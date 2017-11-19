  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Аргентина
  5. Суперлига
2017-2018
Бока Хуниорс
0:0
Первый тайм: 8'
Расинг Авельянеда
0'
3' Желтая карточка
Diego Gonzalez VI
8'
Первый тайм
Желтая карточка
3'
Диего Гонзалес получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация