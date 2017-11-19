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Стадион: Зоссимадес
0:0
Первый тайм: 11'
Состав команд
11
Лопес
Мартин
66
Enea
Mihaj
20
Роша
Луис
11
Диас
Хорхе
ПАС Янина 3-5-2
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 2 Michalis Boukouvalas Защитник
- 42 Konstantinos Mavropanos Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 44 Скондрас Апостолос Полузащитник
- 27 Мантатис Георгиос Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 7 Якос Эврипидис Полузащитник
- 11 Лопес Мартин Полузащитник
- 17 Солтани Карим Нападающий
- 9 Конде Педро Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Makis Giannikoglou Вратарь
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 20 Караникас Никос Полузащитник
- 21 Гаруфалиас Ираклис Полузащитник
- 22 Козоронис Хрисовалантис Полузащитник
- 14 Jonathan Rodríguez III
- 64 Franck Betra
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Luigi Cennamo Вратарь
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 66 Enea Mihaj Защитник
- 20 Роша Луис Защитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 22 Georgios Mygas Полузащитник
- 7 Franco Mazurek Полузащитник
- 16 Бехарано Данни Полузащитник
- 8 Фарлей Роса Полузащитник
- 11 Диас Хорхе Нападающий
- Запасные игроки
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 4 Родригеш Мигель Защитник
- 33 Stathis Vasiloudis Полузащитник
- 73 Vlad Morar Нападающий
- 15 Марковски Марко Нападающий
- 77 Ilias Gianniotis
- 23 Georgios Vakrakos
- Главный тренер: Иоаким Хавос
Предыдущие игры
ПАС Янина (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 05.11.2017 Аполлон Смирнис 4:3 ПАС Янина С
- 28.10.2017 ПАС Янина 2:1 АОК Керкира С
- 24.10.2017 ПАС Янина 3:0 Панегиалиос К
- 21.10.2017 Левадиакос 1:1 ПАС Янина С
- 14.10.2017 ПАС Янина 3:1 Платаниас С
- 30.09.2017 Панатинаикос 2:0 ПАС Янина С
- 24.09.2017 ПАОК 1:0 ПАС Янина С
- 21.09.2017 Паниониос 1:1 ПАС Янина К
- 18.09.2017 ПАС Янина 1:1 Паниониос С
- 09.09.2017 Атромитос 0:0 ПАС Янина С
- 27.08.2017 ПАС Янина 0:0 АЕК С
- 19.08.2017 Астерас 1:2 ПАС Янина С
- 30.04.2017 ПАС Янина 1:1 АЕК С
- 23.04.2017 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 09.04.2017 ПАС Янина 1:2 Ираклис С
- 05.04.2017 Верия 3:0 ПАС Янина С
- 01.04.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.03.2017 Астерас 1:1 ПАС Янина С
- 11.03.2017 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос С
- 04.03.2017 Лариса 1:1 ПАС Янина С
Панаитоликос (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти С
- 29.10.2017 Панаитоликос 1:1 Аполлон Смирнис С
- 25.10.2017 Панаитоликос 2:0 Пансерраикос К
- 21.10.2017 АОК Керкира 1:0 Панаитоликос С
- 15.10.2017 Панаитоликос 0:1 Левадиакос С
- 30.09.2017 Платаниас 0:3 Панаитоликос С
- 23.09.2017 Панаитоликос 2:0 Панатинаикос С
- 19.09.2017 Ксанти 2:0 Панаитоликос К
- 16.09.2017 ПАОК 1:0 Панаитоликос С
- 10.09.2017 Паниониос 1:1 Панаитоликос С
- 26.08.2017 Панаитоликос 2:2 Атромитос С
- 20.08.2017 АЕК 2:0 Панаитоликос С
- 30.04.2017 Панаитоликос 0:2 Олимпиакос С
- 23.04.2017 Ираклис 2:1 Панаитоликос С
- 09.04.2017 Панаитоликос 1:0 Верия С
- 05.04.2017 Ксанти 3:0 Панаитоликос С
- 02.04.2017 Панаитоликос 1:1 Астерас С
- 18.03.2017 Лариса 1:0 Панаитоликос С
- 11.03.2017 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос С
- 04.03.2017 Панаитоликос 2:0 Левадиакос С
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 2
Панаитоликос: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 4
- 11.03.2017 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина Суперлига
- 05.03.2016 ПАС Янина 2:0 Панаитоликос Суперлига
- 09.11.2015 Панаитоликос 2:1 ПАС Янина Суперлига
- 18.07.2015 ПАС Янина 4:1 Панаитоликос Разное
- 15.03.2015 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 15.03.2015 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 11.01.2015 Панаитоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 11.01.2015 Панаитоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 09.02.2014 ПАС Янина 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 07.10.2013 Панаитоликос 2:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина
Панаитоликос
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|2.
|Атромитос
|10
|5
|5
|0
|11 - 3
|20
|3.
|Олимпиакос
|11
|6
|2
|3
|21 - 13
|20
|4.
|ПАОК
|10
|5
|3
|2
|12 - 4
|18
|5.
|Ксанти
|11
|4
|4
|3
|11 - 8
|16
|6.
|Панатинаикос
|10
|4
|3
|3
|8 - 7
|15
|7.
|Паниониос
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|8.
|Левадиакос
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|9.
|ПАС Янина
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|Ламия
|11
|3
|4
|4
|8 - 12
|13
|11.
|Лариса
|11
|3
|4
|4
|9 - 17
|13
|12.
|АОК Керкира
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|13.
|Панаитоликос
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|15.
|Астерас
|0:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|16.
|Платаниас
|0:0
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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