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2017-2018
0:0
Первый тайм: 8'
3' Желтая карточкаDiego Gonzalez VI
Состав команд
18
Фабра
Франк
23
Сото
Алексис
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 12 Agustin Rossi Вратарь
- 29 Хара Леонардо Защитник
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 18 Фабра Франк Защитник
- 15 Нандес Наитан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 11 Эспиноса Кристиан Нападающий
- 9 Бенедетто Дарио Нападающий
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Сара Гильермо Вратарь
- 27 Вергини Сантьяго Защитник
- 4 Перуцци Джино Защитник
- 20 Gonzalo Maroni Полузащитник
- 22 Бенитес Оскар Нападающий
- 30 Agustin Bouzat Нападающий
- 19 Walter Bou
Расинг Авельянеда 4-4-2
- Основной состав
- 1 Juan Musso Вратарь
- 26 Renzo Saravia Защитник
- 14 Виттор Сержио Защитник
- 6 Miguel Barbieri Защитник
- 23 Сото Алексис Защитник
- 18 Солари Аугусто Полузащитник
- 8 Diego Gonzalez VI Полузащитник
- 5 Аревало Эгидио Полузащитник
- 11 Ибарген Андрес Полузащитник
- 32 Enrique Triverio Нападающий
- 10 Lautaro Martinez Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Гарсия Хавьер Вратарь
- 19 Braian Mansilla Защитник
- 24 Патиньо Хуан Защитник
- 28 Federico Matias Zaracho Полузащитник
- 16 Мели Сесар Полузащитник
- 27 Pablo Maximiliano Cuadra Нападающий
- 17 Martin Ojeda
Предыдущие игры
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 06.11.2017 Ривер Плейт 1:2 Бока Хуниорс С
- 30.10.2017 Бока Хуниорс 4:0 Бельграно С
- 16.10.2017 Патронато де Парана 0:2 Бока Хуниорс С
- 07.10.2017 Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Бока Хуниорс ТМК
- 02.10.2017 Бока Хуниорс 1:0 Чакарита Юниорс С
- 28.09.2017 Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс К
- 24.09.2017 Велес Сарсфилд 0:4 Бока Хуниорс С
- 18.09.2017 Бока Хуниорс 4:1 Годой Крус С
- 14.09.2017 Гильермо Браун 0:1 Бока Хуниорс К
- 11.09.2017 Ланус 0:1 Бока Хуниорс С
- 02.09.2017 Ривер Плейт 0:1 Бока Хуниорс ТМК
- 28.08.2017 Бока Хуниорс 3:0 Олимпо С
- 15.08.2017 Бока Хуниорс 5:0 Химнасия и Тиро К
- 09.08.2017 Банфилд 1:1 Бока Хуниорс ТМК
- 03.08.2017 Бока Хуниорс 1:0 Вильярреал ТМК
- 25.06.2017 Бока Хуниорс 2:1 Унион Санта-Фе П
- 22.06.2017 Олимпо 2:2 Бока Хуниорс П
- 17.06.2017 Альдосиви 0:4 Бока Хуниорс П
- 05.06.2017 Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте П
- 28.05.2017 Уракан 1:1 Бока Хуниорс П
Расинг Авельянеда (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.11.2017 Расинг Авельянеда 1:1 Тальерес Кордоба С
- 02.11.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Либертад КС
- 29.10.2017 Атлетико Тукуман 3:1 Расинг Авельянеда С
- 25.10.2017 Либертад 1:0 Расинг Авельянеда КС
- 15.10.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Тигре С
- 01.10.2017 Аргентинос Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда С
- 25.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Сан-Мартин Сан-Хуан С
- 21.09.2017 Расинг Авельянеда 0:0 Коринтианс КС
- 17.09.2017 Банфилд 1:0 Расинг Авельянеда С
- 14.09.2017 Коринтианс 1:1 Расинг Авельянеда КС
- 10.09.2017 Расинг Авельянеда 4:1 Темперлей С
- 01.09.2017 Расинг Авельянеда 2:4 Олимпо К
- 27.08.2017 Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда С
- 19.08.2017 Расинг Авельянеда 2:1 Атлетико Митре К
- 28.07.2017 Индепендьенте Медельин 2:3 Расинг Авельянеда КС
- 20.07.2017 Расинг Авельянеда 0:1 Дефенса и Хустисия ТМК
- 30.06.2017 Расинг Авельянеда 3:1 Индепендьенте Медельин КС
- 26.06.2017 Банфилд 1:3 Расинг Авельянеда П
- 22.06.2017 Расинг Авельянеда 1:0 Колон П
- 18.06.2017 Ривер Плейт 2:3 Расинг Авельянеда П
Последние игры между собой
Бока Хуниорс: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
Расинг Авельянеда: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 9
- 05.12.2016 Бока Хуниорс 4:2 Расинг Авельянеда Примера
- 14.04.2016 Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес
- 04.03.2016 Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Кубок Либертадорес
- 29.02.2016 Расинг Авельянеда 1:0 Бока Хуниорс Примера
- 21.01.2016 Бока Хуниорс 2:4 Расинг Авельянеда Товарищеские матчи. Клубы
- 19.10.2015 Расинг Авельянеда 3:1 Бока Хуниорс Примера
- 18.01.2015 Расинг Авельянеда 4:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина)
- 26.09.2014 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера
- 10.03.2014 Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Примера
- 16.09.2013 Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда Примера
- 10.06.2013 Расинг Авельянеда 2:0 Бока Хуниорс Примера
- 14.01.2013 Расинг Авельянеда 2:1 Бока Хуниорс Товарищеские матчи (Аргентина)
- 26.11.2012 Бока Хуниорс 3:1 Расинг Авельянеда Примера
- 09.08.2012 Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Кубок Аргентины
- 21.05.2012 Расинг Авельянеда 0:2 Бока Хуниорс Примера
- 21.11.2011 Бока Хуниорс 0:0 Расинг Авельянеда Примера А
- 20.02.2011 Расинг Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс Примера А
- 14.08.2010 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 07.03.2010 Бока Хуниорс 1:2 Расинг Авельянеда Примера А
- 09.10.2009 Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс Примера А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|0:0
|9
|8
|1
|0
|21 - 2
|25
|2.
|Унион Санта-Фе
|9
|5
|3
|1
|12 - 4
|18
|3.
|Сан-Лоренсо
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|4.
|Колон
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|5.
|Тальерес Кордоба
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|Банфилд
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|7.
|Индепендьенте
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|8.
|Уракан
|8
|4
|2
|2
|12 - 6
|14
|9.
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|10.
|Годой Крус
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|12.
|Атлетико Тукуман
|9
|3
|4
|2
|10 - 9
|13
|13.
|Бельграно
|9
|3
|4
|2
|5 - 7
|13
|14.
|Ланус
|9
|4
|0
|5
|9 - 17
|12
|15.
|Дефенса и Хустисия
|9
|3
|3
|3
|16 - 15
|12
|16.
|Ривер Плейт
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|17.
|Патронато де Парана
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|18.
|Эстудиантес Ла-Плата
|9
|3
|2
|4
|8 - 9
|11
|19.
|Велес Сарсфилд
|8
|3
|1
|4
|6 - 11
|10
|20.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|2
|3
|4
|5 - 6
|9
|22.
|Тигре
|9
|1
|5
|3
|6 - 10
|8
|23.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|2
|1
|5
|11 - 16
|7
|24.
|Чакарита Юниорс
|9
|1
|3
|5
|6 - 9
|6
|25.
|Олимпо
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|26.
|Арсенал Саранди
|9
|1
|2
|6
|5 - 10
|5
|27.
|Темперлей
|9
|1
|2
|6
|4 - 17
|5
|28.
|Росарио Сентраль
|8
|0
|4
|4
|5 - 14
|4
Первый тайм
3'
Диего Гонзалес получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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