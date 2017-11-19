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2017-2018
0:0
Первый тайм: 16'
Состав команд
32
Maxi
Caire
Тигре 3-4-3
- Основной состав
- 12 Federico Crivelli Вратарь
- 4 Alexis Jorge Niz Защитник
- 2 Carlos Rodriguez III Защитник
- 23 Gaston Bojanich Защитник
- 32 Maxi Caire Полузащитник
- 5 Меносси Лукас Полузащитник
- 26 Renzo Spinacci Полузащитник
- 16 Аберо Виллиан Полузащитник
- 15 Дженсон Лукас Нападающий
- 10 Матеас Перез Гарсия Нападающий
- 9 Lucas Passerini Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Чиарини Хулио Вратарь
- 24 Daniel Imperiale Полузащитник
- 11 Jacobo Mansilla Полузащитник
- 28 Javier Iritier Полузащитник
- 7 Луна Карлос II Нападающий
- 22 Страккуалурси Денис Нападающий
- 21 Matias Contreras
Эстудиантес Ла-Плата 4-3-3
- Основной состав
- 21 Андухар Марьяно Вратарь
- 14 Санчес Факундо Защитник
- 6 Jonathan Schunke Защитник
- 15 Gaston Campi Защитник
- 19 Дубарбьер Себастьян Защитник
- 5 Fernando Zuqui Полузащитник
- 4 Ivan Gomez Полузащитник
- 8 Исраэль Алехандро Дамонте Полузащитник
- 9 Lucas Rodriguez III Нападающий
- 7 Juan Otero Нападающий
- 10 Gaston Fernandez I Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Daniel Sappa Вратарь
- 28 Juan Bautista Cascini Полузащитник
- 29 Marco Borgnino Полузащитник
- 24 Мелано Лукас Полузащитник
- 23 Juan Cejas
- 20 Matias Ruiz Diaz
- 2 Leandro Desábato II
- Главный тренер: Fabian Nardozza
Предыдущие игры
Тигре (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 06.11.2017 Арсенал Саранди 0:0 Тигре С
- 31.10.2017 Тигре 1:1 Росарио Сентраль С
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 02.10.2017 Тигре 1:1 Ривер Плейт С
- 23.09.2017 Бельграно 0:0 Тигре С
- 16.09.2017 Тигре 1:3 Патронато де Парана С
- 10.09.2017 Чакарита Юниорс 1:1 Тигре С
- 26.08.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд С
- 16.08.2017 Тигре 1:0 Дефенса и Хустисия ТМК
- 27.06.2017 Арсенал Саранди 2:1 Тигре П
- 23.06.2017 Тигре 1:0 Атлетико Рафаэла П
- 18.06.2017 Патронато де Парана 0:2 Тигре П
- 03.06.2017 Тигре 0:3 Велес Сарсфилд П
- 28.05.2017 Дефенса и Хустисия 1:0 Тигре П
- 21.05.2017 Тигре 1:1 Сан-Мартин Сан-Хуан П
- 16.05.2017 Велес Сарсфилд 2:1 Тигре П
- 10.05.2017 Тигре 2:2 Депортиво Риестра К
- 06.05.2017 Тальерес Кордоба 1:2 Тигре П
- 30.04.2017 Тигре 0:1 Банфилд П
- 25.04.2017 Колон 2:1 Тигре П
Эстудиантес Ла-Плата (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 14.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Барракас Централь ПБМ
- 05.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Аргентинос Хуниорс С
- 04.11.2017 Тристан Суарес 0:2 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 01.11.2017 Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Платенсе ПБМ
- 28.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 18.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 4:0 Сан-Мигель ПБМ
- 14.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Банфилд С
- 14.10.2017 Альмиранте Браун 2:0 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 07.10.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Депортиво Эспаньол ПБМ
- 01.10.2017 Атланта 0:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 30.09.2017 Темперлей 0:3 Эстудиантес Ла-Плата С
- 26.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Сан-Лоренсо С
- 24.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Колегиалес ПБМ
- 20.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Насьональ Асунсьон КС
- 18.09.2017 Сан-Тельмо 2:1 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 16.09.2017 Колон 0:0 Эстудиантес Ла-Плата С
- 12.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Комуникасьонес ПБМ
- 09.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия С
- 08.09.2017 Вилла Сан-Карлос 1:3 Эстудиантес Ла-Плата ПБМ
- 03.09.2017 Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Уркиза ПБМ
Последние игры между собой
Тигре: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
- 28.08.2016 Тигре 0:3 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 18.02.2016 Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Тигре Примера
- 14.04.2015 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 06.12.2014 Эстудиантес Ла-Плата 4:2 Тигре Примера
- 19.05.2014 Тигре 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 09.12.2013 Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Тигре Примера
- 10.02.2013 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Тигре Примера
- 07.08.2012 Тигре 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера
- 11.09.2011 Эстудиантес Ла-Плата 1:3 Тигре Примера А
- 15.05.2011 Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Тигре Примера А
- 14.11.2010 Тигре 2:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 17.04.2010 Тигре 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 21.11.2009 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Тигре Примера А
- 01.06.2009 Тигре 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
- 24.11.2008 Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Тигре Примера А
- 21.04.2008 Тигре 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|8
|8
|0
|0
|21 - 2
|24
|2.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|3.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|4.
|Колон
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|5.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|9.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|12.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|13.
|Бельграно
|9
|3
|4
|2
|5 - 7
|13
|14.
|Ланус
|9
|4
|0
|5
|9 - 17
|12
|15.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:0
|9
|3
|3
|3
|8 - 7
|12
|16.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|17.
|Ривер Плейт
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|18.
|Патронато де Парана
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|19.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|23.
|Чакарита Юниорс
|0:0
|9
|1
|3
|5
|6 - 9
|6
|24.
|Тигре
|0:0
|9
|0
|6
|3
|4 - 10
|6
|25.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|27.
|Темперлей
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|28.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
Первый тайм
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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