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Стадион:
Панатинаикос
1:0
Первый тайм: 23'
АЕК
0'
1:0
10' Гол
Моледо Родриго
23'
Первый тайм
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моледо Родриго.
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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