|25.
|Тигре
|8
|0
|5
|3
|4 - 10
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|27.
|Темперлей
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|28.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
Второй тайм
82'
Моуче Пабло получает желтую карточку.
72'
Adrian Scifo получает желтую карточку.
71'
Темперлей производит замену. Коста Рамиро уходит, и Хуан Санчес Сотело заменяет его
70'
Банфилд производит замену. Michael Lopez уходит, и Martin Lucero заменяет его
62'
Темперлей производит замену. Mathias Villasanti уходит, и Sebastian Martelli заменяет его
59'
Банфилд производит замену. Спердути Маурисио уходит, и Juan Alvarez заменяет его
57'
Emiliano Ozuna получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Adrian Arregui получает желтую карточку.
44'
Банфилд производит замену. Датоло Хесус уходит, и Nicolas Linares заменяет его
33'
Коста Рамиро получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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