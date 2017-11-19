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Стадион: Xanthi FC Arena
11' Желтая карточкаКасадо Хорхе
14' Желтая карточкаБриту Фуртаду
15' Желтая карточкаВлачос Валентинос
1:0
23' ГолЕндришек Эрик
27' Желтая карточкаШоджаи Масуд
29' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
40' Желтая карточкаKike Boula
57' Желтая карточкаDimos Baxevanidis
2:0
65' ГолЕндришек Эрик
84' Красная карточкаОйконому Евангелос
|
11'
14'
23'
1:0
27'
40'
65'
2:0
Состав команд
32
Касадо
Хорхе
19
Kike
Boula
12
Котник
Матиц
29
Банана
Яя
77
Шоджаи
Масуд
Ксанти 4-3-3
- Основной состав
- 20 Живкович Живко Вратарь
- 5 Dimos Baxevanidis Защитник
- 4 Stratos Svarnas Защитник
- 21 Konstantinos Fliskas Защитник
- 32 Касадо Хорхе Защитник
- 12 Мехия Альфредо Полузащитник
- 6 Де Лукас Пабло Полузащитник
- 11 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 77 Бриту Фуртаду Нападающий
- 26 Ендришек Эрик Нападающий
- 19 Kike Boula Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Силла Салимо Защитник
- 22 Goran Roce Нападающий
- 24 Peter Orphanides Нападающий
- 30 Dimitris Meliopoulos
- 35 Vasilios Fasidis
- 1 Athanasios Garavelis
- 18 Matias Castro II
- Главный тренер: Milan Rastavac
Паниониос 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Котник Матиц Вратарь
- 37 Влачос Валентинос Защитник
- 29 Банана Яя Защитник
- 6 Ойконому Евангелос Защитник
- 28 Хайсафи Эхсан Защитник
- 7 Корбос Панайотис Полузащитник
- 88 Саввидис Кириакос Полузащитник
- 11 Лампру Лазарос Полузащитник
- 77 Шоджаи Масуд Полузащитник
- 19 Масурас Гиоргос Полузащитник
- 10 Спиридонович Срдан Нападающий
- Запасные игроки
- 73 Бантис Георгиос Вратарь
- 13 Гиоата Жером Защитник
- 3 Сарамантас Гиоргос Защитник
- 22 Папагеоргиу Атанасиос Защитник
- 5 Giannis Kargas Защитник
- 18 Глинос Спиридон Полузащитник
- 72 Тапоко Кевин Полузащитник
- Главный тренер: Григориу Михаил
Предыдущие игры
Ксанти (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 04.11.2017 Панаитоликос 1:3 Ксанти С
- 29.10.2017 Ксанти 0:2 Атромитос С
- 25.10.2017 Эрготелис 2:4 Ксанти К
- 22.10.2017 Аполлон Смирнис 2:0 Ксанти С
- 15.10.2017 Ксанти 1:1 АЕК С
- 01.10.2017 АОК Керкира 0:2 Ксанти С
- 25.09.2017 Ксанти 0:0 Астерас С
- 19.09.2017 Ксанти 2:0 Панаитоликос К
- 16.09.2017 Левадиакос 1:0 Ксанти С
- 09.09.2017 Ксанти 1:1 Олимпиакос С
- 26.08.2017 Платаниас 0:2 Ксанти С
- 19.08.2017 Ксанти 0:0 Ламия С
- 30.04.2017 Ксанти 3:0 Верия С
- 23.04.2017 Лариса 1:0 Ксанти С
- 09.04.2017 Астерас 0:0 Ксанти С
- 05.04.2017 Ксанти 3:0 Панаитоликос С
- 01.04.2017 ПАС Янина 1:1 Ксанти С
- 19.03.2017 Ксанти 2:2 Левадиакос С
- 12.03.2017 АОК Керкира 1:0 Ксанти С
- 05.03.2017 Ксанти 1:0 Платаниас С
Паниониос (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 04.11.2017 Атромитос 0:0 Паниониос С
- 29.10.2017 Паниониос 0:1 АЕК С
- 25.10.2017 Арис Салоники 1:2 Паниониос К
- 22.10.2017 Астерас 0:1 Паниониос С
- 14.10.2017 Паниониос 3:4 Олимпиакос С
- 02.10.2017 Ламия 1:0 Паниониос С
- 24.09.2017 Паниониос 4:1 Лариса С
- 21.09.2017 Паниониос 1:1 ПАС Янина К
- 18.09.2017 ПАС Янина 1:1 Паниониос С
- 10.09.2017 Паниониос 1:1 Панаитоликос С
- 27.08.2017 Паниониос 2:0 Аполлон Смирнис С
- 20.08.2017 АОК Керкира 0:1 Паниониос С
- 03.08.2017 Паниониос 0:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 27.07.2017 Маккаби Тель-Авив 1:0 Паниониос ЛЕ
- 20.07.2017 Горица 2:3 Паниониос ЛЕ
- 13.07.2017 Паниониос 2:0 Горица ЛЕ
- 31.05.2017 Паниониос 1:2 АЕК С
- 28.05.2017 Панатинаикос 1:0 Паниониос С
- 24.05.2017 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 21.05.2017 ПАОК 1:0 Паниониос С
Последние игры между собой
Ксанти: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Паниониос: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
- 05.02.2017 Паниониос 2:0 Ксанти Суперлига
- 17.09.2016 Ксанти 0:2 Паниониос Суперлига
- 12.03.2016 Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига
- 22.11.2015 Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига
- 04.02.2015 Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига
- 27.09.2014 Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига
- 23.03.2014 Ксанти 2:0 Паниониос Суперлига
- 01.12.2013 Паниониос 0:0 Ксанти Суперлига
- 14.04.2013 Паниониос 3:3 Ксанти Суперлига
- 09.12.2012 Ксанти 4:0 Паниониос Суперлига
- 18.04.2012 Паниониос 1:1 Ксанти Суперлига
- 17.12.2011 Ксанти 1:0 Паниониос Суперлига
- 09.01.2011 Паниониос 0:2 Ксанти Суперлига
- 12.09.2010 Ксанти 1:1 Паниониос Суперлига
- 07.03.2010 Паниониос 3:0 Ксанти Суперлига
- 08.11.2009 Ксанти 1:2 Паниониос Суперлига
- 03.01.2009 Ксанти 0:0 Паниониос Суперлига
- 31.08.2008 Паниониос 0:1 Ксанти Суперлига
- 02.03.2008 Ксанти 1:2 Паниониос Суперлига
- 11.11.2007 Паниониос 3:2 Ксанти Суперлига
Ксанти
Паниониос
-
3 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
42 Владение мячом, % 58
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|10
|6
|2
|2
|13 - 6
|20
|2.
|Атромитос
|10
|5
|5
|0
|11 - 3
|20
|3.
|Олимпиакос
|11
|6
|2
|3
|21 - 13
|20
|4.
|ПАОК
|10
|5
|3
|2
|12 - 4
|18
|5.
|Ксанти
|11
|4
|4
|3
|11 - 8
|16
|6.
|Панатинаикос
|10
|4
|3
|3
|8 - 7
|15
|7.
|Паниониос
|11
|4
|3
|4
|13 - 11
|15
|8.
|Левадиакос
|11
|3
|6
|2
|8 - 7
|15
|9.
|ПАС Янина
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 12
|14
|10.
|Ламия
|11
|3
|4
|4
|8 - 12
|13
|11.
|Лариса
|11
|3
|4
|4
|9 - 17
|13
|12.
|АОК Керкира
|11
|2
|5
|4
|7 - 11
|11
|13.
|Панаитоликос
|0:0
|11
|2
|4
|5
|10 - 12
|10
|14.
|Аполлон Смирнис
|11
|2
|4
|5
|9 - 12
|10
|15.
|Астерас
|0:0
|11
|2
|4
|5
|7 - 11
|10
|16.
|Платаниас
|0:0
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Ксанти производит замену. Адрин Оскар Лучеро уходит, и Dimitris Meliopoulos заменяет его
84'
УДАЛЕНИЕ! Ойконому Евангелос получил жёлтую карточку и покинул поле.
78'
Паниониос производит замену. Лампру Лазарос уходит, и Тапоко Кевин заменяет его
77'
Ксанти производит замену. Kike Boula уходит, и Petros Orphanidis заменяет его
68'
Паниониос производит замену. Масурас Гиоргос уходит, и Spyridon Glinos заменяет его
65'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ендришек Эрик.
57'
Димос Баксеванидис получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Паниониос производит замену. Шоджаи Масуд уходит, и Сарамантас Гиоргос заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Kike Boula получает желтую карточку.
29'
Саввидис Кириакос получает желтую карточку.
27'
Шоджаи Масуд получает желтую карточку.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Ендришек Эрик.
15'
Влачос Валентинос получает желтую карточку.
14'
Ксанти производит замену. Бриту Фуртаду уходит, и Горан Роце заменяет его
14'
Бриту Фуртаду получает желтую карточку.
11'
Касадо Хорхе получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Xanthi FC Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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