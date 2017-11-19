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Стадион: Апостолос Николаидис
1:0
Первый тайм: 23'
1:0
10' ГолМоледо Родриго
|
10'
1:0
Состав команд
23
Хульт
Никлас
17
Лод
Робин
29
Силла
Якуба
Панатинаикос 4-5-1
- Основной состав
- 99 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 78 Кулибали Усман Защитник
- 26 Коловециос Димитрис Защитник
- 31 Моледо Родриго Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 17 Лод Робин Полузащитник
- 21 Курбелис Димитрис Полузащитник
- 29 Силла Якуба Полузащитник
- 14 Хильемарк Оскар Полузащитник
- 19 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 8 Молинс Гильермо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Диудис Сократис Вратарь
- 3 Инсуа Эмануэль Защитник
- 4 Кутрумпис Гиоргос Защитник
- 2 Йоханссон Маттиас Защитник
- 10 Мунье Антони Полузащитник
- 5 Рейш Нуну Полузащитник
- 7 Альтман Омри Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
АЕК 3-5-2
- Основной состав
- 22 Анестис Яннис Вратарь
- 4 Враньеш Огнен Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 12 Гало Родриго Полузащитник
- 8 Симоеш Андре Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 25 Галанопулос Костас Полузащитник
- 3 Лопеш Элдер Полузащитник
- 28 Клонаридис Виктор Нападающий
- 10 Ливайя Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цинтотас Панайотис Вратарь
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 7 Христодулопулос Лазарос Полузащитник
- 21 Коне Панайотис Полузащитник
- 29 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 6 Айдаревич Астрит Полузащитник
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Хименес Маноло
Предыдущие игры
Панатинаикос (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 04.11.2017 Астерас 1:0 Панатинаикос С
- 28.10.2017 Панатинаикос 1:0 Олимпиакос С
- 24.10.2017 Анагенниси Кардитсас 1:2 Панатинаикос К
- 21.10.2017 Ламия 1:1 Панатинаикос С
- 16.10.2017 Панатинаикос 2:1 Лариса С
- 30.09.2017 Панатинаикос 2:0 ПАС Янина С
- 23.09.2017 Панаитоликос 2:0 Панатинаикос С
- 20.09.2017 Панатинаикос 2:0 Лариса К
- 17.09.2017 Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 10.09.2017 АОК Керкира 1:0 Панатинаикос С
- 27.08.2017 Панатинаикос 0:0 Левадиакос С
- 24.08.2017 Атлетик Б 1:0 Панатинаикос ЛЕ
- 20.08.2017 Платаниас 1:1 Панатинаикос С
- 17.08.2017 Панатинаикос 2:3 Атлетик Б ЛЕ
- 03.08.2017 Габала 1:2 Панатинаикос ЛЕ
- 27.07.2017 Панатинаикос 1:0 Габала ЛЕ
- 20.07.2017 Панатинаикос 2:1 АЗ Алкмаар ТМК
- 14.07.2017 Панатинаикос 1:0 Генчлербирлиги ТМК
- 11.07.2017 Кортрейк 1:2 Панатинаикос ТМК
- 31.05.2017 ПАОК 2:3 Панатинаикос С
АЕК (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 05.11.2017 АЕК 1:0 ПАОК С
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 29.10.2017 Паниониос 0:1 АЕК С
- 26.10.2017 Аполлон Лариса 0:7 АЕК К
- 23.10.2017 АЕК 0:1 Атромитос С
- 19.10.2017 Милан 0:0 АЕК ЛЕ
- 15.10.2017 Ксанти 1:1 АЕК С
- 01.10.2017 Астерас 2:0 АЕК С
- 28.09.2017 АЕК 2:2 Аустрия Вена ЛЕ
- 24.09.2017 АЕК 3:2 Олимпиакос С
- 20.09.2017 АЕК 2:0 Ламия К
- 17.09.2017 Ламия 0:1 АЕК С
- 14.09.2017 Риека 1:2 АЕК ЛЕ
- 10.09.2017 АЕК 4:0 Лариса С
- 27.08.2017 ПАС Янина 0:0 АЕК С
- 24.08.2017 АЕК 3:0 Брюгге ЛЕ
- 20.08.2017 АЕК 2:0 Панаитоликос С
- 17.08.2017 Брюгге 0:0 АЕК ЛЕ
- 02.08.2017 ЦСКА Москва 1:0 АЕК ЛЧ
- 25.07.2017 АЕК 0:2 ЦСКА Москва ЛЧ
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 24.05.2017 Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
- 21.05.2017 АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига
- 02.04.2017 АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига
- 15.01.2017 Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига
- 26.05.2016 АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига
- 23.05.2016 Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига
- 28.02.2016 АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига
- 01.11.2015 Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига
- 03.03.2013 АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига
- 04.11.2012 Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
- 20.05.2012 Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига
- 07.05.2012 АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига
- 11.03.2012 АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига
- 06.11.2011 Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига
- 25.05.2011 АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига
- 12.05.2011 Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига
- 13.02.2011 Панатинаикос 3:1 АЕК Суперлига
- 02.02.2011 АЕК 2:3 Панатинаикос Кубок
- 19.01.2011 Панатинаикос 0:2 АЕК Кубок
- 24.10.2010 АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос
АЕК
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атромитос
|10
|5
|5
|0
|11 - 3
|20
|2.
|Олимпиакос
|11
|6
|2
|3
|21 - 13
|20
|3.
|АЕК
|0:1
|11
|6
|2
|3
|13 - 7
|20
|4.
|ПАОК
|10
|5
|3
|2
|12 - 4
|18
|5.
|Панатинаикос
|1:0
|11
|5
|3
|3
|9 - 7
|18
|6.
|Ксанти
|11
|4
|4
|3
|11 - 8
|16
|7.
|Паниониос
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|8.
|Левадиакос
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|9.
|ПАС Янина
|11
|3
|5
|3
|13 - 13
|14
|10.
|Ламия
|11
|3
|4
|4
|8 - 12
|13
|11.
|Лариса
|11
|3
|4
|4
|9 - 17
|13
|12.
|Астерас
|11
|3
|3
|5
|10 - 11
|12
|13.
|АОК Керкира
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Панаитоликос
|11
|2
|4
|5
|11 - 13
|10
|15.
|Аполлон Смирнис
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|16.
|Платаниас
|11
|1
|3
|7
|5 - 21
|6
Первый тайм
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моледо Родриго.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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