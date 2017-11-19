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Стадион:
Ксанти
2:0
Конец матча
Паниониос
0'
11' Желтая карточка
Касадо Хорхе
14' Желтая карточка
Бриту Фуртаду
15' Желтая карточка
Влачос Валентинос
1:0
23' Гол
Ендришек Эрик
27' Желтая карточка
Шоджаи Масуд
29' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
40' Желтая карточка
Kike Boula
57' Желтая карточка
Dimos Baxevanidis
2:0
65' Гол
Ендришек Эрик
84' Красная карточка
Ойконому Евангелос
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Ксанти производит замену. Адрин Оскар Лучеро уходит, и Dimitris Meliopoulos заменяет его
84'
УДАЛЕНИЕ! Ойконому Евангелос получил жёлтую карточку и покинул поле.
78'
Паниониос производит замену. Лампру Лазарос уходит, и Тапоко Кевин заменяет его
77'
Ксанти производит замену. Kike Boula уходит, и Petros Orphanidis заменяет его
68'
Паниониос производит замену. Масурас Гиоргос уходит, и Spyridon Glinos заменяет его

Описание гола
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ендришек Эрик.
Желтая карточка
57'
Димос Баксеванидис получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Паниониос производит замену. Шоджаи Масуд уходит, и Сарамантас Гиоргос заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Kike Boula получает желтую карточку.
Желтая карточка
29'
Саввидис Кириакос получает желтую карточку.
Желтая карточка
27'
Шоджаи Масуд получает желтую карточку.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ендришек Эрик.
Желтая карточка
15'
Влачос Валентинос получает желтую карточку.
14'
Ксанти производит замену. Бриту Фуртаду уходит, и Горан Роце заменяет его
Желтая карточка
14'
Бриту Фуртаду получает желтую карточку.
Желтая карточка
11'
Касадо Хорхе получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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